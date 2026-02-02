Beceriksizlik İzmir'i sular altında bıraktı! A Haber vatandaşın isyanını ekranlara taşıdı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren altyapı ihmalkarlığıyla birleşince kenti adeta esir aldı. Alsancak başta olmak üzere birçok ilçe sular altında kalırken, sokaklar nehre, dükkanlar ise göle döndü. Aylardır bitirilemeyen altyapı çalışmaları nedeniyle tehlikenin boyutu daha da artarken, kendi kaderine terk edilen esnaf ve vatandaşlar duruma isyan etti. A Haber ekibinden Tayfun Er, o anları ve vatandaşın çilesini yerinden bildirdi.

İzmir'de etkili olan şiddetli yağış, Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süregelen altyapı ihmaliyle birleşince kenti felakete sürükledi. Alsancak ve çevresinde sokaklar nehre dönerken, esnaf ve vatandaşlar kaderine terk edildi. Bitmek bilmeyen çalışmaların mağduriyetini yerinde inceleyen A Haber ekibinden Tayfun Er, kentin sular altındaki halini ve halkın isyanını anbean bildirdi. BECERİKSİZLİK İZMİR'İ SULAR ALTINDA BIRAKTI! YILLARDIR BİTMEYEN ÇİLE İzmir'de her yağmur sonrası yaşanan klasik manzara, bu kez de değişmedi. Özellikle kentin kalbi sayılan Alsancak semtinde vatandaşlar yine aynı kabusu yaşadı. Daha önce iki gencin hayatını kaybettiği Kesen Sokak'ta su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Bölge halkının beyanına göre sorun yaklaşık 10 yıldır devam ediyor ve her yağmurda aynı çile tekrarlanıyor. Son iki günde metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü kentte, Urla'dan Kemalpaşa'ya, Seferihisar'dan Menderes'e kadar güney ilçeler de sele teslim oldu. Yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunları, İzmirliyi bir kez daha mağdur etti.

ESNAF KENDİ KADERİNE TERK EDİLDİ Yaşanan felaketin en büyük mağduru ise yine esnaf oldu. Dükkanlarını basan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışan esnaf, kum torbalarıyla yetersiz önlemler almaya çalıştı. Bir vatandaş, elindeki faraşla dükkanına sızan suyu boşaltmaya çalışırken yaşadığı çaresizliği, "Dün saat 2'den beri yağmur yağdığından beri bu suyu durmadan boşaltıyoruz. Su giriyor biz boşaltıyoruz durmadan," sözleriyle aktardı. Görüntüler, İzmir esnafının nasıl kaderine terk edildiğini gözler önüne serdi.