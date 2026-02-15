Bakırköy'deki hırsızlıkta İBB izi! 30 milyon dolarlık soygun nasıl planlandı? Gözaltına alınanlar arasında gizemli kişi

ESRARENGİZ 30 MİLYON DOLARIN KAYNAĞI MERCEK ALTINDA

Soygunun ardından verilen ifadeler ve ortaya çıkan bağlantılar, basit bir hırsızlık vakasının ötesinde dev bir kara para trafiğine işaret ediyor. Paraları çalınan şahsın kimliğine dair önemli bilgiler veren Mercan, "Kendisinin bir döviz bürosu olduğunu, yaklaşık 1 ay önce bu büroyu kapattığını ve 1 aydan beri bu paraların 2 araç içerisinde otoparkta beklediğini beyan etti" sözleriyle süreci aktardı.

Ancak soruşturmanın asıl dikkat çeken kısmını paylaşan Mercan, "Paraları çalınan kişinin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kara para aklandığı iddiasıyla gündeme gelen Taç Döviz'in sahibinin oğlu olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. Bu durum üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bu 30 milyon doların otoparkta ne işi vardı, neden bankaya yatırılmamıştı?" şüphesiyle paranın kaynağını araştırmak üzere ayrı bir soruşturma başlattı.