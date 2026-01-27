İspanya açıklarında 10 tonluk zehir sevkiyatı: Çetin Gören çetesinin kirli planı A Haber’de deşifre edildi
İspanya açıklarında gerçekleştirilen ve uluslararası yankı uyandıran 10 tonluk uyuşturucu operasyonunun perde arkası A Haber’de deşifre edildi. “Gerçeğin Peşinde” programında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, Çetin Gören çetesinin paravan şirketler ve “hayalet gemi” taktikleriyle yürüttüğü zehir trafiğini, şebekenin lider kadrosunu ve bilinmeyen detayları özel bilgilerle anlattı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, zehir baronlarının paravan şirketler ve "hayalet gemi" taktikleriyle yürüttüğü kirli trafiği, uyuşturucu ağının kilit isimlerini ve operasyonun bilinmeyen detaylarını canlı yayında özel bilgilerle aktardı.
ZEHİR ŞEBEKESİNİN LİDER KADROSU VE ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI
Operasyonun merkezindeki isimlerin geçmişteki uyuşturucu dosyalarıyla bağlantılı olduğunu belirten Mehmet Karataş, "Çetin Gören isimli bu şahıs, aslında uluslararası uyuşturucu camiasında çok iyi bilinen, daha önce de birçok operasyonda ismi geçen bir figür. Bizim ulaştığımız şemaya göre ekibindeki her bir isim, uyuşturucuyu farklı ülkelere en rahat şekilde taşıyan profesyonellerden oluşuyor" sözleriyle şebekenin yapısını anlattı.
Şebekenin uluslararası ayağına dikkat çeken Karataş, "Örgütün başında Çetin Gören yer alırken, ortağı olarak Libyalı Abdurrahman Madi bulunuyor. Organizasyon ve lokasyon sorumluluğunu ise Engin Çavuş ve Metin Erişkin üstlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.