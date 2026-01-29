Amasya'da insanlık dersi: Fedakar anne 3 engelli evladı için dünyaları karşısına aldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatma Çoban, ömrünü zihinsel engelli üç oğluna adadı. Yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybeden ve o günden bu yana yaşları 33 ile 42 arasında değişen üç evladına tek başına bakan fedakar anne, devletin bakım evi teklifini reddederek evlatlarından ayrılmadı. Amasya Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Annesi" ödülüne layık görülen Fatma Çoban'ın bu eşsiz sevgisi tüm Türkiye'nin yüreğini titretti.

EVLATLARINA HEM ANNE HEM BABA OLDU

Amasya'da küçük bir evde, büyük bir sevgi hikayesi yazılıyor. 62 yaşındaki Fatma Çoban, eşinin vefatından sonra zihinsel engelli oğulları Nurettin, Ömer ve Ufuk'a adeta siper oldu.