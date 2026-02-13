Kraliyeti sarsan skandal: Kraliçe Elizabeth oğlunun suçunu örtbas etmek için servet mi harcadı?

İngiliz Kraliyet ailesi, Jeffrey Epstein skandalının gölgesinde sarsılmaya devam ediyor. Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırılan ve İngiliz basınına bomba gibi düşen iddialara göre, Prens Andrew'un cinsel istismar davasında mağdur Virginia Giuffre'ye ödenen milyonlarca sterlinlik "sus payı" için Kraliçe Elizabeth ve diğer aile üyelerinin bizzat devreye girdiği öne sürüldü. Skandalın boyutları, geçmişteki karanlık dosyalardan Prenses Diana'nın gizemli ölümüne kadar uzanan geniş bir tartışma dalgasına dönüştü.

KRALİYET TOPRAKLARINDAKİ KORKUNÇ İDDİA

İngiltere'deki son gelişmeleri ve saray koridorlarında konuşulanları aktaran A Haber muhabiri Alpaslan Düven, durumun sanıldığından çok daha ciddi olduğunu belirterek, "İngiliz gazeteleri bir süredir bu konuyla ilgili haberler yapıyor ancak durum aslında sanıldığından çok daha ciddi. Önemli iddialar var; hatta geçmişte kraliyete ait topraklarda iki çocuğun cesedinin bulunmuş olması, bu karanlık gündemi yeniden ayyuka çıkardı" ifadelerini kullandı. Düven, bu tartışmaların üstünün örtülmeye çalışıldığını ancak son gelişmelerle birlikte konunun tekrar sıcak gündemin merkezine oturduğunu dile getirdi.