ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Epstein belgelerinde kimlerin adı geçiyor? Siyaset, para ve şantaj üçgeni: Krallardan başkanlara "karanlık ajanda"

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’a ait milyonlarca belgenin kamuoyuna açıklanması dünya siyasetinde deprem etkisi yarattı. Kraliyet ailesinden milyarderlere uzanan kirli ilişkiler ağı ve şantaj iddiaları küresel sistemi sarstı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Epstein dosyalarının perde arkasını ve hangi liderleri koltuklarından edebileceğini A Haber ekranlarında değerlendirdi.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin milyonlarca belge kamuoyuna açıklandı.

Siyasetten finansa, teknolojiden akademi dünyasına kadar uzanan devasa bir "zehirli ağ"ı ifşa eden belgeler; dünya liderlerinden milyarder iş adamlarına, kraliyet ailesi mensuplarından teknoloji devlerine kadar pek çok ismi zan altında bıraktı.

EPSTEİN HANGİ LİDERLERİ KOLTUĞUNDAN EDEBİLİR?

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, skandalın perde arkasını ve sarsıcı detayları aktarırken, belgelerin hangi liderleri koltuğundan edebileceğini ve küresel sistemin nasıl bir "şantaj çarkı" üzerine kurulduğunu gözler önüne serdi.

İNGİLİZ KRALİYETİ VE SİYASETİNDE "EPSTEİN" DEPREMİ

Belgelerin açıklanmasıyla birlikte İngiltere'de suların durulmadığını belirten Orhan Sali, "İngiltere bir hayli sıkıntılı. Hem Başbakanlarının atadığı diplomat nedeniyle hem de Prens Andrew'un 'marifetleri' nedeniyle ciddi bir kriz yaşanıyor. Her gün yeni bir belge ortaya çıkıyor. Prens Andrew yıllardır bu belgelerde adı geçen bir isimdi ama yeni açıklanan dosyalarla artık bu ağın tam merkezinde yer aldığı görülüyor," ifadelerini kullandı.

Kraliyet ailesinin aldığı önlemlere değinen Banu El, "Kral Charles dün açıklama yaptı ve Prens Andrew ile ilgili tüm soruşturmaların önünü açmaya hazır olduklarını söyledi. Andrew'un kraliyet unvanlarını da zaten elinden almışlardı," sözleriyle İngiltere'deki son durumu aktardı.

DÜNYA LİDERLERİ VE MİLYARDERLER LİSTEDE

Dosyaların sadece İngiltere ile sınırlı olmadığını, listenin dünya çapında isimleri kapsadığını vurgulayan Orhan Sali, "Belgelerde kimler yok ki? Almanya'nın eski Başbakanları Schröder, Merkel, İtalya'nın eski Başbakanı Berlusconi, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair ve Monaco Kralı'na kadar uzanan devasa bir liste var. Ayrıca Bill Gates, Elon Musk, Richard Branson ve Google'ın kurucuları gibi dünyaca ünlü milyarderlerin de isimleri bu karanlık ağda geçiyor," şeklinde konuştu.

Epstein'ın ekonomik ve siyasi gücünü nasıl kullandığına dikkat çeken Sali, "Epstein bir e-postasında, Rothschild ailesini temsil ettiğini ve 160 milyar dolarlık bir varlığı yöneten bankanın teknoloji alanında yol bulmasını umduğunu yazmış. Yani kendisini sistemin tam merkezine koymuş," ifadelerini kullandı.

GHISLAINE MAXWELL VE ŞANTAJ KASETLERİ BİLMECESİ

Sürecin en kritik isimlerinden biri olan Ghislaine Maxwell'in mahkemedeki tavrını değerlendiren Orhan Sali, "Dün Maxwell hakim karşısına çıktı ve susma hakkını kullandı. Ancak avukatı aracılığıyla Trump'a bir mesaj gönderdiği iddia ediliyor. Maxwell, 'Eğer bana bir imkan verilirse ve tanık koruma gibi bir durum olursa bildiğim her şeyi açıklarım' demeye getiriyor. Muhtemelen Epstein ile aynı akıbete uğramaktan korkuyor," dedi.

Görüntülerin akıbetiyle ilgili çarpıcı bir iddiayı dile getiren Banu El, "Bu görüntülerin Rusya'ya servis edildiği söyleniyor. CIA ve Mossad gibi istihbarat örgütlerinin arşivine giren bu görüntülerin şimdi karşı istihbaratın eline geçtiği konuşuluyor," ifadeleriyle skandalın istihbarat boyutuna dikkat çekti.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ VE KARANLIK BELGELER

Belgelerin açılmasında Donald Trump'ın rolüne vurgu yapan Orhan Sali, "Aslında bu işi ilk başlatan isimlerden biri Trump'tı. Epstein karşıtı davaların arka planında o vardı. Şu an dünyada bu dosyalara ulaşma ve her şeyi yaptırabilme gücüne sahip tek isim Donald Trump gibi görünüyor. Yarın Trump ile Netanyahu arasında bir görüşme olacak. Herkes Netanyahu'nun ne isteyeceğini merak ediyor ama belki de tam tersi olur; Trump, Netanyahu'dan bir şeyler isteyebilir. Gözler yarın Amerika'da olacak," sözleriyle haberini sonlandırdı.

