Başkan Erdoğan: “Üniversitelerimiz kimsenin ideolojik arka bahçesi olmayacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu anlamlı açılış töreni münasebetiyle katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek programa katılan misafirlere, gençlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfının tüm mensuplarına ve üniversite rektörünün şahsında üniversite yönetimine şükranlarını sunan Erdoğan, konuşmasının başında bir gerçeği açık yüreklilikle ifade etmek arzusunda olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Yarım asrı bulan siyaset ve devlet hayatının her safhasında gençlerle yol yürümüş, gençlerin önünü açmış bir kardeşinizim. Ülkemizin istikbali olan gençlerle farklı vesilelerle sık sık bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum. Bugün de aynı heyecanı ve sevinci yaşadığımın bilinmesini isterim. Gençlerimizin çehresindeki şu aydınlığı, gözlerindeki şu ışık ve kararlılığı gördükçe bizler de her seferinde güç ve enerji tazeliyoruz. Geleceğe olan inancımızı, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan sevdamızı, Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça, gençlerimizle buluştukça inanın daha da perçinliyoruz. Rabb'im yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum. Buradaki genç arkadaşlarımla birlikte kalbi Türkiye için çarpan tüm gençlere yüce Allah'tan hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum."

Başkan Erdoğan, 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu ile 706 kişilik Kuzey Kampüs Kız Öğrenci Yurdu'nun resmi açılış töreni ile öğrenci sosyal alanlarıyla kapalı otoparkıyla ve diğer imkanlarıyla bu iki eseri üniversitenin hizmetine verdiklerini aktararak "Toplam 1 milyar 150 milyon lira değerindeki bu yatırımları hayata geçiren Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfımızı yürekten tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine, yurtlarımızın yapımında emeği geçen her bir kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Yükseköğrenim süreçleri boyunca bu yurtlarda kalacak gençlerimize Rabb'imden üstün muvaffakiyetler diliyorum. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerin gönül huzuruyla konaklayacağı, ailelerinin gözünün inşallah arkada kalmayacağı bu yurtların gençlerimize, üniversitemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir şeyi de ayrıca paylaşmak istediğine dikkati çeken Erdoğan, "Araştırma faaliyetlerinden inovasyon teşviklerine, uluslararası iş birliklerinden akademik destek programlarına, oldukça geniş bir yelpazede Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfının kuruluşundan itibaren 3 yıllık süreçte aldığı mesafe takdire şayandır. Toplam 916 öğrencinin huzur-u kalple barınacağı iki öğrenci yurdunu bu kadar kısa bir süre içerisinde nihayete erdirmek kolay bir iş değildir. Bunun için de vakfımızın tüm mensuplarını ayrıca tebrik ediyor, her birine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, şair ve yazar Sezai Karakoç'un bir yazısında "Hayatımızı yöneten ilke sadece zeka değildir. Zekanın güçlenmişi ve olumsuzluklardan arınmışı akıl, ondan daha güçlüsü gönül ve hepsinde daha da güçlüsü ruhumuz vardır." dediğini aktardı.

Karakoç'un kaleme aldığı bu tespitlerin bugün daha da anlamlı hale geldiğini belirten Başkan Erdoğan, "Merhum Karakoç'un dediği gibi bizler dünyaya ve ötesine sadece bilgisiyle değil, ruhuyla da gönlüyle de sezişiyle de bakan insanlarız. Hikmet ve hakikati müminin yitik malı olarak tarif eden inancımız, bize bir arayış içinde olmamızı emrediyor. Bunun yolunu ise Peygamberimiz bizlere şöyle gösteriyor. 'Ya öğreten ol ya öğrenen ol. Ya dinleyen ol ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma helak olursun.' Evet. İşte tüm mesele budur. Meselenin özü işte bu kadar açık ve sarihtir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, ilimin, kendileri için hikmet ve hakikate giden yolun altın anahtarı olduğunu vurgulayarak "Bizim için üniversite, ilmi fikrin yani bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci yani talebe ise ilmi talep ettiği için bilgiye talip olduğu için talebedir. Bakınız bu topraklar asırlar boyu dünyanın dört bir yanından öğrencileri, hocaları ilim ve kültür erbabını ağırladı. Bilim insanlarımız cebirden tıbba, astronomiden coğrafyaya, mimariden şiire edebiyata kadar, ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya kıymetli katkılar yaptı." diye konuştu.

İnsanlığın yolunu aydınlatan ışığın, uzun yıllar doğudan yükseldiğini kaydeden Başkan Erdoğan, özellikle İstanbul'un ilmin, bilimin yuvası, her alanda bir merkez ve bir ışık kaynağı olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu kazanımların mümkün mertebe muhafaza edilmeye, akademik müktesebatın daha da güçlendirilmeye çalışıldığını aktararak "Yani geçmişle gelecek arasındaki bağ, aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı." dedi.