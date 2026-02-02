Beceriksizlik İzmir'i sular altında bıraktı! A Haber vatandaşın isyanını ekranlara taşıdı
İzmir'de etkili olan sağanak yağış, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren altyapı ihmalkarlığıyla birleşince kenti adeta esir aldı. Alsancak başta olmak üzere birçok ilçe sular altında kalırken, sokaklar nehre, dükkanlar ise göle döndü. Aylardır bitirilemeyen altyapı çalışmaları nedeniyle tehlikenin boyutu daha da artarken, kendi kaderine terk edilen esnaf ve vatandaşlar duruma isyan etti. A Haber ekibinden Tayfun Er, o anları ve vatandaşın çilesini yerinden bildirdi.
İzmir'de etkili olan şiddetli yağış, Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süregelen altyapı ihmaliyle birleşince kenti felakete sürükledi. Alsancak ve çevresinde sokaklar nehre dönerken, esnaf ve vatandaşlar kaderine terk edildi. Bitmek bilmeyen çalışmaların mağduriyetini yerinde inceleyen A Haber ekibinden Tayfun Er, kentin sular altındaki halini ve halkın isyanını anbean bildirdi.
YILLARDIR BİTMEYEN ÇİLE
İzmir'de her yağmur sonrası yaşanan klasik manzara, bu kez de değişmedi. Özellikle kentin kalbi sayılan Alsancak semtinde vatandaşlar yine aynı kabusu yaşadı. Daha önce iki gencin hayatını kaybettiği Kesen Sokak'ta su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Bölge halkının beyanına göre sorun yaklaşık 10 yıldır devam ediyor ve her yağmurda aynı çile tekrarlanıyor. Son iki günde metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü kentte, Urla'dan Kemalpaşa'ya, Seferihisar'dan Menderes'e kadar güney ilçeler de sele teslim oldu. Yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunları, İzmirliyi bir kez daha mağdur etti.
ESNAF KENDİ KADERİNE TERK EDİLDİ
Yaşanan felaketin en büyük mağduru ise yine esnaf oldu. Dükkanlarını basan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışan esnaf, kum torbalarıyla yetersiz önlemler almaya çalıştı. Bir vatandaş, elindeki faraşla dükkanına sızan suyu boşaltmaya çalışırken yaşadığı çaresizliği, "Dün saat 2'den beri yağmur yağdığından beri bu suyu durmadan boşaltıyoruz. Su giriyor biz boşaltıyoruz durmadan," sözleriyle aktardı. Görüntüler, İzmir esnafının nasıl kaderine terk edildiğini gözler önüne serdi.
SKANDAL PROJE: 7 AYDIR BİTMEYEN KAZI TEHLİKE SAÇIYOR
Alsancak'taki felaketin bir diğer nedeni ise İZSU tarafından başlatılan ve 7 aydır bir türlü bitirilemeyen altyapı çalışması oldu. Projenin plansızlığı ve bir türlü sona ermemesi, bölgedeki su baskınlarını daha da şiddetlendirdi. Üstelik çalışma için açılan ve güvenlik önlemi alınmayan çukurlar büyük tehlike saçıyor. Geçtiğimiz günlerde bir gencin düştüğü çukura, bu kez de sabah saatlerinde bir kadının düştüğü öğrenildi. Bölge esnafı, projenin plansızlığına, "Önce havuzu yapmadan kanal yaptılar. Kanal da havuz olmadığı için su gidemiyor, geri kalan suyun hepsi tekrar buraya birikiyor bizim içeriye giriyor" diyerek tepki gösterdi.