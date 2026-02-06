Erzincan'da korkutan deprem! 5 ilde hissedildi | Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında uyardı
AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 14.16'da Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu A Haber'e özel yaptığı açıklamada olumsuz bir durum olmadığını duyururken Prof.Dr. Şükrü Ersoy da A Haber'de vatandaşları uyardı. Ersoy bölgenin zeminine dikkat çekerken yapılaşma hakkında önemli bilgiler paylaştı. İşte detaylar...
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
"CAN KAYBI YOK"
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu A Haber'e yaptığı açıklamada "İlk belirlemelere göre can kaybı yok saha taraması sürüyor." ifadelerini kullandı.
BAKAN MEMİŞOĞLU: BİRİMLERİMİZE BİLDİRİLEN OLUMSUZLUK YOK
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan'ın Kemah ilçesi merkezli depreme ilişkin sanal medya hesabından açılama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
AFAD'ın X hesabından yapılan açıklamada "Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de depreme ilişkin detayları paylaştı.
VERİLERDEKİ FARKLILIK VE DEPREMİN ŞİDDETİ
Depremin hemen ardından canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin merkez üssü ve büyüklüğü konusunda farklı kurumlardan gelen verileri değerlendirerek, "AFAD, Kandilli ve yurt dışı kaynaklı merkezler arasında merkez üssü konusunda bazı çelişkiler var. Bazı yerler depremi tam Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gösterirken, bazıları Kemah civarında olduğunu belirtiyor. Ancak 5 büyüklüğündeki bir deprem normal şartlarda yıkıcı değildir, fakat orta büyüklükte olduğu için çok şiddetli hissedilir" ifadelerini kullandı.
"YAPI KADAR ZEMİN DE ÖLDÜRÜR"
Erzincan'ın zemin yapısının Hatay ile benzerlik gösterdiğini vurgulayan Ersoy, "Deprem yapı öldürür diyorlar ama zemin de öldürür. Erzincan ovasının bulunduğu yerde kalın bir alüvyon tabakası var ve bu zemin deprem dalgalarının şiddetini olağandan daha fazla artırabiliyor" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti. 1992 yılında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatan uzman, "O dönemde alüvyon zemin üzerine yapılan yapılaşmada büyük hasarlar ve yıkımlar görmüştük. Bu yüzden Erzincan ovası yerine, çevredeki daha yüksek ve sağlam zeminli kesimlerde yapılaşmanın daha uygun olduğunu yıllardır söylüyoruz" şeklinde konuştu.
KUZEY ANADOLU FAY HATTI VE GELECEK PLANLAMASI
Bölgedeki fay hatlarının kapasitesine değinen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Türkiye'nin en tehlikeli fay zonu Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır ve buranın maksimum deprem üretme kapasitesi 8'dir. Nitekim 1939'da 7,9 büyüklüğündeki depremde 32 bin kişi hayatını kaybetmişti" ifadelerini kullandı. Erzincan'ın doğusundaki Yedisu fayı ve Bingöl Karlıova bölgesindeki kesişim noktalarına da değinen Ersoy, "Erzincan'ın karmaşık bir fay yapısı var. Bu yüzden kentsel dönüşüm ve yeni yerleşim alanı planlamalarında bu riskler mutlaka dikkate alınmalı. Türkiye'nin yüzde yüzü depremden etkilenebilir, bu yüzden her zaman hazırlıklı olmalıyız" sözleriyle uyarısını yineledi.