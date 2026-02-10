Algoritma listeledi polis yakaladı I Operasyonlarda yapay zeka ile yeni dönem
Türkiye uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçti. İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonda, Türk polisinin kendi imkanlarıyla geliştirdiği yapay zeka destekli "Avcı Projesi" ilk kez kullanıldı. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, uyuşturucu tacirlerinin şifreli mesaj ağlarını deşifre eden emniyet güçleri, 305 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak zehir şebekelerine büyük bir darbe indirdi. Operasyonun perde arkasına A Haber ulaştı.
Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede bir ilk yaşandı. Emniyet güçleri, yapay zeka destekli analiz sistemleriyle 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekelere yönelik baskınlarda 305 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRK POLİSİNDEN YERLİ VE MİLLİ YAPAY ZEKA HAMLESİ
Uyuşturucu operasyonunun perde arkasındaki en dikkat çekici detay, tamamen yerli yazılımla hayata geçirilen teknolojik altyapı oldu. Operasyonun detaylarını paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Burada özellikle yapay zeka destekli Avcı Analiz Sistemi geliştirildi. Bu tamamen Türk polisi tarafından geliştirildi. Hatta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak geliştirmiş olduğu bir sistem." bilgisini paylaştı. Bu teknoloji sayesinde, suçluların sanal dünyadaki görünmezlik zırhı delindi.
3,5 MİLYON MESAJ VE ŞİFRELİ ODALAR DEŞİFRE EDİLDİ
Zehir tacirlerinin yakalanmamak için kullandığı yöntemler tek tek gün yüzüne çıkarıldı. Sosyal medyadaki gizli sohbet odalarının hedef alındığını belirten Mehmet Karataş, "Sosyal medyada sohbet odaları oluşan bütün platformlar aslında kullanılmış. Şifreli mesajlarla, uçtan uca şifrelenmiş mesajlarla sosyal medyadaki bütün platformlar üzerinden uyuşturucu ticareti yapılmış. Bu Avcı isimli yapay destekli geliştirilen program sayesinde 69 hesap tespit edildi ve toplamda 3,5 milyon mesaja erişim sağlandı." sözleriyle operasyonun devasa boyutunu gözler önüne serdi.
SİBER VE NARKOTİK POLİSİNDEN ORTAK OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, istihbaratın gücü ön plana çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Her operasyonun temelinde ve altında bir istihbarat vardır ve burada sağlanan bu istihbarat neticesinde de Siber ve Narkotik polisi operasyon için düğmeye basıyor. Telegram üzerinden yapılan bu görüşmeler Narkotik polisi tarafından tespiti yapılıyor." ifadelerini kullandı. Almaçayır ayrıca, uyuşturucu şebekelerinin pazarlama stratejilerine de değinerek, "Nüfus yoğunluğuna göre bölgeler tespit edilmiş ve bu nüfus yoğunluğu olan bölgelerde arz-talep durumunu bile göz ardı etmemişler." diyerek şebekenin profesyonel çalışma yöntemini aktardı.