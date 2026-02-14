CANLI YAYIN

Bagajdaki 30 milyon doların sırrı çözüldü! Gözler İBB’nin kara para trafiğinde! O görüntüler sadece A Haber'de

Bagajdaki 30 milyon doların sırrı çözüldü! Gözler İBB'nin kara para trafiğinde!

İstanbul’da bir otoparkta iki aracın bagajından çalınan 30 milyon dolar, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Paranın izi, İBB’nin "kasası" olduğu iddia edilen Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz’a uzandı. Tutuklu Durmaz’ın oğlu ile İBB üst yönetimi arasındaki yoğun telefon trafiği, "Bu para belediyeden mi kaçırılıyordu?" sorusunu akıllara getirdi. Olayın tüm şifrelerini ve perde arkasını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, A Haber canlı yayınında deşifre etti.

İstanbul Bakırköy'deki lüks sitenin otoparkında, iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalınmasıyla ilgili soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB rüşvet ve kara para ağına uzandı. Çalınan 30 milyon doların, İBB'nin rüşvet ve vurgun paralarının emanetçisi Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu belirlendi.

Çalınan paraların, yolsuzluk iddianamesinde vurgun paralarının emanetçi bırakıldığı Taç Döviz'e ait olduğu ve operasyondan önce kaçırılan dolarlar olduğu belirlenince, soygun soruşturmasının yanına "kara para" soruşturması da eklendi. Yüksek güvenlikli Ekşinar Konakları'nda yaşayan Mestur Döviz'in sahibi 28 yaşındaki Bilal Durmaz, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracının bagajına doldurdu.

11 Şubat günü sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, sadece 15 dakika içinde Audi A6 ve Ford Ranger marka araçların camlarını kırarak bagajdaki 300 kilogram ağırlığındaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karıştı. Gece saat 01.00'de araçlarını kontrol eden Durmaz, 300 kilogram ağırlığındaki servetinin buharlaştığını görünce polise başvurdu.

"BANKA ZAHMETLİ GELDİ"
Olayın duyulmasıyla beraber birçok vatandaş 'Bu kadar para bagajda taşınır mı?' sorusuna cevap ararken, SABAH, merak edilen soruların yanıtlarına ulaştı. Polis tarafından ifadesi alınan Durmaz, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi. Bu sürenin Laleli'de gerçekleştirilen büyük baskınlarla neredeyse aynı tarihe denk gelmesi, otoparkta çalınan 30 milyon doların Taç Döviz'e ait olduğu ihtimalini güçlendirdi. Devasa meblağın, operasyonlardan kaçırmak amacıyla gizlendiği şüphesi de değerlendirmeler arasında yer aldı.

KORUMA MÜDÜRÜ VE ŞOFÖRLERLE YOĞUN İLETİŞİM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz haftalarda Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlenen operasyonda ele geçirilen 5 milyar liralık belgelenemeyen servetin, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere uzanan bir rüşvet ve suç geliri ağına ait olduğu iddia edilmişti. Hazırlanan iddianamede;

Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın, İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile "para kasaları" Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptanmıştı. Tanık Tolgahan Erdoğan'ın beyanlarına göre ise VIP araçlarla 50 milyon dolar taşındığı belirtildi. MASAK kayıtlarının firmanın beyanlarıyla örtüşmemesi ve paraların mülkiyetinin ispatlanamaması üzerine savcılık, bu büronun örgütün "emanetçisi" olarak faaliyet gösterdiğini ve deşifre olmamak için nakit sevkiyatının motorlu kuryeler aracılığıyla yapıldığını kaydederek paraların doğrudan kurulan suç örgütüne ait olduğu sonucuna varıldı.

ÇİFTE SORUŞTURMA
Sabah'ın haberine göre; Şu an soygun üzerinde iki farklı cumhuriyet başsavcılığı çalışıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopark bariyerlerini kolayca aşan ve paranın yerini eliyle koymuş gibi bulan 4 hırsızın ve onlarla hareket eden kişilerin peşinde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ise araç bagajlarında çuvallarla taşınan 30 milyon doların, İBB rüşvet çarkı ve Taç Dövizi'n gizli kasalarıyla olan bağı üzerine kara para soruşturması yürütüyor.

