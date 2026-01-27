Başkan Erdoğan'dan MKYK'da Suriye vurgusu: Devrimin bereketini göreceğiz
Başkan Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu toplantıda ele alınan konuları aktarırken Başkan Erdoğan'ın toplantıda Terörsüz Türkiye'ye yönelik "Hayati önem taşıyor. Süreci baltalamaya çalışanlar olabilir, daha fazla kenetlenmeliyiz" dediği öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan toplantıda Suriye'de yaşananları yorumlarken "Yönetim güçlendikçe devrimin bereketini göreceğiz" ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli konular ele alındı.
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu yapılan toplantıda ele alınan konuların detaylarını aktardı.
İşte Hacıalioğlu'nun sözleri:
"HAYATİ BİR SÜREÇ YÜRÜTÜYORUZ"
Toplantıda oldukça önemli ve kritik başlıklar vardı. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreci, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Gazze başlıklarıydı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da MKYK toplantısında özellikle MKYK üyelerine önemli talimatları ve uyarıları vardı. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan "Türkiye açısından hayati bir süreç yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU
Erdoğan ayrıca toplantıda "Cumhur İttifakı olmasaydı Türkiye büyük badirelerle karşı karşıya kalabilirdi. Muhalefetin durumu görüldükçe bu kadar hayati bir noktada Cumhur İttifakı'nın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor" dedi.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE KARŞI UYARI
Öte yandan burada Suriye'deki gelişmelerle birlikte Terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarırken Başkan Erdoğan "Süreç baltalanmaya çalışılabilir. Buna dikkat etmeliyiz. Daha fazla kenetlenerek bu süreci ilerletmeliyiz" ifadeleriyle kurmaylarını uyardı.
"SAĞDUYU İLE TAMAMLAYACAĞIZ"
Erdoğan bu sürecin baltalanmaya çalışılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'na nifak tohumları sokmaya çalışanların olabileceğine dikkat çekti. Daha fazla kenetlenip pozitif mesajlarla Terörsüz Türkiye sürecini nihayete erdireceklerini söyleyen Erdoğan "40 yıldır başımıza bela olan terörden ülkemizi kurtaracağız. Sağduyu ile süreci tamamlayacağız" dedi.