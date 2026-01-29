Dünya düzenini sarsan o an: Başkan Erdoğan’ın ‘one minute’ çıkışı ve küresel uyanış

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Davos'ta gerçekleştirdiği ve siyasi tarihe "One Minute" olarak geçen tarihi çıkışını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Sali, o gün salonda yaşanan atmosferin sadece bir diplomatik tepkiden ibaret olmadığını, bu çıkışın Batı merkezli kurulu dünya düzenine karşı başlatılan büyük bir başkaldırının ve küresel uyanışın ilk kıvılcımı olduğunu vurguladı.

DAVOS'TAKİ TARİHİ ATMOSFER VE 'ONE MINUTE' GERÇEĞİ

Olayın yaşandığı anlarda Davos'ta bulunan Orhan Sali, o günün perde arkasını, "O salondaydık, 2009 yılında Davos'ta Peres'e çok uzun bir konuşma süresi verilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımıza ise daha az süre tanınmıştı. Peres'in yüksek perdeden, bağırarak konuşması herkesi rahatsız ederken, moderatör David Ignatius'un Cumhurbaşkanımızın sözünü kesmesiyle o tarihi 'One Minute' olayı gerçekleşti" sözleriyle aktardı.