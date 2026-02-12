"Süreç Türkiye'nin çizdiği rotaya evriliyor" A Haber'de dikkat çeken Gazze analizi
Katil Netanyahu’nun Washington ziyareti krizle sonuçlandı, Tel Aviv’de panik havası hakim! Trump ile yapılan 3 saatlik görüşmede İran çatlağı derinleşirken; bölgeyi kirli planlarıyla dizayn etmek isteyen İsrail, Ankara’nın artan gücü ve Trump’ın 'savaşsız çözüm' duvarına çarptı. Konuyu A Haber’de değerlendiren uzman isimler “Ortadoğu’da kartlar artık Netanyahu’nun değil, Türkiye’nin istediği şekilde yeniden karılıyor!" ifadelerine yer verdi.
Netanyahu'nun Washington ziyareti, ABD-İsrail hattındaki stratejik ayrışmayı gözler önüne serdi. Trump'ın "İran'la müzakere" vurgusu ve savaşsız çözüm yaklaşımı Tel Aviv'de rahatsızlık yaratırken; Gazze, nükleer dosya ve bölgesel dengelerde Türkiye'nin artan etkisi dikkat çekiyor. Konuyu ilişkin dikkat çeken detayları A Haber ekranlarında aktaran uzman isimler, Ortadoğu'da kartların yeniden dağıtıldığı ve sürecin İsrail'in değil Ankara'nın öngördüğü çerçevede şekillendiğini kaydetti.
NETANYAHU VE TRUMP ARASINDAKİ 3 KRİTİK ÇATLAK
Ortadoğu'daki dengelerin Trump'ın gelişiyle kökten değişeceğini belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Netanyahu ile Trump arasında Türkiye, Gazze ve İran olmak üzere üç temel anlaşmazlık alanı bulunuyor. Özellikle Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye hakkında övücü ifadeler kullanması Netanyahu'yu rahatsız eden en önemli başlıkların başında geliyor" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki barış sürecinin Türkiye'nin çizdiği çerçevede ilerlediğini vurgulayan Olçar, "Gazze'de yürütülen süreç büyük ölçüde Türkiye'nin talep ettiği noktaya evriliyor. Trump ise İran konusunda askeri bir hareket yerine müzakereyi tercih ederek mermi atmadan kazanmak istiyor. Bu durum Netanyahu'nun istediği zemini tamamen ortadan kaldırıyor" sözleriyle aktardı.
İSRAİL BASININDA NÜKLEER ANLAŞMA PANİĞİ
İran ile ABD arasındaki perde arkası temasların İsrail'de büyük bir korkuya yol açtığını ifade eden Akademisyen ve İran Uzmanı Doç. Dr. İsmail Sarı, "Netanyahu'nun Washington ziyaretini ve görüşmelerini öne çekmesinin temel sebebi, İran ile 'dar kapsamlı bir nükleer anlaşma' ihtimalinin ciddi şekilde konuşulmasıdır. Umman'daki temasların olumlu seyretmesi İsrail basınında şimdiden bir panik havası estirmiş durumda" şeklinde konuştu.
ABD'nin olası bir savaşa girmesinin büyük riskler taşıdığını belirten Sarı, "Washington'daki analizler, sınırlı bir saldırının İran rejimini zayıflatmak yerine daha da güçlendirebileceğini vurguluyor. Trump ise bölgede istikrarı sağlama vizyonuyla İsrail ile tam bir stratejik uyum içerisinde hareket etmiyor" ifadelerini kullandı.
İRAN İÇİN STRATEJİK İNTİHAR: FÜZE PROGRAMI VE VEKİL GÜÇLER
İran'ın güvenlik mimarisinden taviz vermesinin zorluğuna değinen Doç. Dr. İsmail Sarı, "ABD, İran'dan füze programını sınırlandırmasını istiyor ancak bu durum Tahran için stratejik bir intihar anlamına gelir. Hava savunmasındaki zafiyeti nedeniyle caydırıcılığını füzelere dayandıran rejim, bu beka kaygısı nedeniyle kapsamlı tavizlere yanaşmıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Vekil güçlerin ideolojik bağlarının sürdüğünü hatırlatan Sarı, "Hizbullah, Haşdi Şabi ve Husiler gibi yapılar İran'ın güvenlik kalkanını oluşturuyor. İran yönetimi, Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesini unutmadığı için Washington'a tam bir güven duymuyor" sözleriyle sürecin zorluklarına dikkat çekti.