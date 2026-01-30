CANLI YAYIN

Savunmada yerli ve milli imza! Roketsan Genel Müdürü İkinci A Haber’de: İhracatta 750 milyon doları aştık

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Savunmada yerli ve milli imza! Roketsan Genel Müdürü İkinci A Haber’de: İhracatta 750 milyon doları aştık

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan Roketsan, 2025 yılında ihracatını yüzde 55 artırarak 750 milyon doların üzerine çıktı. Çelik Kubbe ve hipersonik füze projeleriyle Türk savunma sanayiinin küresel gücünü pekiştiren Roketsan’ın bu başarısının detaylarını, Antalya’da düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Konferansı’nda Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber mikrofonlarına anlattı.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşlarından Roketsan, küresel ölçekteki yükselişini sürdürüyor. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan şirket, 2025 yılında ihracatını yüzde 55 artırarak 750 milyon dolar eşiğini aştı.

ROKETSAN GENEL MÜDÜRÜ İKİNCİ A HABER'DE

"Çelik Kubbe" projesinin önemli unsurlarından biri olan ve hipersonik füze teknolojisindeki atılımlarıyla öne çıkan Roketsan, geliştirdiği savunma sistemlerini Afrika'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada ihraç ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu başarıya giden sürecin ayrıntılarını Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber mikrofonlarına anlattı.

(fotoğraf: ahaber.com.tr)(fotoğraf: ahaber.com.tr)

İHRACATTA DEV ATILIM: 750 MİLYON DOLARLIK REKOR

Roketsan'ın küresel pazardaki etkinliğinin her geçen gün arttığını vurgulayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Aslında Roketsan ülkemizi dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında başarıyla temsil ediyor. Burada da iki tane ödül aldık. Aslında bu ödüller Roketsan ihracat başarısını da gösteren ödüllerdi." ifadelerini kullandı.

2025 yılı hedeflerinin Türkiye'nin savunma vizyonuyla paralel ilerlediğini belirten İkinci, "2025 yılı içerisinde ihracatımızı yüzde 55 oranında dolar bazında artırarak 750 milyon doların üzerine çıkarttık. Bundan sonraki süreçte de yine yüzde 50'nin üzerindeki bir büyüme potansiyelini yakalayabilecek birçok projenin de sözleşmenin de imzasını gerçekleştirdik." sözleriyle devasa büyüme hedeflerini paylaştı.

Türk savunma sanayiinin 10 milyar doları aşan ihracat kapasitesine ulaştığını hatırlatan İkinci, "Büyümesini emin adımlarla devam ettirecek bir savunma sanayimizin var olduğunu söylemek bizim için gurur verici." açıklamasında bulundu.

(fotoğraf: ahaber.com.tr)(fotoğraf: ahaber.com.tr)

GÖKYÜZÜNÜN YERLİ KALKANI: ÇELİK KUBBE'NİN KALBİ ROKETSAN

Türkiye'nin hava sahasını aşılmaz kılacak olan "Çelik Kubbe" projesinde Roketsan'ın kritik rolüne dikkat çeken Murat İkinci, "Aslında Çelik Kubbe'nin vurucu gücü veya en etkili silah sistemlerinin altyapısında Roketsan ürünleri var. Çelik Kubbe bildiğiniz gibi katmanlı bir yapı. Sungur'dan başlayan Hisar A, Hisar O, Siper ailesiyle devam eden katmanlar halinde geliştirdiğimiz bir hava savunma sistemi." şeklinde konuştu.

Savunma sanayiindeki yerlilik oranının ve teknolojik üstünlüğün altını çizen İkinci, "Bir taraftan üretimler devam ederken bir taraftan da Çelik Kubbe'nin içerisine daha kabiliyetli, daha üst seviyede görevler yapabilecek daha uzun menzillere çıkacak birçok füze çalışmasını da Roketsan kendi Ar-Ge kaynaklarıyla devam ediyor" sözlerini aktardı.

(fotoğraf: ahaber.com.tr)(fotoğraf: ahaber.com.tr)

DÜNYA SAVUNMA TARİHİNDE YENİ DÖNEM: HİPERSONİK FÜZELER

Geleceğin savaş konseptini değiştirecek olan hipersonik sistemler üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Murat İkinci, "Aslında hipersonik sistemler bundan sonraki süreçte savunma sanayini en derinden değiştirecek sistemler olacak. Bizler de hipersonik sistemlere çok uzun zamandır yatırım yapıyoruz. Zaten bizim balistik füze sistemlerimizin birçoğu hipersonik rejimlere ulaşabilen sistemler." ifadelerini kullandı.

Bu alandaki Ar-Ge yatırımlarının meyvelerini çok yakında toplayacaklarını müjdeleyen İkinci, "Hipersonik alanında hem balistik sistemler hem balistik çözümler anlamında hem de diğer farklı projelerin içerisindeki hipersonik kabiliyetler olarak da Roketsan çok ciddi bir Ar-Ge yatırımı içerisinde. İnşallah gelecekte kısa zaman içerisinde de bu Ar-Ge yatırımlarının sonuçlarındaki ürünleri de hep beraber göreceğiz." diyerek Türk mühendisliğinin ulaştığı noktaya işaret etti.

(fotoğraf: ahaber.com.tr)(fotoğraf: ahaber.com.tr)

AFRİKA'DAN AMERİKA'YA TÜRK MÜHRÜ: TALEPLER KATLANARAK ARTIYOR

Dünyanın dört bir yanından Türk savunma ürünlerine yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Murat İkinci, "Roketsan ürünlerine, Türk savunma sanayi ürünlerine baktığımız zaman Afrika'dan Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar, Avrupa'ya kadar hatta Amerika kıtasına kadar birçok alanda taleplerin geldiğini söylemek mümkün." dedi.

Küresel güvenlik mimarisinin sarsıldığı bir dönemde Türkiye'nin güven veren bir liman olduğunu belirten İkinci, "Türkiye'nin savunma sanayi alanında ürün ihraç eden bir noktada olması hem kendi Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması hem de dost ve kardeş ülkelere bu konuda yardım edebilmemiz bizim açımızdan çok önemli. Türkiye böyle bir başarının altına imza attı." şeklinde konuştu.

Gelecek dönemde pazar payının daha da artacağını öngören İkinci, "Türkiye bu talepleri karşıladığı sürece aslında buradaki pazardaki payını hızla artıracak, çok daha üst seviyelere ihracat anlamında çıkacak. Önümüzdeki süreçte bu talepte de ciddi bir artış olacağını söyleyebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın