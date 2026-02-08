CANLI YAYIN

2 bin Mehmetçik Avrupa’nın kuzeyine konuşlanacak! NATO’da yerli ve milli silahlarla gövde gösterisi

TCG Anadolu, NATO’nun bu yılki en geniş kapsamlı askeri tatbikatı olan Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarını Almanya’ya başarıyla ulaştırdı. Alman basını da geçtiğimiz günlerde NATO tatbikatında Türkiye’nin üstlendiği kritik role dikkat çekmişti. Tatbikata ilişkin son detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı askeri tatbikatı olan Steadfast Dart-26 bugün Almanya'da başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, tatbikata kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlıyor.

2 BİN MEHMETÇİK AVRUPA'NIN KUZEYİNE KONUŞLANACAK!

TCG ANADOLU ALMANYA'DA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdığını bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı. Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında." ifadelerini kullandı.

ALMAN BASINI TÜRKİYE'NİN ROLÜNE GENİŞ YER VERDİ

Geçtiğimiz günlerde, Almanya merkezli Kieler Nachrichten gazetesi NATO görev grubunun merkezinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun yer aldığını yazmıştı.

Haberde, Türk görev grubunda ayrıca TCG İstanbul ve TCG Oruç Reis fırkateynleri ile yeni nesil filo ikmal gemisi TCG Derya'nın da yer aldığı belirtilmişti.

Görev grubuna, Türk Amfibi Görev Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican komuta ediyor. Türk Amfibi Kuvvetleri, NATO bünyesinde yeni oluşturulan Müttefik Tepki Kuvveti (Allied Reaction Force – ARF) içinde görev yapıyor.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

NATO Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Brunssum Komutanı General Ingo Gerhartz, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek, "Bu dönemde Güney Avrupa ülkelerinin bu sorumluluğu üstlenmesi güçlü bir mesajdır. Türk Deniz Kuvvetleri'nin sağladığı önemli katkıdan dolayı müteşekkirim" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun 2024 yılındaki en büyük gövde gösterisi olan Steadfast Defender 2024 Tatbikatı için Almanya'ya ulaştığını duyurdu. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da görevli kara unsurlarının Emden Limanı'na başarıyla ayak basmasıyla birlikte, Türkiye yerli ve milli silah sistemleriyle uluslararası arenada gövde gösterisine başladı.

A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.

EMDEN LİMANI'NDA AY YILDIZLI GURUR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamayı ve TSK unsurlarının intikal sürecini aktaran Bal, "TCG Anadolu'da görevli kara unsurlarının Almanya'nın Emden Limanı'na başarıyla ulaştığı bilgisi paylaşıldı" diyerek operasyonun lojistik başarısına dikkat çekti.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Mehmetçik'in kararlılığını vurgulayan mesajda, "Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında" ifadeleri kullanıldı.

2 BİN TÜRK ASKERİ STRATEJİK GÖREVDE

Tatbikatın kapsamı ve Türkiye'nin katılım düzeyine ilişkin detayları paylaşan Bal, "Yaklaşık 3 hafta sürecek bir tatbikattan söz ediyoruz ve 8 farklı müttefik ülkeden 10 bin asker katılacak. Bu kapsamda Türkiye'den de son iki günde toplamda 650 personel ulaştı ve 2 bin de Türk askerinin orada olacağını ifade edelim" sözleriyle TSK'nın ağırlığını ortaya koydu. Türkiye'nin tatbikatta üstlendiği kritik rolü vurgulayan Bal, "Türkiye stratejik bir görev üstleniyor bu tatbikatta" değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER SAHAYA İNİYOR

Türk birliğinin tatbikatta kullanacağı teknik kapasiteyi anlatan Bal, "Tatbikata Türkiye'den 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkam Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü katılıyor" dedi.

