Epstein belgelerinde kimlerin adı geçiyor? Siyaset, para ve şantaj üçgeni: Krallardan başkanlara "karanlık ajanda"

(foto:ahaber.com.tr)

Siyasetten finansa, teknolojiden akademi dünyasına kadar uzanan devasa bir "zehirli ağ"ı ifşa eden belgeler; dünya liderlerinden milyarder iş adamlarına, kraliyet ailesi mensuplarından teknoloji devlerine kadar pek çok ismi zan altında bıraktı.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, skandalın perde arkasını ve sarsıcı detayları aktarırken, belgelerin hangi liderleri koltuğundan edebileceğini ve küresel sistemin nasıl bir "şantaj çarkı" üzerine kurulduğunu gözler önüne serdi.