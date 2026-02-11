Gazi meclis’te CHP provokasyonu! Kürsü işgaline AK Parti’den A Haber'de sert tepki: Olay önceden planlanlanmış

TBMM çatısı altında CHP büyük bir skandala imza attı. Yeni atanan bakanların yemin törenini engellemek için kürsü işgaline girişen CHP’li vekiller, Gazi Meclis’e adeta savaş açarak skandal bir girişimde bulundu. Olayın canlı tanığı olan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda CHP’nin saldırgan tutumunu “sokak kabadayılığı” olarak nitelendirerek, milli iradenin asla teslim alınamayacağını vurguladı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, A Haber'de muhalefetin bu tutumunu Gazi Meclis’in vakarına yakışmayan bir "esir siyaseti" olarak nitelendirdi ve milli iradeye yönelik bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. A Haber'e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da tepki göstererek olayın önceden planlandığına dair işaretlere dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda yeni 2 bakanın yemin töreni sırasında muhalefetten skandal bir müdahale geldi. CHP'li milletvekillerinin yemin törenini engellemeye yönelik kürsüye yürüme girişimi mecliste arbedeye neden oldu. Olayın canlı tanığı olan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda CHP'nin saldırgan tutumunu "sokak kabadayılığı" olarak nitelendirerek, milli iradenin asla teslim alınamayacağını vurguladı.

MİLLİ İRADEYE TAHAMMÜLLERİ YOK

Meclis'te yaşanan gerginliğin ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP'nin son dönemdeki uzlaşmaz tavrına dikkat çekerek, "Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman, yani son dönemlerde takındığı tavırla alakalı. Asla uzlaşmacı bir tavır içinde değiller. Bütün hadise mevzuyu germek, Türkiye'yi daha gerginleştirmek ve bundan siyaset devşirmek." ifadelerini kullandı. Meclis'in kutsiyetine vurgu yapan Yenişehirlioğlu, "Gazi Meclisimizin çatısı altında bugün hep beraber gördük ki millet iradesine tahammülleri yok. Sandıkta alamadıkları neticeyi kürsü işgaliyle telafi etmeye çalışıyorlar." sözleriyle muhalefetin demokrasi hazımsızlığını gözler önüne serdi.

AK PARTİ'DEN ETTEN DUVAR: HUKUKUN TEMİNATI OLDUK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin törenini engelleme girişimlerine karşı geri adım atmadıklarını belirten Yenişehirlioğlu, "Böyle bir şey mümkün mü? Kanunda yeri var mı bunun? Anayasanın neresinde var? AK Parti grubu olarak bakanlarımızın yanında dimdik durduk, etten duvar ördük. Hukukun ve anayasal sürecin işletilmesinin teminatını gerçekleştirdik." dedi. CHP'nin bu tavrını geçmişten gelen bir alışkanlık olarak niteleyen Yenişehirlioğlu, "Vesayet alışkanlıklarının bir tezahürü bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetik yapısında var." açıklamasında bulundu.

SOKAK KABADAYILIĞI MECLİS ÇATISI ALTINDA

CHP'li Mahmut Tanal'ın başını çektiği provokasyonları ve fiziksel müdahaleleri sert bir dille eleştiren Yenişehirlioğlu, "Seçilmiş olan vekillerin daha sorumluluklu, daha akil hareket etmesi icap eder. Kürsüyü işgal ettireceğim ve bakanınıza yemin ettirmeyeceğim tavrıyla, bir kabadayı edasıyla bu tavrı ortaya koyuyor olmalarını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı. Meclis'in bir şov alanı olmadığını hatırlatan Yenişehirlioğlu, "Burada Donkişotluk yapar gibi, şövalyelik yapar gibi insanların üzerine atlamak, kürsü işgallerine imkan vermek kabul edilemez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"USTA HIRSIZ EV SAHİBİNİ KORKUTUR"

CHP'nin içinde bulunduğu durumu bir kaçış yolu olarak gördüğünü ifade eden Yenişehirlioğlu, "Bu aslında çok net söylüyorum, bu suçluluk psikolojisinden başka bir şey değil. CHP ile alakalı her gün bir başka skandalla karşılaşıyoruz. Anadolu'da bir laf vardır; usta hırsız ev sahibini korkutur diye. Bu tavır bunun gibi açıklanabilir." dedi. Türkiye Yüzyılı hedeflerinden sapmayacaklarını belirten Yenişehirlioğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu tür provokasyonlara da fırsat vermeyeceğiz." diyerek kararlılık mesajı verdi.

