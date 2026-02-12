Erdoğan-Miçotakis zirvesi Atina'da nasıl yankı buldu? Teröristler iade edilecek mi?

Atina, iki kelimeyle söylemem gerekirse bugünkü Ankara'daki görüşmeden çok memnun. Çünkü iletişim kanallarının açık olmaya devam edecek olması Yunanistan'a derin bir soluk aldırdı. Çünkü yanı başında 80 milyonluk bir ülke, zaman zaman Dendias'ın yapmış olduğu çıkışlar dolayısıyla da Miçotakis hükümetini, bizzat Başbakan Miçotakis'i zor durumda bırakıyordu.

"ERDOĞAN DİPLOMASİSİ ATİNA'YI MEST ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kıvrak zekası, uluslararası diplomaside Miçotakis'i zor durumda bıraktı. Bu başlığı atan gazeteler de var. Neden? Çünkü Yunanistan şunu beklemiyordu: "Uluslararası hukuka dayalı çözüm mümkün, yeter ki iyi niyet olsun." Bu, Yunanistan'ın beklemediği bir şeydi. Dolayısıyla da bir "kurt politikacıdan" bahsediyor Atina basını. Dolayısıyla da Miçotakis bunda şaştı kaldı çünkü beklemiyordu böyle bir çıkışı baktığımız zaman.

Dolayısıyla iki ülke ilişkilerinde değişik bir seyre doğru gitmeye başladı, yazıları yazılmaya başlandı keza televizyonlarda da bu akşam sürekli olarak bu görüşme gündemdeydi çünkü gündemin ilk maddesi. Ve Miçotakis için "Değerli dostum Miçotakis" demesi; bu da Atina'nın gönlünü okşadı. Çünkü böyle bir Cumhurbaşkanı, böyle bir Erdoğan beklemiyorlardı. İşte Ege'de o olacak, 12 mil... Bütün bu karışıklıktan hiçbir şey yoktu. Kıvrak bir diplomasi zekasıyla Atina'yı daha doğrusu mest etti, gerçekten bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü yayına katılmazdan önce de, son dakikaya kadar Yunan basınına bakıyorum; sürekli olarak bir "oh" çekti Atina. Yani derin bir nefes aldı. Çünkü 80 milyonluk bir ülke, kendi milli imkanlarıyla ürettiği silahlar, sürekli olarak bütün bunlar hepsi...