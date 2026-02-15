CANLI YAYIN

Bakırköy'deki hırsızlıkta İBB izi! 30 milyon dolarlık soygun nasıl planlandı? Gözaltına alınanlar arasında gizemli kişi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bakırköy'deki hırsızlıkta İBB izi! 30 milyon dolarlık soygun nasıl planlandı? Gözaltına alınanlar arasında gizemli kişi

İstanbul Bakırköy'deki lüks Ekşinar Konakları sitesinde gerçekleşen ve Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet ağına uzanan 30 milyon dolarlık soygun olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekipler, soygunun planlanış biçimi ve kayıp paranın akıbetine ilişkin çok yönlü soruşturma yürütüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve teknik takip verileri incelemeye alınırken, paranın izinin sürüldüğü öğrenildi. Soygunun perde arkasına ilişkin detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk paralarının "emanetçi" bırakıldığı Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlunun iki aracının bagajındaki 30 milyon doların çalınması olayı aydınlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 3 ilde yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

BAKIRKÖY'DEKİ HIRSIZLIKTA İBB İZİ! 30 MİLYON DOLARLIK SOYGUN NASIL PLANLANDI?

Zanlılarla birlikte çalınan paranın 1 milyon doları ile uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Peki soygun nasıl planlandı? Kayıp 30 milyon dolar nerede? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.

Bakırköy'deki hırsızlıkta İBB izi! 30 milyon dolarlık soygun nasıl planlandı? Gözaltına alınanlar arasında gizemli kişi - 1

ESRARENGİZ 30 MİLYON DOLARIN KAYNAĞI MERCEK ALTINDA

Soygunun ardından verilen ifadeler ve ortaya çıkan bağlantılar, basit bir hırsızlık vakasının ötesinde dev bir kara para trafiğine işaret ediyor. Paraları çalınan şahsın kimliğine dair önemli bilgiler veren Mercan, "Kendisinin bir döviz bürosu olduğunu, yaklaşık 1 ay önce bu büroyu kapattığını ve 1 aydan beri bu paraların 2 araç içerisinde otoparkta beklediğini beyan etti" sözleriyle süreci aktardı.

Ancak soruşturmanın asıl dikkat çeken kısmını paylaşan Mercan, "Paraları çalınan kişinin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kara para aklandığı iddiasıyla gündeme gelen Taç Döviz'in sahibinin oğlu olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Bu durum üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bu 30 milyon doların otoparkta ne işi vardı, neden bankaya yatırılmamıştı?" şüphesiyle paranın kaynağını araştırmak üzere ayrı bir soruşturma başlattı.

Bakırköy'deki hırsızlıkta İBB izi! 30 milyon dolarlık soygun nasıl planlandı? Gözaltına alınanlar arasında gizemli kişi - 2

ŞÜPHELİLERİN EVİNDEN SERVET VE CEPHANELİK ÇIKTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramalar şoke edici sonuçlar verdi. Operasyonun detaylarını paylaşan Mercan, "Yapılan aramalarda bir şüphelinin evinden 1 milyon 650 bin dolar nakit para çıkarken, bir diğerinin ikametinde 800 adetten fazla uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi" sözleriyle aktardı.

Soygunun planlı bir şekilde yapıldığını belirten Mercan, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elindeki görüntülerde zanlıların otoparka giriş çıkışları ve kaçış güzergahları tüm detaylarıyla tespit edilmiş durumdaydı" ifadelerini kullandı.

Bakırköy'deki hırsızlıkta İBB izi! 30 milyon dolarlık soygun nasıl planlandı? Gözaltına alınanlar arasında gizemli kişi - 3

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ZANLININ 14 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan 7 şüpheli arasındaki bir isim ise emniyet güçlerini bile şaşırttı. Suça sürüklenen çocuklar kapsamında değerlendirilen bir isme dikkat çeken Mustafa Kadir Mercan, "Şüpheliler arasında 18 yaşından küçük bir çocuk var ancak bu kişinin şimdiden benzer olaylardan dolayı 14 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi" bilgisini verdi.

Koordineli bir çalışmayla kısa sürede yakalanan zanlıların sorgusunun devam ettiğini belirten Mercan, "Eğer gözaltı süreleri uzatılmazsa bugün, uzatılması durumunda ise yarın sabah saatlerinde adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakırköy'deki hırsızlıkta İBB izi! 30 milyon dolarlık soygun nasıl planlandı? Gözaltına alınanlar arasında gizemli kişi - 4

KARANLIK GÜZERGAH DEŞİFRE EDİLDİ

Hırsızların otoparka giriş yöntemleri üzerindeki gizem perdesi aralanırken, güvenlik birimlerinin titiz çalışması sonucu kaçış rotaları da netleşti. Soruşturmanın selameti için daha önce paylaşılmayan detaylara değinen Mercan, "Dün yayın yaptığımız saatlerde operasyon halihazırda devam ediyordu, şimdi ise tüm şüpheliler emniyette çapraz sorguda" ifadelerini kullandı.

Bagajdaki 30 milyon doların sırrı çözüldü!Bagajdaki 30 milyon doların sırrı çözüldü! BAGAJDAKİ 30 MİLYON DOLARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın