Amasya'da insanlık dersi: Fedakar anne 3 engelli evladı için dünyaları karşısına aldı

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Amasya'da insanlık dersi: Fedakar anne 3 engelli evladı için dünyaları karşısına aldı

Amasya’da 62 yaşındaki Fatma Çoban, zihinsel engelli üç oğluna yıllardır tek başına bakarak insanlığa örnek oluyor. Devletin bakım evi teklifini reddeden fedakâr anne, evlatlarından ayrılmayacağını vurgularken, bu büyük fedakârlığıyla “Yılın Annesi” seçildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatma Çoban, ömrünü zihinsel engelli üç oğluna adadı. Yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybeden ve o günden bu yana yaşları 33 ile 42 arasında değişen üç evladına tek başına bakan fedakar anne, devletin bakım evi teklifini reddederek evlatlarından ayrılmadı. Amasya Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Annesi" ödülüne layık görülen Fatma Çoban'ın bu eşsiz sevgisi tüm Türkiye'nin yüreğini titretti.

3 ENGELLİ ÇOCUĞUNA TEK BAŞINA BAKIYOR!

EVLATLARINA HEM ANNE HEM BABA OLDU

Amasya'da küçük bir evde, büyük bir sevgi hikayesi yazılıyor. 62 yaşındaki Fatma Çoban, eşinin vefatından sonra zihinsel engelli oğulları Nurettin, Ömer ve Ufuk'a adeta siper oldu.

Çocuklarının durumunu anlatan Fatma Çoban, "İkisi doğuştan böyle diğeri biraz konuşuyordu. Sonradan bir hastalandı, kesildi. Babası varken gezdiriyordu, şimdi o yok, bu da yatağa bağlandı işte" sözleriyle yaşadıkları süreci aktardı. 10 yıldır evlatlarının her türlü ihtiyacıyla bizzat ilgilenen Çoban, zorluklara rağmen bir gün bile şikayet etmedi.

DEVLETİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ: "BEN ÖLÜRÜM ÇOCUKLAR DA ÖLÜR"

Fedakar annenin bu örnek mücadelesi devletin de dikkatinden kaçmadı. Yetkililer, Fatma Çoban'a çocukların bakımevine yerleştirilmesi teklifinde bulundu ancak anne kalbi buna razı gelmedi. Bakımevi konusundaki kararlılığını dile getiren Çoban, "Bakımevine vermeyi hiç düşünmedim. Herkes dedi de ben düşünmedim. Bana demeyen kalmadı. Ben dedim, 'Ben ölürüm, çocuklar da ölür.' Ben bakarım, çocuklarımı gözümden ayırmam. Ben bu evi çocuklarım için aldım" ifadelerini kullanarak evlatlarından asla ayrılmayacağını vurguladı.

ŞİDDET UYGULAYANLARA İNSANLIK DERSİ

Çocuklarının yemeklerinden temizliklerine kadar her şeyiyle kendisi ilgilenen Çoban, televizyonlarda gördüğü çocuk şiddeti haberlerine de tepki gösterdi. Engelli evlatlarına olan şefkatini anlatan fedakar anne, "Altlarını değiştiriyorum, tuvaletlerine götürüyorum. Alıştım onlara, hiç zorluk çekmiyorum. Onlar olmazsa yatamam ben. Bazen televizyonda görüyorum, analar dövüyor çocuklarını. Allah evinizi yıksın diyorum. Sağlam çocuğu dövüyorlar ya, ben kıyamıyorum, hiç dövemem" sözleriyle duygularını paylaştı.

YILIN ANNESİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Amasya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen törenle "Yılın Annesi" seçilen Fatma Çoban, ödülünü alırken salonda duygusal anlar yaşandı. Törene katılan davetliler, 62 yaşındaki annenin bu destansı fedakarlığını ayakta alkışlayarak onurlandırdı. Fatma Çoban, çocuklarının her biriyle kurduğu özel bağı, "Biri boynuma sarılır, biri elimi bırakmaz. Ben uyuduğumda beni öldü sanıp dürterler, 'Kalk' derler. Onlar benim canım" ifadeleriyle aktardı.

