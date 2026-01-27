CANLI YAYIN

İspanya açıklarında 10 tonluk zehir sevkiyatı: Çetin Gören çetesinin kirli planı A Haber’de deşifre edildi

İspanya açıklarında gerçekleştirilen ve uluslararası yankı uyandıran 10 tonluk uyuşturucu operasyonunun perde arkası A Haber’de deşifre edildi. “Gerçeğin Peşinde” programında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, Çetin Gören çetesinin paravan şirketler ve “hayalet gemi” taktikleriyle yürüttüğü zehir trafiğini, şebekenin lider kadrosunu ve bilinmeyen detayları özel bilgilerle anlattı.

A Haber'de yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" programında, İspanya açıklarında düzenlenen ve uluslararası yankı uyandıran 10 tonluk uyuşturucu operasyonunun perde arkası deşifre edildi.

ÇETİN GÖREN UYUŞTURUCU ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ!

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, zehir baronlarının paravan şirketler ve "hayalet gemi" taktikleriyle yürüttüğü kirli trafiği, uyuşturucu ağının kilit isimlerini ve operasyonun bilinmeyen detaylarını canlı yayında özel bilgilerle aktardı.

ZEHİR ŞEBEKESİNİN LİDER KADROSU VE ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun merkezindeki isimlerin geçmişteki uyuşturucu dosyalarıyla bağlantılı olduğunu belirten Mehmet Karataş, "Çetin Gören isimli bu şahıs, aslında uluslararası uyuşturucu camiasında çok iyi bilinen, daha önce de birçok operasyonda ismi geçen bir figür. Bizim ulaştığımız şemaya göre ekibindeki her bir isim, uyuşturucuyu farklı ülkelere en rahat şekilde taşıyan profesyonellerden oluşuyor" sözleriyle şebekenin yapısını anlattı.

Şebekenin uluslararası ayağına dikkat çeken Karataş, "Örgütün başında Çetin Gören yer alırken, ortağı olarak Libyalı Abdurrahman Madi bulunuyor. Organizasyon ve lokasyon sorumluluğunu ise Engin Çavuş ve Metin Erişkin üstlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

HONDURAS'TAN MISIR'A UZANAN PARAVAN ŞİRKETLER AĞI

Uyuşturucu trafiğini gizlemek için kullanılan karmaşık yöntemleri açıklayan Abdurrahman Şimşek, "Çetin Gören, sevkiyattan önce Honduras merkezli Kopa Maritime Co diye bir şirket kuruyor. Ardından United S isimli gemiyle bir anlaşma yapıyorlar. Bu paravan şirketler üzerinden ticareti yürüterek asıl kimliklerini maskelemeye çalışıyorlar" dedi.

Şebekenin lojistik ve resmi evrak işlerinden sorumlu ismi Mehmet Murat Buldanoğlu'na vurgu yapan Şimşek, "Buldanoğlu, Çetin Gören'den aldığı talimatlarla başkası adına şirketler kuruyor, gemileri seyre hazır hale getiriyor ve İspanyol ile Türk polisinden kaçmak için birden fazla maskeleme çalışması yürütüyor" sözlerini kullandı.

KAPTANA ÖLÜM TEHDİDİ: "BATSAK DA YOLA DEVAM"

Sevkiyat sırasında gemide yaşanan dramatik anları paylaşan Mehmet Karataş, "Gemide Çetin Gören'in temsilcisi olarak Remzi Karakaya bulunuyor. Seyir halindeyken gemi bozuluyor ve kaptan 'devam edemem' diyor. Ancak Karakaya, kaptanı çocukları ve ailesiyle tehdit ederek, 'Gemi batarsa mallarla beraber siz de batacaksınız ama bu mal İspanya'ya ulaşacak' diyerek baskı yapıyor" şeklinde konuştu.

Gemideki mürettebatın titizlikle seçildiğini ekleyen Abdurrahman Şimşek, "7 Hintli, 4 Türk, 1 Sırp ve 1 Macar'dan oluşan mürettebatın tamamı Çetin Gören tarafından tek tek incelenmiş, geçmişinde uyuşturucu kaydı olmayan temiz isimlerden seçilmiş" ifadeleriyle hazırlığın boyutuna dikkat çekti.

TUZ TİCARETİ GÖRÜNÜMLÜ KOKAİN SEVKİYATI

Zehir rotasının Brezilya'dan başladığını belirten Mehmet Karataş, "Maskeleme için önce Mısır ve Libya üzerinden büyük bir tuz ticareti yapılıyormuş imajı veriliyor. Brezilya açıklarına gelindiğinde ise 3 sürat teknesi gemiye yanaşarak 10 tonluk kokaini yüklüyor. Ardından İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında bu zehri karaya çıkaracak olan klanlara teslim etmeyi planlıyorlardı" sözleriyle kirli rotayı özetledi.

Abdurrahman Şimşek ise Türk polisinin başarısına vurgu yaparak, "İspanya polisi malı ele geçirmiş olabilir ancak bu geminin kime ait olduğunu, bu kirli trafiğin nasıl organize edildiğini İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı veri analizi ve istihbarat çalışmasıyla tek tek ortaya çıkardı" diyerek operasyonun görünmeyen kahramanlarına işaret etti.

