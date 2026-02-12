CANLI YAYIN

Erdoğan-Miçotakis zirvesi Atina'da nasıl yankı buldu? Teröristler iade edilecek mi?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Atina'da nasıl yankı buldu? Teröristler iade edilecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde Ege ve Akdeniz'deki konular ele alınırken, Başkan Erdoğan'ın "İyi niyet olursa çözümsüz sorun yoktur" sözleri Atina'da geniş yankı uyandırdı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin kritik zirve sonrası Yunanistan medyasındaki son bilgileri aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i makamında kabul etti. İki lider ortak basın toplantısında olumlu mesajlar verirken, görüşmede Ege ve Akdeniz'deki konular ele alındı.

Foto: AAFoto: AA

Üst düzey temasların elverişli bir zemin sunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum Kiryakos ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördük. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Foto: AAFoto: AA

Kritik toplantıda 7 anlaşmaya imza atılırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise "Her zaman diyalogdan yanayız" diyerek kapıda vize uygulamasının devam edeceğini belirtti. Dünyanın gözünü çevirdiği Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Atina'da nasıl yankı buldu? A Haber muhabiri İlhan Tahsin görüşme sonrası Yunan medyasına yansıyan son gelişmeleri aktardı

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS ZİRVESİ YUNAN MEDYASINA NASIL YANSIDI?

A Haber muhabiri İlhan Tahsin'in aktardıkları ise şöyle;

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"ATİNA GÖRÜŞMENİN ARDINDAN DERİN BİR NEFES ALDI"

Atina, iki kelimeyle söylemem gerekirse bugünkü Ankara'daki görüşmeden çok memnun. Çünkü iletişim kanallarının açık olmaya devam edecek olması Yunanistan'a derin bir soluk aldırdı. Çünkü yanı başında 80 milyonluk bir ülke, zaman zaman Dendias'ın yapmış olduğu çıkışlar dolayısıyla da Miçotakis hükümetini, bizzat Başbakan Miçotakis'i zor durumda bırakıyordu.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"ERDOĞAN DİPLOMASİSİ ATİNA'YI MEST ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kıvrak zekası, uluslararası diplomaside Miçotakis'i zor durumda bıraktı. Bu başlığı atan gazeteler de var. Neden? Çünkü Yunanistan şunu beklemiyordu: "Uluslararası hukuka dayalı çözüm mümkün, yeter ki iyi niyet olsun." Bu, Yunanistan'ın beklemediği bir şeydi. Dolayısıyla da bir "kurt politikacıdan" bahsediyor Atina basını. Dolayısıyla da Miçotakis bunda şaştı kaldı çünkü beklemiyordu böyle bir çıkışı baktığımız zaman.

Dolayısıyla iki ülke ilişkilerinde değişik bir seyre doğru gitmeye başladı, yazıları yazılmaya başlandı keza televizyonlarda da bu akşam sürekli olarak bu görüşme gündemdeydi çünkü gündemin ilk maddesi. Ve Miçotakis için "Değerli dostum Miçotakis" demesi; bu da Atina'nın gönlünü okşadı. Çünkü böyle bir Cumhurbaşkanı, böyle bir Erdoğan beklemiyorlardı. İşte Ege'de o olacak, 12 mil... Bütün bu karışıklıktan hiçbir şey yoktu. Kıvrak bir diplomasi zekasıyla Atina'yı daha doğrusu mest etti, gerçekten bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü yayına katılmazdan önce de, son dakikaya kadar Yunan basınına bakıyorum; sürekli olarak bir "oh" çekti Atina. Yani derin bir nefes aldı. Çünkü 80 milyonluk bir ülke, kendi milli imkanlarıyla ürettiği silahlar, sürekli olarak bütün bunlar hepsi...

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"YUNANİSTAN İŞ BİRLİĞİNİ 'BÖLGEDE OYUN KURUCU' KONUMUNA GELMEK OLARAK TANIMLIYOR"

İşte adaların silahlanması gündeme gelmedi diplomasi diliyle. Ancak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de konuşmalarını olumlu buldu Yunan basını. Başbakan şöyle iki konuda; bir, Batı Trakya Türk azınlığı konusunda "Türk azınlık" demedi, dik duruşunu sergiledi Ankara'da dedi. Dolayısıyla bir diğeri de Miçotakis'in bu uluslararası düzende Türkiye ile iş birliği yapacak olması. Yunanistan'ın da artık bölgede Türkiye ile birlikte bir "oyun kurucu" konumuna geldiğini, bundan sonra da böyle devam etmesi...

"TÜRKİYE'YE KAPIDA VİZE UYGULAMASI ADALARA ÖNEMLİ KATLI SAĞLAYACAK"

Son olarak da şunu söylüyorlar: Türkiye ile yanı başımızda komşumuzla, Başbakan Miçotakis'in de söylediği gibi yani coğrafya bizi bir arada yaşamaya mahkum etti. Dolayısıyla da Türkiye ile her alanda iş birliği yapabiliriz. Yani okyanus ötesi bize çok uzak ancak burada Türkiye ile birlikte iş birliği yaparak Yunanistan kazanacak ki Başbakan da bunu zaten söyledi; adalara gelen Türk turistler adalara hakikaten oksijen veriyor.

Başkan Erdoğandan Miçotakis onuruna yemekBaşkan Erdoğandan Miçotakis onuruna yemek BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS ONURUNA YEMEK
FETÖcüler Yunanistandan sınır dışı ediliyorFETÖcüler Yunanistandan sınır dışı ediliyor FETÖ'CÜLER YUNANİSTAN'DAN SINIR DIŞI EDİLİYOR
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın