Başkan Erdoğan'dan yeni diplomasi turu: Önce BAE sonra Etiyopya | İşte masadaki konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul’da geçirirken, önümüzdeki hafta yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Erdoğan’ın Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan’la görüşmesinde Gazze, Suriye, Yemen, Somali’de yaşananlar ve ikili ticari ilişkiler ele alınacak. A Haber Muhabiri Aslı Bilge Kutludağ'ın aktardığı bilgiye göre Erdoğan program kapsamında önce Abu Dabi’ye giderek Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle görüşmeler yapacak, ardından Etiyopya’yı ziyaret edecek. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul'da geçirirken önümüzdeki hafta için yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor.
Hafta başından itibaren kritik yurt dışı ziyaretlerine başlayacak olan Erdoğan, önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye, ardından ise Etiyopya'ya giderek önemli temaslarda bulunacak.
KRİTİK GAZZE VE SURİYE ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, yarın Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüşecek. Liderler, bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmelerde, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alınacak.
Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için gerçekleştirilen uluslararası çalışmalar, Gazze'nin yeniden imarı için atılması gereken adımlar, ABD Başkanı Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı planın ikinci aşamasının masada olması bekleniyor. Ayrıca Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye Hükümeti'nin desteklenmesinin öneminin görüşülmesi bekleniyor. Yemen ve Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin korunması konularının gündeme gelmesi öngörülüyor.