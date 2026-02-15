CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan yeni diplomasi turu: Önce BAE sonra Etiyopya | İşte masadaki konular...

Başkan Erdoğan'dan yeni diplomasi turu: Önce BAE sonra Etiyopya | İşte masadaki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul’da geçirirken, önümüzdeki hafta yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Erdoğan’ın Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan’la görüşmesinde Gazze, Suriye, Yemen, Somali’de yaşananlar ve ikili ticari ilişkiler ele alınacak. A Haber Muhabiri Aslı Bilge Kutludağ'ın aktardığı bilgiye göre Erdoğan program kapsamında önce Abu Dabi’ye giderek Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle görüşmeler yapacak, ardından Etiyopya’yı ziyaret edecek. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul'da geçirirken önümüzdeki hafta için yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ DİPLOMASİ TURU: ÖNCE BAE SONRA ETİYOPYA

Hafta başından itibaren kritik yurt dışı ziyaretlerine başlayacak olan Erdoğan, önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye, ardından ise Etiyopya'ya giderek önemli temaslarda bulunacak.

KRİTİK GAZZE VE SURİYE ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, yarın Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüşecek. Liderler, bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmelerde, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele alınacak.

Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için gerçekleştirilen uluslararası çalışmalar, Gazze'nin yeniden imarı için atılması gereken adımlar, ABD Başkanı Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı planın ikinci aşamasının masada olması bekleniyor. Ayrıca Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye Hükümeti'nin desteklenmesinin öneminin görüşülmesi bekleniyor. Yemen ve Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin korunması konularının gündeme gelmesi öngörülüyor.

EKONOMİDE HEDEF 40 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ticaret hacmi 2024'te 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Erdoğan'ın 2023 Temmuz ayında BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler bu ziyaretin ardından önemli artış gösterdi. Erdoğan ve El Nahyan, geçen temmuz ayında Türkiye'de Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık etti. İkili ticarette ilk etapta 20 milyar dolar, orta vadede 40 milyar dolara ulaşılması hedefleniyor.

SONRAKİ DURAK ETİYOPYA

Erdoğan, BAE ziyaretinin ardından Etiyopya'yı ziyaret edecek. 2025'te Somali ve Etiyopya'nın Türkiye ve Erdoğan'a duyduğu güvenin bir tezahürü olan Ankara Bildirisi süreci, iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesine ve diyaloğun sürdürülmesine zemin sağlamıştı. Türkiye ve Etiyopya, 253 milyon dolar olan yıllık ticaret hacmini de artırmayı hedefliyor.

İSTANBUL'DA SAKİN PAZAR

Başkan Erdoğan'ın İstanbul'daki programını takip eden A Haber Muhabiri Aslı Bilge Kutludağ, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul'da geçiriyor. Bugün için herhangi bir resmi programı söz konusu değil. Henüz Kısıklı'daki konutunda olduğunu ve şu ana kadar konutundan ayrılmadığını belirtmiş olalım." ifadelerini kullandı. Yarın için de henüz netleşmiş bir resmi programın bulunmadığını belirten Kutludağ, Başkan'ın yeni hafta öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

DİPLOMASİDE YENİ DURAKLAR: ABU DABİ VE ETİYOPYA

Yeni haftayla birlikte başlayacak olan yurt dışı turlarına değinen Kutludağ, "Hafta başından itibaren yoğun bir yurt dışı seyahat trafiği olacak. Başkan Erdoğan'ın Abu Dabi'ye bir ziyarette bulunmasını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikili görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz." sözleriyle aktardı. Körfez temaslarının ardından rotanın Afrika'ya çevrileceğini belirten muhabir, "Abu Dabi'den sonraki ziyaret ise Etiyopya'ya olacak. Orada da yine kritik görüşmelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan için oldukça yoğun bir hafta ve mesai olacak diyebiliriz." şeklinde konuştu.

KRİTİK TEMASLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Başkan Erdoğan'ın son günlerdeki yoğun çalışma temposuna da dikkat çeken Aslı Bilge Kutludağ, "Dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir törene katılmış, ardından Irak Başbakanı ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ancak bugün programı daha sakin gözüküyor." diyerek sahadaki son durumu paylaştı. Başkan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği bu iki ülkelik ziyaretin, bölgesel iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

"ÇEŞİTLİ ANLAŞMA VE BELGELERİN İMZASI DA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Duran şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."

