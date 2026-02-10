Bakan Fidan'ın "sırada Irak var" mesajı gündem oldu: Terör operasyonu mu düzenlenecek?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir canlı yayında Suriye’deki gelişmelere değinerek “Bu işin bir de Irak ayağı var” dedi. Bakan Fidan'ın Suriye'deki tarihi gelişmelerin ardından "Sıra Irak'ta" mesajı vermesi, bölgedeki dengeleri yeniden hareketlendirdi. Türkmeneli TV Muhabiri Mustafa Salihi, terör örgütü PKK'nın Sincar ve Kandil hattındaki varlığına yönelik olası operasyon sinyallerini ve Türkiye-Irak iş birliğinin kritik önemini A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir canlı yayında Suriye'deki gelişmelere değinerek "Bu işin bir de Irak ayağı var" dedi. "Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı da var. İnşallah Irak da buradakilerden ders çıkarır" diyerek PKK'lı teröristlerden bahsetti.
Fidan'ın "Daha akıllı kararlar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur" sözleri sonrası akıllara "Irak'a terör operasyonu mu düzenlenecek? sorusu geldi. A Haber'de Fidan'ın sözleri ve bunun arka planı detaylıca ele alındı.
Terör örgütlerine net mesaj veren Bakan Fidan'ın bu açıklamaları oldukça ses getirdi. Türkmeneli TV Muhabiri Mustafa Salihi, terör örgütü PKK'nın Sincar ve Kandil hattındaki varlığına yönelik olası bir operasyona dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
SURİYE SONRASI IRAK'TA HAREKETLİLİK
Suriye'deki gelişmelerin Irak'taki yansımalarına değinen Mustafa Salihi, "Suriye'deki olaylardan sonra maalesef SDG yanlıları Erbil'de gösteriler başlattı ve Irak Türkmen Cephesi binasına yönelik saldırı girişiminde bulundular" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "akıllı davranılmalı" uyarısına dikkat çeken Salihi, "Suriye ile Irak her ne kadar farklı olsa da birbirine benzer iki ülke ancak alan olarak Irak, PKK ve SDG unsurlarının aktif hale gelmesi için biraz daha müsait" sözleriyle tehlikenin boyutuna işaret etti.
HEDEFTEKİ KRİTİK NOKTA: SİNCAR
Operasyonun muhtemel merkezine ilişkin bilgiler paylaşan Salihi, "Kandil bölgesinde terörist mevcudiyeti sürse de şu an en önemli nokta Sincar'dır çünkü burada yuvalanan bir PKK terör örgütü var" dedi. Sincar'ın çevresinin Haşdi Şabi güçleri tarafından kontrol edildiğini belirten Salihi, "Türkiye Cumhuriyeti ile kurulacak yeni Irak hükümetinin ortaklaşa, karadan ve havadan yapacağı harekatlarla bu bölgedeki terör varlığı çok kolay bir şekilde yok edilebilir" ifadelerini kullandı.