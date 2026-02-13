İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Adil Tek'ten A Haber'de sağanak uyarısı

49 il için sarı kodlu alarm verilirken, hafta sonu sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkacağını belirten Tek, özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde etkili olacak kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU RİSKİ DEVAM EDİYOR

Yurdun batı kesimlerinden giren yeni yağışlı sistemin etkilerini değerlendiren Adil Tek, "Ege kıyılarında yeşil alanlarımız yine çok bol, özellikle Çanakkale, Lapseki ve Biga arasında çok yoğun bir yağış var, bu yağışlarla birlikte dolu ve gök gürültüsü de beraberinde geliyor." ifadelerini kullandı. Yağışlı sistemin yavaş yavaş doğuya kayacağını belirten Tek, "Sistem akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısına, Kahramanmaraş ve Gaziantep hattına doğru ilerleyecek ancak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek." sözleriyle güncel tabloyu aktardı.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK

Hafta sonu için bahar havası müjdesi veren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Pazar günü sıcaklıklar zirve noktasına ulaşacak, Bursa'da yaklaşık 25 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar göreceğiz, İstanbul'da ise pazar günü termometreler 21 dereceyi gösterecek." şeklinde konuştu. Sıcak hava dalgasının iç kesimlerde de etkili olacağını vurgulayan Tek, "Sakarya ve Düzce hattı boyunca ciddi bir ısınma olacak ancak Antalya gibi kıyı bölgelerinde denizden gelen hava nedeniyle ısınma İstanbul kadar yüksek hissedilmeyecek." ifadelerini kullandı.