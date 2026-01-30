Savunmada yerli ve milli imza! Roketsan Genel Müdürü İkinci A Haber’de: İhracatta 750 milyon doları aştık
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan Roketsan, 2025 yılında ihracatını yüzde 55 artırarak 750 milyon doların üzerine çıktı. Çelik Kubbe ve hipersonik füze projeleriyle Türk savunma sanayiinin küresel gücünü pekiştiren Roketsan’ın bu başarısının detaylarını, Antalya’da düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Konferansı’nda Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber mikrofonlarına anlattı.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşlarından Roketsan, küresel ölçekteki yükselişini sürdürüyor. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan şirket, 2025 yılında ihracatını yüzde 55 artırarak 750 milyon dolar eşiğini aştı.
"Çelik Kubbe" projesinin önemli unsurlarından biri olan ve hipersonik füze teknolojisindeki atılımlarıyla öne çıkan Roketsan, geliştirdiği savunma sistemlerini Afrika'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada ihraç ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu başarıya giden sürecin ayrıntılarını Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber mikrofonlarına anlattı.
İHRACATTA DEV ATILIM: 750 MİLYON DOLARLIK REKOR
Roketsan'ın küresel pazardaki etkinliğinin her geçen gün arttığını vurgulayan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Aslında Roketsan ülkemizi dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında başarıyla temsil ediyor. Burada da iki tane ödül aldık. Aslında bu ödüller Roketsan ihracat başarısını da gösteren ödüllerdi." ifadelerini kullandı.
2025 yılı hedeflerinin Türkiye'nin savunma vizyonuyla paralel ilerlediğini belirten İkinci, "2025 yılı içerisinde ihracatımızı yüzde 55 oranında dolar bazında artırarak 750 milyon doların üzerine çıkarttık. Bundan sonraki süreçte de yine yüzde 50'nin üzerindeki bir büyüme potansiyelini yakalayabilecek birçok projenin de sözleşmenin de imzasını gerçekleştirdik." sözleriyle devasa büyüme hedeflerini paylaştı.
Türk savunma sanayiinin 10 milyar doları aşan ihracat kapasitesine ulaştığını hatırlatan İkinci, "Büyümesini emin adımlarla devam ettirecek bir savunma sanayimizin var olduğunu söylemek bizim için gurur verici." açıklamasında bulundu.
GÖKYÜZÜNÜN YERLİ KALKANI: ÇELİK KUBBE'NİN KALBİ ROKETSAN
Türkiye'nin hava sahasını aşılmaz kılacak olan "Çelik Kubbe" projesinde Roketsan'ın kritik rolüne dikkat çeken Murat İkinci, "Aslında Çelik Kubbe'nin vurucu gücü veya en etkili silah sistemlerinin altyapısında Roketsan ürünleri var. Çelik Kubbe bildiğiniz gibi katmanlı bir yapı. Sungur'dan başlayan Hisar A, Hisar O, Siper ailesiyle devam eden katmanlar halinde geliştirdiğimiz bir hava savunma sistemi." şeklinde konuştu.
Savunma sanayiindeki yerlilik oranının ve teknolojik üstünlüğün altını çizen İkinci, "Bir taraftan üretimler devam ederken bir taraftan da Çelik Kubbe'nin içerisine daha kabiliyetli, daha üst seviyede görevler yapabilecek daha uzun menzillere çıkacak birçok füze çalışmasını da Roketsan kendi Ar-Ge kaynaklarıyla devam ediyor" sözlerini aktardı.