A Haber canlı yayınına bağlanarak yaşanan rezaleti değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri ve Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, muhalefetin bu tutumunu Gazi Meclis'in vakarına yakışmayan bir "esir siyaseti" olarak nitelendirdi ve milli iradeye yönelik bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

MECLİS GELENEKLERİNE SAYGISIZLIK

Haber merkezimize ulaşan ve ekranlara yansıyan görüntülerde, CHP'li vekillerin anayasal bir süreç olan yemin törenini engellemek için kürsüyü fiilen işgal ettiği görülürken, Eyüp Kadir İnan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi Gazi Meclisimizin seviyesini düşüren, Türk siyasetinin seviyesini düşüren bir anlayışla yaklaşık 2,5 senedir bir esir siyasetini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı. İnan, AK Parti grubu olarak Meclis'in itibarını korumak adına bu seviyesizliğe en şiddetli şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

MİLLİ İRADE VURGUSU: "BU YETKİYİ MİLLET VERDİ"

Bakanların görevlerine başlaması için gerekli olan yemin töreninin engellenmeye çalışılmasına tepki gösteren İnan, hem 2017 referandumunu hem de 2023 seçimlerini hatırlatarak, Eyüp Kadir İnan, "Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza vermiş olduğu bu yetkiyi, milli iradenin ve iki bakanımıza vermiş olduğu bu yetkiyi CHP'nin istismar etmesine elbette AK Parti grubu olarak müsaade etmedik." sözleriyle demokrasiye sahip çıkacaklarının altını çizdi.

"MECLİS'İ KENDİ KONGRE SALONLARIYLA KARIŞTIRIYORLAR"

CHP'nin Meclis içindeki hukuk tanımaz tavrını eleştiren İnan, muhalefetin TBMM'yi kendi iç meselelerinin yaşandığı alanlarla karıştırdığını belirterek, Eyüp Kadir İnan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi Meclis'i de CHP Genel Merkezi gibi zannediyor, Silivri önündeki alanmış gibi zannediyor. Bunların her zaman karşısında durduk." açıklamasında bulundu. İnan, CHP'nin bu "toksik demokrasi" anlayışını her platformda millete anlatacaklarını ifade etti.

SİYASİ REHİNE POLİTİKASI VE SERT ELEŞTİRİ

Meclis kürsüsüne yönelik yapılan bu eylemi "çirkin bir hareket" olarak tanımlayan İnan, CHP liderliğinin ve milletvekillerinin sorumluluklarını unuttuğunu dile getirerek, Eyüp Kadir İnan, "Onlar belli başlı hırsızların, yolsuzların ve rüşvetçilerin esiri olmaya devam etsinler. Bizler asla Sayın Özgür Özel'in bu siyasi rehine olmuş durumunu kabul etmedik, her defasında da resmi bir şekilde bunun karşısında durduk." ifadeleriyle muhalefetin içinde bulunduğu durumu özetledi. İnan, Gazi Meclis'in 86 milyonun iradesini temsil ettiğini hatırlatarak, bu tür skandalların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, yaşanan provokasyonu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Dalkılıç, CHP'nin antidemokratik tutumuna sert tepki göstererek Meclis çatısı altında yaşananların perde arkasını anlattı.

MECLİS KÜRSÜSÜNE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER

Genel Kurul'daki gerginliğin başlangıcını aktaran Halis Dalkılıç, "Bakanlarımızın değişim süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve Anayasa'nın verdiği yetkiyle gerçekleşmiştir. Bugün de yemin töreni için Genel Kurul'daydık ancak CHP, her zaman olduğu gibi birçok eleştiriyi dile getirmenin ötesine geçti. Bakanlarımız kürsüye davet edildiğinde, maalesef kürsüye yürümek gibi ne Meclis'e ne demokrasiye ne de medeni insana yakışan bir tavır sergilendi," ifadelerini kullandı.

"BAKANLARIMIZIN YEMİNİNİ ENGELLEMEK İSTEDİLER"

CHP'nin kürsü işgali girişimine karşı AK Parti grubunun taviz vermediğini belirten Dalkılıç, "Kürsüye yürüyüp bakanlarımızın yemin etmesini engellemek istediler. Bu noktada bizim arkadaşlarımız da boş duracak değildi. Nihayetinde Anayasa'nın emri olan bu yemin törenini yaptırmak üzere arkadaşlarımız ayağa kalktı ve maalesef hoş olmayan arbedeler yaşandı. Bu yapılanların kendilerine veya Türkiye demokrasisine ne faydası var, anlamak mümkün değil," sözleriyle yaşananları aktardı.

CHP'DEN PLANLI PROVOKASYON SİNYALİ

Olayın önceden planlandığına dair işaretlere dikkat çeken AK Parti Milletvekili Dalkılıç, "CHP genelde Meclis'te sadece yoklama isteyecek kadar, yani 20 kişiyle temsil edilir. Ancak bugün 70-80, hatta 100 kişi gibi kalabalık bir grupla Genel Kurul'a gelmeleri bir gariplik olduğunu bize hissettirmişti. Şüphelerimizde haklı çıktık; meclis çalışmasını sabote etmek ve bakanın üzerine yürüyerek yemin ettirmemek için bir eylem hazırlığıyla gelmişler," şeklinde konuştu.

"MİLLETİN VERDİĞİ YETKİ CHP'Yİ RAHATSIZ EDİYOR"

CHP'nin meşruiyet tartışması açmaya çalışmasına tepki gösteren Dalkılıç, "Bu yetkiyi Anayasa doğrudan Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Milletimiz de %53 ile bu yetkiyi Sayın Cumhurbaşkanımıza tescillemiştir. Cumhurbaşkanımızın Anayasa çerçevesinde kullandığı her yetki CHP'yi tedirgin ediyor. Çünkü onların milleti huzursuz etmeye, milletin değerleriyle kavga etmeye yemin etmiş bir mantıkları var. Ancak biz her şeye rağmen bakanlarımızın yeminini yaptırdık ve Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.