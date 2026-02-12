"Süreç Türkiye'nin çizdiği rotaya evriliyor" A Haber'de dikkat çeken Gazze analizi

Netanyahu'nun Washington ziyareti, ABD-İsrail hattındaki stratejik ayrışmayı gözler önüne serdi. Trump'ın "İran'la müzakere" vurgusu ve savaşsız çözüm yaklaşımı Tel Aviv'de rahatsızlık yaratırken; Gazze, nükleer dosya ve bölgesel dengelerde Türkiye'nin artan etkisi dikkat çekiyor. Konuyu ilişkin dikkat çeken detayları A Haber ekranlarında aktaran uzman isimler, Ortadoğu'da kartların yeniden dağıtıldığı ve sürecin İsrail'in değil Ankara'nın öngördüğü çerçevede şekillendiğini kaydetti.

NETANYAHU VE TRUMP ARASINDAKİ 3 KRİTİK ÇATLAK

Ortadoğu'daki dengelerin Trump'ın gelişiyle kökten değişeceğini belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Netanyahu ile Trump arasında Türkiye, Gazze ve İran olmak üzere üç temel anlaşmazlık alanı bulunuyor. Özellikle Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye hakkında övücü ifadeler kullanması Netanyahu'yu rahatsız eden en önemli başlıkların başında geliyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki barış sürecinin Türkiye'nin çizdiği çerçevede ilerlediğini vurgulayan Olçar, "Gazze'de yürütülen süreç büyük ölçüde Türkiye'nin talep ettiği noktaya evriliyor. Trump ise İran konusunda askeri bir hareket yerine müzakereyi tercih ederek mermi atmadan kazanmak istiyor. Bu durum Netanyahu'nun istediği zemini tamamen ortadan kaldırıyor" sözleriyle aktardı.