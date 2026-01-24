Orta Doğu’nun son kalesi İran’da kirli oyun: Ekonomik krizden dış müdahale tehdidine!

(foto:ahaber.com.tr) İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Mevcut gerilimlerden ABD sorumludur. Askeri gücünü Basra Körfezi'ne konuşlandıran İran değildir. ABD Başkanı'nı memnun etmek için kendi ülkelerini tahrip eden vandal gruplar ortaya çıktı. Siyonist rejimin ve bazı Amerikalı yetkililerin açıklamaları, uluslararası normlara göre şiddete ve terörizme teşviktir" ifadeleriyle uluslararası hukuka vurgu yaptı.

(foto:ahaber.com.tr) BÖLGESEL KAOS KORKUSU VE TÜRKİYE'NİN TAVRI Protestoların şiddetlenmesi, akıllara Suriye, Libya ve Irak örneklerini getirdi. Oral Toğa, halkın bu korkuyla sokaklardan çekilmeye başladığını belirterek, "Ülkemiz Libya veya Irak olur mu korkusu insanları sokaklardan geri çekiyor. Çatışma sürecinde Tahran bir anda 20 milyondan 5 milyona kadar düştü" dedi.