İstanbul'da yaşanan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan 30 milyon dolarlık film gibi soygunun sır perdesi aralanıyor. Yüksek güvenlikli bir sitenin otoparkında iki araçtan çalınan parayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem hırsızlık hem de paranın kaynağına yönelik "kara para" şüphesiyle çifte soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Olayın tüm şifrelerini ve perde arkasını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, A Haber canlı yayınında deşifre etti.

Olay, tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği bir soygun olarak kayıtlara geçti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, konunun önemini, "Öncelikle gerçekten tüm Türkiye'nin merak ettiği bir soygundu. Çünkü yüksek miktarda bir rakamdan, 30 milyon dolarlık bir soygundan ve bir otoparktaki araçlardan çalınan bir paradan bahsediyoruz" sözleriyle vurguladı.

SANİYE SANİYE 10 DAKİKALIK VURGUN

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, olayın güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan anlarını detaylandırdı. Mercan, olayın 11 Şubat'ta saat 16:55'te, yüksek güvenlikli olarak bilinen bir sitede gerçekleştiğini belirtti. Mustafa Kadir Mercan, "Kimliği belirsiz toplamda dört kişi sitenin otoparkına giriyor. İki aracın içerisinden 30 milyon dolar değerindeki parayı alıyor. Bu 30 milyon dolar dediğim de yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ve 10 çuvala sığan bir paranın olduğunu söyleyelim" diyerek paranın büyüklüğüne dikkat çekti. Soyguncuların, bir aracın bagajını, diğerinin ise camını patlatarak içlerindeki parayı aldıklarını ve yaklaşık 10 dakika süren operasyonun ardından sırra kadem bastıklarını ifade etti.

"BANKA İŞLEMLERİ ZAHMETLİYDİ" SAVUNMASI

Olaydaki en büyük soru işaretlerinden biri, bu kadar yüklü bir meblağın neden bir aydır otoparktaki araçlarda tutulduğuydu. Parası çalınan mağdurun ifadesindeki detaylar ise şüpheleri daha da artırdı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, bu çelişkiyi, "Şimdi 30 milyon dolarlık bir servet diyebiliriz buna. İki tane araçla otoparkta bekletilmesinin yanı sıra bu soygunla ilgili olarak yaşanan süreç de aslında şüpheli" diyerek özetledi. Mağdur kişinin, Kapalıçarşı'da bir döviz bürosu sahibi olduğunu ve bir ay önce büroyu kapattığını söylediğini belirten Mercan, mağdurun, "Banka işlemleri zahmetli olduğu ve para yatırıp çekme işleminin zor olacağı" gerekçesiyle parayı araçlarda sakladığını beyan ettiğini aktardı.

SOYGUNUN UCU İBB'DEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA MI UZANIYOR?

Olayın perde arkasındaki en kritik bilgi ise paranın sahibinin kimliğiyle ortaya çıktı. Parası çalınan Bilal Durmaz'ın, babası ve amcasının halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında "kara para aklama" suçundan tutuklu olduğu öğrenildi. Mustafa Kadir Mercan, bu kritik bağlantıyı, "Bu Bilal Durmaz'ın amcası ve babası, bu soruşturmada kara para aklama suçundan tutuklu. Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da sadece bu hırsızlıktan ziyade bir de 'Acaba bu para kara para mı?' şüphesiyle ayrı bir soruşturma da başlattı" diyerek olayın farklı bir boyut kazandığını belirtti.

SAVCILIKTAN ÇİFTE SORUŞTURMA: HEM HIRSIZLIK HEM KARA PARA

Yaşanan gelişmeler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı çok yönlü olarak ele aldı. Ramazan Almaçayır, savcılığın sadece hırsızlık olayıyla yetinmediğini vurgulayarak, "Yani bu da aslında parayla ilgili savcılığın, paranın kaynağının araştırıldığı anlamına geliyor. Anladığımız kadarıyla soygun olayının dışında bir de kara para soruşturması, iki soruşturma yürüyor" ifadelerini kullandı. Bu durum, çalınan paranın yasa dışı ticaretten elde edilen bir para mı, yoksa kara para mı olduğu yönündeki şüpheleri kuvvetlendirdi. Ekipler şimdi sahte plakalı araçla siteye giren soyguncuların kimliğini tespit etmek ve çalınan 30 milyon doların izini sürmek için çalışmalarını derinleştirdi.

