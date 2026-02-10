Epstein belgelerinde kimlerin adı geçiyor? Siyaset, para ve şantaj üçgeni: Krallardan başkanlara "karanlık ajanda"
ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’a ait milyonlarca belgenin kamuoyuna açıklanması dünya siyasetinde deprem etkisi yarattı. Kraliyet ailesinden milyarderlere uzanan kirli ilişkiler ağı ve şantaj iddiaları küresel sistemi sarstı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Epstein dosyalarının perde arkasını ve hangi liderleri koltuklarından edebileceğini A Haber ekranlarında değerlendirdi.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin milyonlarca belge kamuoyuna açıklandı.
Siyasetten finansa, teknolojiden akademi dünyasına kadar uzanan devasa bir "zehirli ağ"ı ifşa eden belgeler; dünya liderlerinden milyarder iş adamlarına, kraliyet ailesi mensuplarından teknoloji devlerine kadar pek çok ismi zan altında bıraktı.
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, skandalın perde arkasını ve sarsıcı detayları aktarırken, belgelerin hangi liderleri koltuğundan edebileceğini ve küresel sistemin nasıl bir "şantaj çarkı" üzerine kurulduğunu gözler önüne serdi.
İNGİLİZ KRALİYETİ VE SİYASETİNDE "EPSTEİN" DEPREMİ
Belgelerin açıklanmasıyla birlikte İngiltere'de suların durulmadığını belirten Orhan Sali, "İngiltere bir hayli sıkıntılı. Hem Başbakanlarının atadığı diplomat nedeniyle hem de Prens Andrew'un 'marifetleri' nedeniyle ciddi bir kriz yaşanıyor. Her gün yeni bir belge ortaya çıkıyor. Prens Andrew yıllardır bu belgelerde adı geçen bir isimdi ama yeni açıklanan dosyalarla artık bu ağın tam merkezinde yer aldığı görülüyor," ifadelerini kullandı.