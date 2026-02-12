Erdoğan-Miçotakis zirvesi Atina'da nasıl yankı buldu? Teröristler iade edilecek mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde Ege ve Akdeniz'deki konular ele alınırken, Başkan Erdoğan'ın "İyi niyet olursa çözümsüz sorun yoktur" sözleri Atina'da geniş yankı uyandırdı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin kritik zirve sonrası Yunanistan medyasındaki son bilgileri aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i makamında kabul etti. İki lider ortak basın toplantısında olumlu mesajlar verirken, görüşmede Ege ve Akdeniz'deki konular ele alındı.
Üst düzey temasların elverişli bir zemin sunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum Kiryakos ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördük. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kritik toplantıda 7 anlaşmaya imza atılırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise "Her zaman diyalogdan yanayız" diyerek kapıda vize uygulamasının devam edeceğini belirtti. Dünyanın gözünü çevirdiği Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Atina'da nasıl yankı buldu? A Haber muhabiri İlhan Tahsin görüşme sonrası Yunan medyasına yansıyan son gelişmeleri aktardı
A Haber muhabiri İlhan Tahsin'in aktardıkları ise şöyle;