Milli güçte yerli imza! TEİ ve TUSAŞ Genel Müdürleri A Haber’de: KAAN ve ANKA-3’te kritik takvim

Antalya'da düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'na katılan TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yerli motor çalışmalarındaki son durumu ve KAAN motoru hakkındaki spekülasyonları A Haber'e değerlendirdi. İhracat başarılarından yeni envantere girecek motorlara kadar pek çok konuda müjdeler veren Akşit, Türkiye'nin havacılık motorları teknolojisinde dünya devleriyle yarıştığına dikkat çekti.

(foto: AA)

İHRACATIN DEVİ TEİ'YE İKİ ÖDÜL BİRDEN

Konferansta elde ettikleri başarılara değinen TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, ihracat performanslarıyla Türkiye genelinde dördüncü olduklarını belirterek, "Aslında ciromuzun çok büyük bir oranını ihracat olarak sağlıyoruz. Cironun ihracata oranı üzerinden bir sıralama yapılırsa, Baykar'dan sonra ikinci şirket olacağımızı düşünüyorum. TEİ bu açıdan ciddi bir ihracat şirketidir" ifadelerini kullandı.

KAAN MOTORUNDA "GECİKME" İDDİALARINA NET YANIT

Milli Muharip Uçak KAAN'ın motoruyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Akşit, kendilerine verilen görevlerde herhangi bir gecikme yaşanmadığını vurgulayarak, "Tam gücümüzle çalışıyoruz. Burada bazen yanlış anlamalar veya acele etmeler oluyor. Büyük askeri motorlar dünyada 15-20 yıllık süreçlerde tamamlanıyor. Örneğin Avrupa Birliği'nin Eurojet motoru 17 yılda başarılmıştı. Biz çok daha hızlı çalışıyoruz ama halkımızdan biraz daha sabır bekliyoruz" sözleriyle sürecin şeffaflığını aktardı.