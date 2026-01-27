Başkan Erdoğan'dan MKYK'da Suriye vurgusu: Devrimin bereketini göreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli konular ele alındı.

Başkan Erdoğan MKYK toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi (AA)

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu yapılan toplantıda ele alınan konuların detaylarını aktardı.

İşte Hacıalioğlu'nun sözleri:

"HAYATİ BİR SÜREÇ YÜRÜTÜYORUZ"

Toplantıda oldukça önemli ve kritik başlıklar vardı. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreci, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Gazze başlıklarıydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da MKYK toplantısında özellikle MKYK üyelerine önemli talimatları ve uyarıları vardı. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan "Türkiye açısından hayati bir süreç yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Erdoğan ayrıca toplantıda "Cumhur İttifakı olmasaydı Türkiye büyük badirelerle karşı karşıya kalabilirdi. Muhalefetin durumu görüldükçe bu kadar hayati bir noktada Cumhur İttifakı'nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.