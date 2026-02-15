Bakırköy'deki hırsızlıkta İBB izi! 30 milyon dolarlık soygun nasıl planlandı? Gözaltına alınanlar arasında gizemli kişi
İstanbul Bakırköy'deki lüks Ekşinar Konakları sitesinde gerçekleşen ve Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet ağına uzanan 30 milyon dolarlık soygun olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekipler, soygunun planlanış biçimi ve kayıp paranın akıbetine ilişkin çok yönlü soruşturma yürütüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve teknik takip verileri incelemeye alınırken, paranın izinin sürüldüğü öğrenildi. Soygunun perde arkasına ilişkin detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 3 ilde yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Zanlılarla birlikte çalınan paranın 1 milyon doları ile uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Peki soygun nasıl planlandı? Kayıp 30 milyon dolar nerede? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.
ESRARENGİZ 30 MİLYON DOLARIN KAYNAĞI MERCEK ALTINDA
Soygunun ardından verilen ifadeler ve ortaya çıkan bağlantılar, basit bir hırsızlık vakasının ötesinde dev bir kara para trafiğine işaret ediyor. Paraları çalınan şahsın kimliğine dair önemli bilgiler veren Mercan, "Kendisinin bir döviz bürosu olduğunu, yaklaşık 1 ay önce bu büroyu kapattığını ve 1 aydan beri bu paraların 2 araç içerisinde otoparkta beklediğini beyan etti" sözleriyle süreci aktardı.
Ancak soruşturmanın asıl dikkat çeken kısmını paylaşan Mercan, "Paraları çalınan kişinin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kara para aklandığı iddiasıyla gündeme gelen Taç Döviz'in sahibinin oğlu olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Bu durum üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bu 30 milyon doların otoparkta ne işi vardı, neden bankaya yatırılmamıştı?" şüphesiyle paranın kaynağını araştırmak üzere ayrı bir soruşturma başlattı.
ŞÜPHELİLERİN EVİNDEN SERVET VE CEPHANELİK ÇIKTI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramalar şoke edici sonuçlar verdi. Operasyonun detaylarını paylaşan Mercan, "Yapılan aramalarda bir şüphelinin evinden 1 milyon 650 bin dolar nakit para çıkarken, bir diğerinin ikametinde 800 adetten fazla uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi" sözleriyle aktardı.
Soygunun planlı bir şekilde yapıldığını belirten Mercan, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elindeki görüntülerde zanlıların otoparka giriş çıkışları ve kaçış güzergahları tüm detaylarıyla tespit edilmiş durumdaydı" ifadelerini kullandı.