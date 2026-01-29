Amasya'da insanlık dersi: Fedakar anne 3 engelli evladı için dünyaları karşısına aldı
Amasya’da 62 yaşındaki Fatma Çoban, zihinsel engelli üç oğluna yıllardır tek başına bakarak insanlığa örnek oluyor. Devletin bakım evi teklifini reddeden fedakâr anne, evlatlarından ayrılmayacağını vurgularken, bu büyük fedakârlığıyla “Yılın Annesi” seçildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Fatma Çoban, ömrünü zihinsel engelli üç oğluna adadı. Yaklaşık 10 yıl önce eşini kaybeden ve o günden bu yana yaşları 33 ile 42 arasında değişen üç evladına tek başına bakan fedakar anne, devletin bakım evi teklifini reddederek evlatlarından ayrılmadı. Amasya Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Annesi" ödülüne layık görülen Fatma Çoban'ın bu eşsiz sevgisi tüm Türkiye'nin yüreğini titretti.
EVLATLARINA HEM ANNE HEM BABA OLDU
Amasya'da küçük bir evde, büyük bir sevgi hikayesi yazılıyor. 62 yaşındaki Fatma Çoban, eşinin vefatından sonra zihinsel engelli oğulları Nurettin, Ömer ve Ufuk'a adeta siper oldu.
Çocuklarının durumunu anlatan Fatma Çoban, "İkisi doğuştan böyle diğeri biraz konuşuyordu. Sonradan bir hastalandı, kesildi. Babası varken gezdiriyordu, şimdi o yok, bu da yatağa bağlandı işte" sözleriyle yaşadıkları süreci aktardı. 10 yıldır evlatlarının her türlü ihtiyacıyla bizzat ilgilenen Çoban, zorluklara rağmen bir gün bile şikayet etmedi.
DEVLETİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ: "BEN ÖLÜRÜM ÇOCUKLAR DA ÖLÜR"
Fedakar annenin bu örnek mücadelesi devletin de dikkatinden kaçmadı. Yetkililer, Fatma Çoban'a çocukların bakımevine yerleştirilmesi teklifinde bulundu ancak anne kalbi buna razı gelmedi. Bakımevi konusundaki kararlılığını dile getiren Çoban, "Bakımevine vermeyi hiç düşünmedim. Herkes dedi de ben düşünmedim. Bana demeyen kalmadı. Ben dedim, 'Ben ölürüm, çocuklar da ölür.' Ben bakarım, çocuklarımı gözümden ayırmam. Ben bu evi çocuklarım için aldım" ifadelerini kullanarak evlatlarından asla ayrılmayacağını vurguladı.