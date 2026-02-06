Erzincan'da korkutan deprem! 5 ilde hissedildi | Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: BİRİMLERİMİZE BİLDİRİLEN OLUMSUZLUK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan'ın Kemah ilçesi merkezli depreme ilişkin sanal medya hesabından açılama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın X hesabından yapılan açıklamada "Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de depreme ilişkin detayları paylaştı.

VERİLERDEKİ FARKLILIK VE DEPREMİN ŞİDDETİ

Depremin hemen ardından canlı yayına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin merkez üssü ve büyüklüğü konusunda farklı kurumlardan gelen verileri değerlendirerek, "AFAD, Kandilli ve yurt dışı kaynaklı merkezler arasında merkez üssü konusunda bazı çelişkiler var. Bazı yerler depremi tam Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gösterirken, bazıları Kemah civarında olduğunu belirtiyor. Ancak 5 büyüklüğündeki bir deprem normal şartlarda yıkıcı değildir, fakat orta büyüklükte olduğu için çok şiddetli hissedilir" ifadelerini kullandı.