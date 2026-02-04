CANLI YAYIN

Epstein skandalında kirli maske düştü! Pandemi simülasyonu üzerinden dünya ekonomisi hedef alındı

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya kamuoyu Epstein skandalıyla sarsılırken ortaya çıkan belgeler, olayın sadece bir şantaj ağı olmadığını açığa çıktı. Dosyada ülkelerin politikalarından insan kaçakçılığına kadar uzanan pek çok planın, küresel ölçekte işleyen karanlık bir sistem tarafından organize edildiğini gözler önüne serdi. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında sistemin kirli çarkları masaya yatırıldı. Gazeteci Zafer Şahin belgelerdeki çarpıcı detaylara değinerek pandemi simülasyonunun yapıldığı ve ülke ekonomilerinin hedef alındığını belirtti.

Reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla yargılanırken hapishanede ölü bulunan sapkın milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki dosyada yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla tüyler ürperten gerçekler gün yüzüne çıktı. Dünyanın günlerdir konuştuğu skandalın yalnızca istismar ağı olmadığı, ülke yönetimlerinde ekonomiye, savaş bölgelerinden kaçırılan çocuklardan organ ticaretine pek çok alandaki kirli plan ifşa oldu.

EPSTEİN SAPKINLIĞI BATININ İFLASI MI?

Epstein skandalının perde arkasında dev bir sistemin varolduğu somutlaşırken, pandemi sürecinin de önceden hazırlanmış bir plan olduğu açığa çıktı. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Zafer Şahin küresel sisteme adeta bir "lağım patladı" benzetmesinde bulunarak yaşanan vahşete ve kurgulanan planlara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"EPSTEIN'İN ELİNDEKİ KASETLERLE ŞANTAJ MALZEMESİ OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ"

Küresel sistemin işleyişindeki adaletsizliğe dikkat çeken Zafer Şahin, "Bu küresel sistemde hukuk var mı? Var gözüküyor ama hukuk seçkinler için geçerli değil. Onlar geniş kitleleri kendilerine sorgusuz sualsiz itaat etsinler diye hukukla terbiye ediyorlar ve onlara yön veriyorlar. Kendilerine işlemeyen bir düzen kurmuşlar," ifadelerini kullandı.

Batı medeniyetinin idealize edilerek yıllarca model gösterildiğini belirten Şahin, aslında bu yapının tehdit ve şantajla yönetildiğini, "Siyasette, bilim dünyasında, iş dünyasında, sanat dünyasında öne çıkan kim varsa bir şekilde yolu Epstein ile kesişmiş.Bunun adasına gitmiş, orada bunlar kasete alınmışlar ve bir şantajla, şantaj mekanizması devreye sokularak bunların istediği gibi hareket etmesi sağlanmış. Buna masonik yapı de, İsrail de, Mossad de ne dersen de adına küresel sistem denilen bu rezil düzenin aslında koç başının bu Epstein olduğunu görüyoruz" sözleriyle aktardı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

GAZZE'DEKİ SESSİZLİĞİN SIRRI EPSTEIN ADASI MI?

Dünyanın gözü önünde yaşanan Gazze katliamına karşı Batılı devlet liderlerinin sessiz kalmasının arkasındaki şaibeye değinen Şahin, "İspanya ve bir iki ülke dışında devlet başkanı düzeyinde bu katliamı eleştiren, İsrail'e 'dur' diyen kaç kişi sayabilirsin? Sayamazsın. Kendi halkları karşı çıkarken neden bunu yapmadılar? Ben sana söyleyeyim: muhtemelen Epstein adasından onların da yolu geçti" şeklinde konuştu. Şahin, siyaset, sanat ve bilim dünyasından pek çok ismin bu adada kasete alınarak şantajla kontrol edildiğini belirtti.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"PANDEMİ SİMÜLASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞLAR"

Epstein belgelerindeki en çarpıcı detaylardan birinin Bill Gates ile olan yazışmalar olduğunu belirten Şahin, "Bunlar daha 2017 yılında pandemi simülasyonu üzerine çalışmışlar. Pandemi ne zaman başladı kardeşim? 2020'de başladı. Yani bunlar 3 yıl önce dünyada bir pandemi simülasyonunu çalışmışlar," değerlendirmesinde bulundu. Pandemi süreciyle dünya ekonomilerinin çökertildiğini ve küresel sisteme itiraz eden liderlerin tasfiye edildiğini savunan Şahin, "Küresel sisteme itiraz etme riski bulunan liderlerin neredeyse hepsi tasfiye edildi, Donald Trump dahil," ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"KÜRESEL ÇETEYE DİRENEN LİDERLERİN BAŞINDA ERDOĞAN GELİYOR"

Dünyaya atılan "formata" karşı direnen liderlerin hedef alındığını söyleyen Zafer Şahin, "Buna direnenler kimdi kardeşim? Kimseye güzelleme yapmak için söylemiyorum; Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Putin, Çin'de Şi, Macaristan'da Orban... Bu LGBT dayatmasına, bu küresel hezeyanlara karşı duran liderler vardı. Kalan herkesi tasfiye ettiler" sözleriyle küresel kuşatmaya karşı duran milli iradeye vurgu yaptı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü
"MASKELERİ DÜŞTÜ"

Gazeteci Zafer Şahin, pandemi sayesinde dijitalleşmedeki hızla gelinen duruma işaret ederek; "Mesela dijitalleşmede belki 10 yıl sonra geleceğimiz aşamaya biz bu pandemide birdenbire getirildik. Dünyada yaşam şekli değişti, her şey farklılaştı ama bir makro plan varmış burada onu gördük. Burada onu gördük. Bu belgelerin bence en önemli özelliklerinden biri bu. Trump'ın da yönettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet Bakanlığı'nın bu belgeleri açıklıyor olması, ben onlara "küresel çakallar" diyorum, bu küresel düzenin sahipleri ile bunların karşısında onlara direnmeye çalışanlar arasındaki kavganın bence bir yansıtması. Yani bu saatten sonra bunların maskesi düşmüştür." ifadelerini kullandı.

