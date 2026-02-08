2 bin Mehmetçik Avrupa’nın kuzeyine konuşlanacak! NATO’da yerli ve milli silahlarla gövde gösterisi

ABD'nin tatbikatta yer almamasına dikkat çeken Başbuğ, "Mesela Amerika yok bak bu tatbikatta. 8 ülke katılıyor, 10 bine yakın asker katılıyor; beşte biri, 2 bine yakın bizim Mehmetçik var. Türkiye, gerçekte NATO'nun bir numaralı askeri gücü" sözleriyle Türkiye'nin sahadaki ağırlığını aktardı.

Tatbikatın stratejik önemini ve Türkiye'nin üstlendiği kritik rolü A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "NATO, Amerika'nın her ne kadar hamiliğini üstlendiği bir organizasyon olsa da bana göre bel kemiği, omurga Türkiye. Türkiye bu konuda yani sadece gücüyle değil, müttefik tavrıyla da öne çıkmış durumda. NATO'nun aldığı bütün görevlerde yüzünün akıyla çıkan, katıldığı günden beri her anlamda üzerine düşen görevi kusursuz yerine getiren tek ülke" ifadelerini kullandı.

DENİZ KUVVETLERİ'NİN MEDARIIFTİHARLARI VİTRİNDE

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği deniz platformlarının tatbikatın odak noktası olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, "Yerli ve milli savunma sanayii diyoruz ya; ne ararsan var burada. Dört tane büyük gemimiz; Anadolu, İstanbul, Oruçreis, Derya... Bunlar son teknolojiyle üretilen, tamamen yerli ve milli olan Deniz Kuvvetleri'nin medarıiftiharları. Bunlar Türk savunma sanayiinin şu son 10 yılda ürettiği, sahaya sürdüğü muhteşem silahlar. Şimdi bunlar görücüye çıkıyor. Tatbikatın içinde Türkiye'nin ayrıca bir oradaki ülkelere karşı da bir gövde gösterisine şahit olacağız" açıklamasında bulundu.

"BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK" MESAJ

Tatbikatın teknik amacını ve zamanlamasındaki manidarlığı yorumlayan Başbuğ, "NATO birbirinden farklı lisanı konuşan, farklı coğrafyaların ülkelerinden oluşmakta. Bunu tatbikatlarla, ortak lisanı ve uygulamayı gündeme getiremezsen bir Allah korusun olası savaş durumunda bir anda birbiriyle kaos yaşayan bir asker yığını haline gelirsin. Tatbikatın amacı bu ortak lisanı kullanmak. Ha zamanlaması; Rusya'nın Avrupa üzerindeki aldığı tavra bir cevap mı? Bunu da sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.

Trump'ın NATO politikalarını da eleştiren Başbuğ, "Amerika'nın olmamasını ben enteresan karşıladım ki Trump'ın zaten NATO'ya bakış açısı son zamanlarda çok tartışılıyor. Burada yine Türkiye'nin bu tatbikatın da omurga ülkesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"DOST-DÜŞMAN TÜRKİYE'Yİ İNCELİYOR"

Mehmetçik'in sahadaki kabiliyeti ve yerli silahların caydırıcılığı üzerine konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Şu an ekrandan izleyenler de herhalde büyük bir gururla meseleye bakıyorlardır. Oraya katılmışsın, NATO'nun diğer ülkeleri seni, Mehmetçik'i, orada aldığın tavırla ve getirdiğin silahla inceliyor. Biz de zaten orada dost düşman gözü olanlara biz laf değil, iş üretiyoruz işte size ispatı diye gösteriyoruz. Bırak Yunanistan'ı, biz içimizdeki bazı odaklarla uğraştık bu gemileri kabul ettirebilmek için. Herhalde şu gördükleriyle onlar da bu söylediklerinden utanıyorlardır" sözleriyle Türk savunma sanayiine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.