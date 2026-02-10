Algoritma listeledi polis yakaladı I Operasyonlarda yapay zeka ile yeni dönem

Uyuşturucu operasyonunun perde arkasındaki en dikkat çekici detay, tamamen yerli yazılımla hayata geçirilen teknolojik altyapı oldu. Operasyonun detaylarını paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Burada özellikle yapay zeka destekli Avcı Analiz Sistemi geliştirildi. Bu tamamen Türk polisi tarafından geliştirildi. Hatta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak geliştirmiş olduğu bir sistem." bilgisini paylaştı. Bu teknoloji sayesinde, suçluların sanal dünyadaki görünmezlik zırhı delindi.

(foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

SİBER VE NARKOTİK POLİSİNDEN ORTAK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, istihbaratın gücü ön plana çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Her operasyonun temelinde ve altında bir istihbarat vardır ve burada sağlanan bu istihbarat neticesinde de Siber ve Narkotik polisi operasyon için düğmeye basıyor. Telegram üzerinden yapılan bu görüşmeler Narkotik polisi tarafından tespiti yapılıyor." ifadelerini kullandı. Almaçayır ayrıca, uyuşturucu şebekelerinin pazarlama stratejilerine de değinerek, "Nüfus yoğunluğuna göre bölgeler tespit edilmiş ve bu nüfus yoğunluğu olan bölgelerde arz-talep durumunu bile göz ardı etmemişler." diyerek şebekenin profesyonel çalışma yöntemini aktardı.