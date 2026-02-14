Başkan Erdoğan'dan yeni diplomasi turu: Önce BAE sonra Etiyopya

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul’da geçirirken, önümüzdeki hafta yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. A Haber Muhabiri Aslı Bilge Kutludağ'ın aktardığı bilgiye göre Erdoğan program kapsamında önce Abu Dabi’ye giderek Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle görüşmeler yapacak, ardından Etiyopya’yı ziyaret edecek. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu İstanbul'da geçirirken önümüzdeki hafta için yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ DİPLOMASİ TURU: ÖNCE BAE SONRA ETİYOPYA Hafta başından itibaren kritik yurt dışı ziyaretlerine başlayacak olan Erdoğan, önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye, ardından ise Etiyopya'ya giderek önemli temaslarda bulunacak. İSTANBUL'DA SAKİN PAZAR Başkan Erdoğan'ın İstanbul'daki programını takip eden A Haber Muhabiri Aslı Bilge Kutludağ, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunu İstanbul'da geçiriyor. Bugün için herhangi bir resmi programı söz konusu değil. Henüz Kısıklı'daki konutunda olduğunu ve şu ana kadar konutundan ayrılmadığını belirtmiş olalım." ifadelerini kullandı. Yarın için de henüz netleşmiş bir resmi programın bulunmadığını belirten Kutludağ, Başkan'ın yeni hafta öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

Başkan Erdoğan yeni bir diplomasi turuna çıkacak DİPLOMASİDE YENİ DURAKLAR: ABU DABİ VE ETİYOPYA Yeni haftayla birlikte başlayacak olan yurt dışı turlarına değinen Kutludağ, "Hafta başından itibaren yoğun bir yurt dışı seyahat trafiği olacak. Başkan Erdoğan'ın Abu Dabi'ye bir ziyarette bulunmasını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikili görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz." sözleriyle aktardı. Körfez temaslarının ardından rotanın Afrika'ya çevrileceğini belirten muhabir, "Abu Dabi'den sonraki ziyaret ise Etiyopya'ya olacak. Orada da yine kritik görüşmelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan için oldukça yoğun bir hafta ve mesai olacak diyebiliriz." şeklinde konuştu.