Dünya düzenini sarsan o an: Başkan Erdoğan’ın ‘one minute’ çıkışı ve küresel uyanış
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Davos'ta gerçekleştirdiği ve siyasi tarihe "One Minute" olarak geçen tarihi çıkışını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Sali, o gün salonda yaşanan atmosferin sadece bir diplomatik tepkiden ibaret olmadığını, bu çıkışın Batı merkezli kurulu dünya düzenine karşı başlatılan büyük bir başkaldırının ve küresel uyanışın ilk kıvılcımı olduğunu vurguladı.
DAVOS'TAKİ TARİHİ ATMOSFER VE 'ONE MINUTE' GERÇEĞİ
Olayın yaşandığı anlarda Davos'ta bulunan Orhan Sali, o günün perde arkasını, "O salondaydık, 2009 yılında Davos'ta Peres'e çok uzun bir konuşma süresi verilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımıza ise daha az süre tanınmıştı. Peres'in yüksek perdeden, bağırarak konuşması herkesi rahatsız ederken, moderatör David Ignatius'un Cumhurbaşkanımızın sözünü kesmesiyle o tarihi 'One Minute' olayı gerçekleşti" sözleriyle aktardı.
İSRAİL'İN DOKUNULMAZLIĞI O GÜN YIKILDI
Erdoğan'ın bu çıkışının İsrail'in dünya üzerindeki algısını kökten değiştirdiğini belirten Sali, Orhan Sali, "Cumhurbaşkanımız sesini duyurarak aslında İsrail'in o 'kimse söz söyleyemez, vazgeçilemez' denilen duvarını yıktı. O gün plajda futbol oynayan çocukların katledilmesini haykırmıştı, bugün ise dünya artık İsrail'in Gazze'de ve Batı Şeria'da yaptığı katliamları tüm çıplaklığıyla görüyor" ifadelerini kullandı.
"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" DOKTRİNİNİN TEMELLERİ
Davos'taki bu duruşun Türkiye'nin dış politika vizyonunu şekillendiren bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Sali, "Erdoğan'ın o günkü çıkışı, sonraki yıllarda Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' doktrininin ilk adımıydı. Başta herkes şaşırsa da bugün diğer dünya liderleri de BM'nin mevcut yapısının bir çözüm üretemediğini ve bu sistemin değişmesi gerektiğini söylemeye başladı" şeklinde konuştu.
YENİ NESİL GERÇEKLERİ GÖRÜYOR: HOLLYWOOD İLLÜZYONU ÇÖKTÜ
Küresel sistemdeki değişimin yeni nesiller aracılığıyla devam ettiğine dikkat çeken Sali, Orhan Sali, "Z kuşağı, Alfa kuşağı ve şimdi gelen Beta kuşağı artık gerçekleri görerek büyüyor. Hollywood'un ve Batı dünyasının kurduğu bütün illüzyonlar bir bir yıkılıyor. Belki önümüzdeki dönem zorlanacağız ama eski sistemin artık yürümeyeceği ve yeni bir dünya düzeninin kurulacağı bir sürece giriyoruz" ifadeleriyle değerlendirmelerini sonlandırdı.