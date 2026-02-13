İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Adil Tek'ten A Haber'de sağanak uyarısı
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye genelinde etkili olacak yeni hava sistemine ilişkin uyarılarda bulundu. 49 il için sarı kodlu alarm verildiğini belirten Tek, özellikle Ege ve Marmara’da kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini söyledi. Hafta sonu sıcaklıkların artacağını belirten Tek, pazar günü Bursa’da 25, İstanbul’da 21 dereceye kadar çıkılacağını söyledi. Ancak sıcaklık artışıyla birlikte Ege, Marmara ve Akdeniz’de kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Türkiye genelindeki hava durumuna dair kritik uyarılarda bulundu.
FIRTINA VE YAĞIŞ GELİYOR
49 il için sarı kodlu alarm verilirken, hafta sonu sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkacağını belirten Tek, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olacak kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU RİSKİ DEVAM EDİYOR
Yurdun batı kesimlerinden giren yeni yağışlı sistemin etkilerini değerlendiren Adil Tek, "Ege kıyılarında yeşil alanlarımız yine çok bol, özellikle Çanakkale, Lapseki ve Biga arasında çok yoğun bir yağış var, bu yağışlarla birlikte dolu ve gök gürültüsü de beraberinde geliyor." ifadelerini kullandı. Yağışlı sistemin yavaş yavaş doğuya kayacağını belirten Tek, "Sistem akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısına, Kahramanmaraş ve Gaziantep hattına doğru ilerleyecek ancak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek." sözleriyle güncel tabloyu aktardı.
HAFTA SONU SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK
Hafta sonu için bahar havası müjdesi veren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Pazar günü sıcaklıklar zirve noktasına ulaşacak, Bursa'da yaklaşık 25 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar göreceğiz, İstanbul'da ise pazar günü termometreler 21 dereceyi gösterecek." şeklinde konuştu. Sıcak hava dalgasının iç kesimlerde de etkili olacağını vurgulayan Tek, "Sakarya ve Düzce hattı boyunca ciddi bir ısınma olacak ancak Antalya gibi kıyı bölgelerinde denizden gelen hava nedeniyle ısınma İstanbul kadar yüksek hissedilmeyecek." ifadelerini kullandı.
KUVVETLİ LODOS VE FIRTINA UYARISI
Sıcaklık artışıyla birlikte fırtınanın da etkili olacağını belirten Adil Tek, "Güneyden esen rüzgarlar Ege, Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli fırtınaya dönüşecek, rüzgarın hızı deniz üzerinde zaman zaman saatte 100 kilometreyi aşarken karada 62 kilometreye kadar ulaşabilir." uyarısında bulundu. Fırtınanın özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceğine dikkat çeken uzman isim, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini sözlerine ekledi.
KAR SEZONU BATI İÇİN KAPANDI MI?
Kışın geri dönüp dönmeyeceğine dair soruları yanıtlayan Tek, "İstanbul ve batı bölgeleri için kar sezonu hemen hemen bitti diyebiliriz, ayın 20'sine doğru bir soğuma bekliyoruz ancak bu kar yağışı bırakacak bir soğuk değil, sadece Uludağ, Kartalkaya ve Bolu gibi yüksek kesimlerde kar görebiliriz." ifadelerini kullandı. Pazar akşamından itibaren batıda yeni bir yağışlı sistemin daha görüleceğini belirten Adil Tek, "Önümüzdeki hafta yine yağışları sıkça konuşacağız ama kıyı kesimlerde kar olasılığı şu anki verilere göre görünmüyor." diyerek konuşmasını noktaladı.