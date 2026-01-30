Savunmada yerli ve milli imza! Roketsan Genel Müdürü İkinci A Haber’de: İhracatta 750 milyon doları aştık

"Çelik Kubbe" projesinin önemli unsurlarından biri olan ve hipersonik füze teknolojisindeki atılımlarıyla öne çıkan Roketsan, geliştirdiği savunma sistemlerini Afrika'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada ihraç ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu başarıya giden sürecin ayrıntılarını Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber mikrofonlarına anlattı.

(fotoğraf: ahaber.com.tr)

İHRACATTA DEV ATILIM: 750 MİLYON DOLARLIK REKOR

Roketsan'ın küresel pazardaki etkinliğinin her geçen gün arttığını vurgulayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Aslında Roketsan ülkemizi dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında başarıyla temsil ediyor. Burada da iki tane ödül aldık. Aslında bu ödüller Roketsan ihracat başarısını da gösteren ödüllerdi." ifadelerini kullandı.

2025 yılı hedeflerinin Türkiye'nin savunma vizyonuyla paralel ilerlediğini belirten İkinci, "2025 yılı içerisinde ihracatımızı yüzde 55 oranında dolar bazında artırarak 750 milyon doların üzerine çıkarttık. Bundan sonraki süreçte de yine yüzde 50'nin üzerindeki bir büyüme potansiyelini yakalayabilecek birçok projenin de sözleşmenin de imzasını gerçekleştirdik." sözleriyle devasa büyüme hedeflerini paylaştı.

Türk savunma sanayiinin 10 milyar doları aşan ihracat kapasitesine ulaştığını hatırlatan İkinci, "Büyümesini emin adımlarla devam ettirecek bir savunma sanayimizin var olduğunu söylemek bizim için gurur verici." açıklamasında bulundu.