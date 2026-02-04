Epstein skandalında kirli maske düştü! Pandemi simülasyonu üzerinden dünya ekonomisi hedef alındı

Dünya kamuoyu Epstein skandalıyla sarsılırken ortaya çıkan belgeler, olayın sadece bir şantaj ağı olmadığını açığa çıktı. Dosyada ülkelerin politikalarından insan kaçakçılığına kadar uzanan pek çok planın, küresel ölçekte işleyen karanlık bir sistem tarafından organize edildiğini gözler önüne serdi. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında sistemin kirli çarkları masaya yatırıldı. Gazeteci Zafer Şahin belgelerdeki çarpıcı detaylara değinerek pandemi simülasyonunun yapıldığı ve ülke ekonomilerinin hedef alındığını belirtti.

Reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla yargılanırken hapishanede ölü bulunan sapkın milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki dosyada yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla tüyler ürperten gerçekler gün yüzüne çıktı. Dünyanın günlerdir konuştuğu skandalın yalnızca istismar ağı olmadığı, ülke yönetimlerinde ekonomiye, savaş bölgelerinden kaçırılan çocuklardan organ ticaretine pek çok alandaki kirli plan ifşa oldu. EPSTEİN SAPKINLIĞI BATININ İFLASI MI? Epstein skandalının perde arkasında dev bir sistemin varolduğu somutlaşırken, pandemi sürecinin de önceden hazırlanmış bir plan olduğu açığa çıktı. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Zafer Şahin küresel sisteme adeta bir "lağım patladı" benzetmesinde bulunarak yaşanan vahşete ve kurgulanan planlara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber - Ekran Görüntüsü "EPSTEIN'İN ELİNDEKİ KASETLERLE ŞANTAJ MALZEMESİ OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ" Küresel sistemin işleyişindeki adaletsizliğe dikkat çeken Zafer Şahin, "Bu küresel sistemde hukuk var mı? Var gözüküyor ama hukuk seçkinler için geçerli değil. Onlar geniş kitleleri kendilerine sorgusuz sualsiz itaat etsinler diye hukukla terbiye ediyorlar ve onlara yön veriyorlar. Kendilerine işlemeyen bir düzen kurmuşlar," ifadelerini kullandı. Batı medeniyetinin idealize edilerek yıllarca model gösterildiğini belirten Şahin, aslında bu yapının tehdit ve şantajla yönetildiğini, "Siyasette, bilim dünyasında, iş dünyasında, sanat dünyasında öne çıkan kim varsa bir şekilde yolu Epstein ile kesişmiş.Bunun adasına gitmiş, orada bunlar kasete alınmışlar ve bir şantajla, şantaj mekanizması devreye sokularak bunların istediği gibi hareket etmesi sağlanmış. Buna masonik yapı de, İsrail de, Mossad de ne dersen de adına küresel sistem denilen bu rezil düzenin aslında koç başının bu Epstein olduğunu görüyoruz" sözleriyle aktardı.