Türkiye'den dev enerji hamlesi: TPAO Libya ve Somali'de petrol ve doğalgaz arayacak!

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye'den dev enerji hamlesi: TPAO Libya ve Somali'de petrol ve doğalgaz arayacak!

Türkiye enerji diplomasisinde yeni bir sayfa açtı. TPAO’nun Libya’da biri denizde biri karada olmak üzere iki sahada, Somali’de ise hidrokarbon arama faaliyetlerine başlaması uluslararası dengelerde dikkat çekti. A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşmasının sahada somut sonuç verdiğini belirterek, Türkiye’nin Akdeniz ve Afrika hattında “Türk Kalkanı” olarak nitelendirilen stratejiyle küresel enerji güvenliğinde kilit rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya'da biri açık deniz biri de karada olmak üzere iki önemli sahada petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlıyor. Enerji diplomasisinde vites yükselten Türkiye, ABD ve İngiltere merkezli enerji devleriyle de iş birliği yaparak Akdeniz ve Afrika'da stratejik dengeleri değiştiriyor.

PETROL VE DOĞALGAZ İÇİN VİTES YÜKSELTİLDİ!

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin bu paradigma değiştirici hamlelerini ve "Türk Kalkanı" olarak nitelendirilen yeni stratejisini tüm detaylarıyla değerlendirdi.

LİBYA İLE PARADİGMA DEĞİŞTİREN ANLAŞMA

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının sahada somut sonuçlar vermeye başladığını belirten Dr. Filiz Katman, "Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının tanınması anlaşması aslında paradigma değiştirici bir hamleydi. Çünkü Yunanistan'ın Libya'nın elinden büyük bir kilometrekareyi gasp eden de facto sistemine karşı, Türkiye ve Libya bu realiteyi Birleşmiş Milletler'e bildirerek ortadan kaldırmış oldu." ifadelerini kullandı.

Katman, bu adımın bölgedeki hak gaspını önleyen yasal bir zırh olduğunu vurgulayarak, "Denizin altı, özellikle Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda ilk akla gelen hidrokarbon kaynaklarıdır. Bu anlaşma ile Türkiye ve Libya sınırlarının belirlenmesi, enerji projelerinde yeni bir dönemi başlattı." sözleriyle sürecin stratejik önemine dikkat çekti.

KÜRESEL ENERJİ GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE MÜHRÜ

Türkiye'nin ABD'li enerji devi Chevron ve Avrupalı ortaklarla yürüttüğü iş birliğinin bölge istikrarı için kritik olduğunu ifade eden Katman, "Türkiye'nin ABD ile beraber burada arama çalışması yapması, Libya'nın istikrarı için çok önemli bir hamledir. Libya'nın sahip olduğu zengin hidrokarbon kaynaklarının, Türkiye'nin tecrübesiyle ekonomiye kazandırılması hem yerel halkın refahını artıracak hem de devletin kasasına gelir getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel piyasalara etkisine de değinen Katman, "Buradan çıkarılacak miktarın dünya enerji piyasası üzerinde dengeleyici bir rol oynaması, fiyatların aşırı hareketlenmesini önlemesi noktasında Türkiye'nin dünya enerji güvenliğine sağlayabileceği çok önemli bir katkıdan söz edebiliriz." şeklinde konuştu.

AFRİKA'DA "TÜRK KALKANI" VE SOMALİ STRATEJİSİ

Türkiye'nin sadece Akdeniz'de değil, Afrika boynuzunda da etkinliğini artırdığını belirten Dr. Filiz Katman, "Türkiye'nin Somali ile imzaladığı hidrokarbon anlaşması ve Oruç Reis gemisinin oradaki çalışmaları, Türkiye'nin bölgedeki 'güvenlik sağlayan ülke' rolünü pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Batı medyasında yer alan analizlere atıfta bulunan Katman, "Son dönemde Batı basınında 'Türk Hilali' ve 'Türk Kalkanı' gibi analizler yapılmaya başlandı. Afrika'dan başlayıp Doğu Akdeniz üzerinden Suriye'nin kuzeyine kadar uzanan bu hattın, bazı ülkeler tarafından kendi ulusal çıkarları için risk olarak görüldüğünü biliyoruz. Ancak Türkiye'nin tüm hamleleri ülkelerin kalkınmasını sömürerek değil, var olan kaynakların ortak mekanizmalarla en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak yapıcı bir model sunuyor." diyerek Türkiye'nin Somali ve Libya'daki varlığının hukuki ve diplomatik temellerinin sağlamlığına işaret etti.