Mehmetçik'in operasyonel gücünü yerli üretimle birleştirdiğini belirten Bal, "Türk birliği de envanterindeki yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmatları da kullanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN ASIL OMURGASI TÜRKİYE'DİR"

Tatbikatın stratejik önemini ve Türkiye'nin üstlendiği kritik rolü A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "NATO, Amerika'nın her ne kadar hamiliğini üstlendiği bir organizasyon olsa da bana göre bel kemiği, omurga Türkiye. Türkiye bu konuda yani sadece gücüyle değil, müttefik tavrıyla da öne çıkmış durumda. NATO'nun aldığı bütün görevlerde yüzünün akıyla çıkan, katıldığı günden beri her anlamda üzerine düşen görevi kusursuz yerine getiren tek ülke" ifadelerini kullandı.

DONANMA EN BÜYÜK NATO TATBİKATI İÇİN ALMANYA'DA!

ABD'nin tatbikatta yer almamasına dikkat çeken Başbuğ, "Mesela Amerika yok bak bu tatbikatta. 8 ülke katılıyor, 10 bine yakın asker katılıyor; beşte biri, 2 bine yakın bizim Mehmetçik var. Türkiye, gerçekte NATO'nun bir numaralı askeri gücü" sözleriyle Türkiye'nin sahadaki ağırlığını aktardı.

DENİZ KUVVETLERİ'NİN MEDARIIFTİHARLARI VİTRİNDE

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği deniz platformlarının tatbikatın odak noktası olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, "Yerli ve milli savunma sanayii diyoruz ya; ne ararsan var burada. Dört tane büyük gemimiz; Anadolu, İstanbul, Oruçreis, Derya... Bunlar son teknolojiyle üretilen, tamamen yerli ve milli olan Deniz Kuvvetleri'nin medarıiftiharları. Bunlar Türk savunma sanayiinin şu son 10 yılda ürettiği, sahaya sürdüğü muhteşem silahlar. Şimdi bunlar görücüye çıkıyor. Tatbikatın içinde Türkiye'nin ayrıca bir oradaki ülkelere karşı da bir gövde gösterisine şahit olacağız" açıklamasında bulundu.

"BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK" MESAJ

Tatbikatın teknik amacını ve zamanlamasındaki manidarlığı yorumlayan Başbuğ, "NATO birbirinden farklı lisanı konuşan, farklı coğrafyaların ülkelerinden oluşmakta. Bunu tatbikatlarla, ortak lisanı ve uygulamayı gündeme getiremezsen bir Allah korusun olası savaş durumunda bir anda birbiriyle kaos yaşayan bir asker yığını haline gelirsin. Tatbikatın amacı bu ortak lisanı kullanmak. Ha zamanlaması; Rusya'nın Avrupa üzerindeki aldığı tavra bir cevap mı? Bunu da sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.

Trump'ın NATO politikalarını da eleştiren Başbuğ, "Amerika'nın olmamasını ben enteresan karşıladım ki Trump'ın zaten NATO'ya bakış açısı son zamanlarda çok tartışılıyor. Burada yine Türkiye'nin bu tatbikatın da omurga ülkesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"DOST-DÜŞMAN TÜRKİYE'Yİ İNCELİYOR"

Mehmetçik'in sahadaki kabiliyeti ve yerli silahların caydırıcılığı üzerine konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Şu an ekrandan izleyenler de herhalde büyük bir gururla meseleye bakıyorlardır. Oraya katılmışsın, NATO'nun diğer ülkeleri seni, Mehmetçik'i, orada aldığın tavırla ve getirdiğin silahla inceliyor. Biz de zaten orada dost düşman gözü olanlara biz laf değil, iş üretiyoruz işte size ispatı diye gösteriyoruz. Bırak Yunanistan'ı, biz içimizdeki bazı odaklarla uğraştık bu gemileri kabul ettirebilmek için. Herhalde şu gördükleriyle onlar da bu söylediklerinden utanıyorlardır" sözleriyle Türk savunma sanayiine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.

