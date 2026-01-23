Dünya yeni bir eşiğinde mi? 1914'teki o senaryo yeniden devrede

İşte bu kaos ikliminde Türkiye'nin duruşu, tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı ağır bedellerden ders çıkaran Ankara, bugün "denge ve akıl siyaseti" ile hareket ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni bir dünya savaşının kimseye faydası olmaz. Diplomasi ve diyalog tek çıkış yoludur. Türkiye, gerilirmlerin değil, çözümün parçası olmayı sürdürecektir" diyerek Türkiye'nin arabulucu ve dengeleyici rolünü bir kez daha vurguladı.

(foto:ahaber.com.tr)

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye, içte birlik ve beraberliğini güçlendirmiştir" sözleriyle bu stratejinin altını çizerken; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Türkiye'nin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğu mesajını verdi. Tarih bir kez daha uyarıyor: Churchill'in, "Eğer 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bir arada kalsaydık, güvenliğimiz için ortak önlemler alsaydı bu lanet yeniden başımıza sarılmazdı. Bu felaketin üçüncü kez başımıza gelmemesi için bir şeyler yapmak insanlığa borcumuzdur" ifadeleriyle dikkat çektiği o büyük hataya düşmemek, bugün küresel siyasetin en büyük sınavı olarak duruyor.