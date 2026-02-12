Türkiye'den dev enerji hamlesi: TPAO Libya ve Somali'de petrol ve doğalgaz arayacak!
Türkiye enerji diplomasisinde yeni bir sayfa açtı. TPAO’nun Libya’da biri denizde biri karada olmak üzere iki sahada, Somali’de ise hidrokarbon arama faaliyetlerine başlaması uluslararası dengelerde dikkat çekti. A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşmasının sahada somut sonuç verdiğini belirterek, Türkiye’nin Akdeniz ve Afrika hattında “Türk Kalkanı” olarak nitelendirilen stratejiyle küresel enerji güvenliğinde kilit rol üstlendiğini vurguladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya'da biri açık deniz biri de karada olmak üzere iki önemli sahada petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlıyor. Enerji diplomasisinde vites yükselten Türkiye, ABD ve İngiltere merkezli enerji devleriyle de iş birliği yaparak Akdeniz ve Afrika'da stratejik dengeleri değiştiriyor.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin bu paradigma değiştirici hamlelerini ve "Türk Kalkanı" olarak nitelendirilen yeni stratejisini tüm detaylarıyla değerlendirdi.
LİBYA İLE PARADİGMA DEĞİŞTİREN ANLAŞMA
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının sahada somut sonuçlar vermeye başladığını belirten Dr. Filiz Katman, "Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının tanınması anlaşması aslında paradigma değiştirici bir hamleydi. Çünkü Yunanistan'ın Libya'nın elinden büyük bir kilometrekareyi gasp eden de facto sistemine karşı, Türkiye ve Libya bu realiteyi Birleşmiş Milletler'e bildirerek ortadan kaldırmış oldu." ifadelerini kullandı.
Katman, bu adımın bölgedeki hak gaspını önleyen yasal bir zırh olduğunu vurgulayarak, "Denizin altı, özellikle Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda ilk akla gelen hidrokarbon kaynaklarıdır. Bu anlaşma ile Türkiye ve Libya sınırlarının belirlenmesi, enerji projelerinde yeni bir dönemi başlattı." sözleriyle sürecin stratejik önemine dikkat çekti.