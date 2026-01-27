İspanya açıklarında 10 tonluk zehir sevkiyatı: Çetin Gören çetesinin kirli planı A Haber’de deşifre edildi

Uyuşturucu trafiğini gizlemek için kullanılan karmaşık yöntemleri açıklayan Abdurrahman Şimşek, "Çetin Gören, sevkiyattan önce Honduras merkezli Kopa Maritime Co diye bir şirket kuruyor. Ardından United S isimli gemiyle bir anlaşma yapıyorlar. Bu paravan şirketler üzerinden ticareti yürüterek asıl kimliklerini maskelemeye çalışıyorlar" dedi.

Şebekenin lojistik ve resmi evrak işlerinden sorumlu ismi Mehmet Murat Buldanoğlu'na vurgu yapan Şimşek, "Buldanoğlu, Çetin Gören'den aldığı talimatlarla başkası adına şirketler kuruyor, gemileri seyre hazır hale getiriyor ve İspanyol ile Türk polisinden kaçmak için birden fazla maskeleme çalışması yürütüyor" sözlerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)

KAPTANA ÖLÜM TEHDİDİ: "BATSAK DA YOLA DEVAM"

Sevkiyat sırasında gemide yaşanan dramatik anları paylaşan Mehmet Karataş, "Gemide Çetin Gören'in temsilcisi olarak Remzi Karakaya bulunuyor. Seyir halindeyken gemi bozuluyor ve kaptan 'devam edemem' diyor. Ancak Karakaya, kaptanı çocukları ve ailesiyle tehdit ederek, 'Gemi batarsa mallarla beraber siz de batacaksınız ama bu mal İspanya'ya ulaşacak' diyerek baskı yapıyor" şeklinde konuştu.

Gemideki mürettebatın titizlikle seçildiğini ekleyen Abdurrahman Şimşek, "7 Hintli, 4 Türk, 1 Sırp ve 1 Macar'dan oluşan mürettebatın tamamı Çetin Gören tarafından tek tek incelenmiş, geçmişinde uyuşturucu kaydı olmayan temiz isimlerden seçilmiş" ifadeleriyle hazırlığın boyutuna dikkat çekti.