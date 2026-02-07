Deprem uzmanından A Haber'de endişelendiren uyarı: O fay hattının süresi doluyor
Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe yaşanan depremler endişe yaratırken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. A Haber’de konuşan Bektaş, Erzincan Kemah’ta meydana gelen 4.9’luk depremin ardından gözlerin Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki Yedisu segmentine çevrildiğini söyledi. Bu segmentin en son 1784’te kırıldığını hatırlatan Bektaş, “Yaklaşık 250 yıllık deprem periyodunun 242 yılı dolmuş durumda. Yani süresi dolmak üzere” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin farklı noktalarından gelen peş peşe deprem haberleri vatandaşları tedirgin ederken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş A Haber ekranlarında kritik değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntıları "taksitli borç ödemeye" benzeten Bektaş, Erzincan'daki depremin ardından Yedisu segmenti için beklenen büyük tehlikeye dikkat çekti.
SINDIRGI'DAKİ SARSINTILAR ASLINDA "İYİ HABER"
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devam eden sarsıntıları yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Sındırgı yöresinde geçen yıldan bu yana zaman zaman 4-5 büyüklüğünde depremler oluyor. Aslında bu iyi bir şey. Tıpkı borçlu bir insanın borcunu taksit taksit ödemesi gibi, buradaki faylar üzerindeki muazzam gerilmeleri yavaş yavaş boşaltıyor." ifadelerini kullandı.
"ENERJİ BOŞALIYOR"
Bölgenin jeolojik yapısına değinen Bektaş, yeraltından yükselen basınçlı suların fay zonunu rahatlatarak büyük bir kırılmanın önüne geçtiğini belirterek, "Bu durum bölge insanı için bir şanstır, 6-7 büyüklüğündeki depremler yerine küçük sarsıntılarla enerji boşalıyor." sözleriyle vatandaşların korkmaması gerektiğini aktardı.
SÜRESİ DOLMAK ÜZERE DİYEREK UYARDI
Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından gözlerin çevrildiği Yedisu segmenti hakkında konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Erzincan'daki bu deprem bize hemen Yedisu problemini hatırlattı. Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki bu segment en son 1784 yılında kırılmıştı. 250 yıllık deprem periyodunun 242 yılını tamamlamış durumda, yani süresi dolmak üzere." dedi. Bu bölgede 7'den büyük bir deprem beklentisinin bilimsel bir gerçek olduğunu vurgulayan uzman isim, tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
"DEPREMLER SAAT GİBİ ÇALIŞMAZ"
Yedisu segmenti için kritik bir şerh düşen Bektaş, "Depremler saat gibi düzenli çalışmaz. 2023 Kahramanmaraş depremleri ve çevredeki diğer sarsıntılar bölgedeki gerilmeyi değiştirmiş, yeni bir format atmış olabilir. Bu durum beklenen depremi öne çekebileceği gibi ileriye de itebilir." ifadelerini kullandı. Olası bir büyük depremin etkileyeceği illeri de sıralayan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Pülümür civarı bu bölgedeki hareketlilikten doğrudan etkilenecek alanlardır." diyerek bölgedeki riskli duruma işaret etti.