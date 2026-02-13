Kraliyeti sarsan skandal: Kraliçe Elizabeth oğlunun suçunu örtbas etmek için servet mi harcadı?
İngiliz Kraliyet ailesi, Jeffrey Epstein skandalının gölgesinde yeni iddialarla sarsılıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Prens Andrew’un cinsel istismar davasında mağdur Virginia Giuffre’ye ödenen 12 milyon sterlinlik tazminat için Kraliçe Elizabeth ve bazı kraliyet üyelerinin devreye girdiği öne sürüldü. Skandalın boyutlarının saray topraklarındaki eski dosyalardan Prenses Diana’nın ölümüne kadar uzandığı iddia edilirken, Londra’daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
KRALİYET TOPRAKLARINDAKİ KORKUNÇ İDDİA
İngiltere'deki son gelişmeleri ve saray koridorlarında konuşulanları aktaran A Haber muhabiri Alpaslan Düven, durumun sanıldığından çok daha ciddi olduğunu belirterek, "İngiliz gazeteleri bir süredir bu konuyla ilgili haberler yapıyor ancak durum aslında sanıldığından çok daha ciddi. Önemli iddialar var; hatta geçmişte kraliyete ait topraklarda iki çocuğun cesedinin bulunmuş olması, bu karanlık gündemi yeniden ayyuka çıkardı" ifadelerini kullandı. Düven, bu tartışmaların üstünün örtülmeye çalışıldığını ancak son gelişmelerle birlikte konunun tekrar sıcak gündemin merkezine oturduğunu dile getirdi.
12 MİLYON STERLİNLİK "SUS PAYI" ORTAKLAŞA MI ÖDENDİ?
Prens Andrew'un cinsel istismar suçlamalarından kurtulmak için ödediği tazminatın kaynağına dair çarpıcı detaylar veren Alpaslan Düven, "The Sun gazetesinin iddiasına göre, ölen Kraliçe ve kraliyet ailesi üyeleri, Amerika'daki mağdur Giuffre'ye verilecek sus payını ortaklaşa ödedi. Prens Andrew'un mağdura ödediği 12 milyon sterlinlik sus payı için ailesinden borç aldığı belirtiliyor. Bu paranın 7 milyon sterlinlik kısmı Kraliçe Elizabeth'ten, 3 milyon sterlini Prens Philip'e ait mülklerden ve 1,5 milyon sterlini ise o dönem Galler Prensi olan Kral 3. Charles'tan temin edildi" sözleriyle mali trafiği deşifre etti. Düven ayrıca, Andrew'un İsviçre'deki dağ evini satmasına rağmen bu borcu hâlâ geri ödeyemediğini sözlerine ekledi.
EPSTEIN DOSYALARI VE PRENSES DIANA BAĞLANTISI
Skandalın sadece Prens Andrew ile sınırlı kalmadığı, tartışmaların Prenses Diana'nın ölümüne kadar uzandığı belirtiliyor. Dosyalarda Diana ile ilgili ifadelerin de yer aldığını hatırlatan Alpaslan Düven, "Dosyalarda Prenses Diana ile ilgili de birtakım ifadeler yer alıyor. Diana'nın ölümüyle ilgili spekülasyonlar, olayın meydana geldiği ilk günden beri devam ediyor. Özellikle Diana'nın kendisine yönelik bir suikast planlandığını iddia etmesi ve istihbarat örgütlerinin bu olayı örtbas ettiğine dair söylentiler, Epstein davasıyla birlikte yeniden tartışılmaya başlandı" şeklinde konuştu.