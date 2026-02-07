Deprem uzmanından A Haber'de endişelendiren uyarı: O fay hattının süresi doluyor

Türkiye'nin farklı noktalarından gelen peş peşe deprem haberleri vatandaşları tedirgin ederken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş A Haber ekranlarında kritik değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir Sındırgı'daki sarsıntıları "taksitli borç ödemeye" benzeten Bektaş, Erzincan'daki depremin ardından Yedisu segmenti için beklenen büyük tehlikeye dikkat çekti.

SINDIRGI'DAKİ SARSINTILAR ASLINDA "İYİ HABER"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devam eden sarsıntıları yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Sındırgı yöresinde geçen yıldan bu yana zaman zaman 4-5 büyüklüğünde depremler oluyor. Aslında bu iyi bir şey. Tıpkı borçlu bir insanın borcunu taksit taksit ödemesi gibi, buradaki faylar üzerindeki muazzam gerilmeleri yavaş yavaş boşaltıyor." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ BOŞALIYOR"

Bölgenin jeolojik yapısına değinen Bektaş, yeraltından yükselen basınçlı suların fay zonunu rahatlatarak büyük bir kırılmanın önüne geçtiğini belirterek, "Bu durum bölge insanı için bir şanstır, 6-7 büyüklüğündeki depremler yerine küçük sarsıntılarla enerji boşalıyor." sözleriyle vatandaşların korkmaması gerektiğini aktardı.