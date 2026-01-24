Ortadoğu’nun son kalesi İran’da kirli oyun: Ekonomik krizden dış müdahale tehdidine!
İran’da ekonomik krizle başlayan sokak hareketliliği, ABD ve İsrail’den gelen müdahale sinyalleriyle uluslararası bir krize dönüştü. Rejim değişikliği çağrıları, eski rejim figürlerinin devreye girmesi ve Tahran’dan gelen sert restler, Ortadoğu’daki fay hatlarını yeniden harekete geçirdi. A Haber, İran’daki kirli oyunun perde arkasını ve bölgeyi bekleyen tehlikeli senaryoları mercek altına aldı.
İran'da 28 Aralık'ta ekonomik gerekçelerle patlak veren toplumsal hareketlilik, kısa sürede uluslararası bir krizin fitilini ateşledi. Tahran sokaklarından yükselen geçim kaygısı sesleri, ABD ve İsrail'in açık desteğiyle rejim değişikliği tartışmalarına ve kanlı çatışmalara dönüştü.
Binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylar zinciri, Ortadoğu'nun fay hatlarını yeniden tetiklerken; bölgedeki güç dengeleri, dış müdahale senaryoları ve istihbarat savaşlarının gölgesinde yeniden şekilleniyor.
GEÇİM KAYGISI SOKAKLARI HAREKETLENDİRDİ
İran'da olayların başlangıç noktası, sosyal medyada anlatılanın aksine özgürlük sloganları değil, mutfaktaki yangın oldu. Tahran sokaklarında döviz kurundaki kontrolsüz yükseliş ve esnafın kepenk indirmesiyle başlayan süreci değerlendiren İran araştırmacısı Oral Toğa, "Doların bir anda yükselmesiyle elektronik malzeme satan esnafın nasıl fiyatlandıracağını bilememesinden kaynaklı bir protestonun, zamanla ideolojik ayrışmaların dahil olmasıyla başka bir yöne evrildiğini gördük" ifadelerini kullandı.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Hazar Vural ise ekonomik tablonun arkasındaki küresel baskıya dikkat çekerek, "İran ekonomisinin bu noktaya gelmesinde ABD öncülüğündeki sistematik yaptırımların etkisi büyük. Ekonomik baskı unsurlarının bu kadar sistematik kullanılmasının sebebi İran halkı ile yönetimini karşı karşıya getirmek" sözleriyle durumu aktardı.