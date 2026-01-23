Dünya yeni bir eşiğinde mi? 1914'teki o senaryo yeniden devrede
Küresel güçlerin bilek güreşi, gerilen fay hatları ve peş peşe gelen nükleer tehditler... Dünya, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan o karanlık sürece ürkütücü derecede benzer bir kaosun içine sürükleniyor. Saraybosna'da patlayan o tek kurşunun yerini bugün Ukrayna'dan Orta Doğu'ya, Tayvan Boğazı'ndan Kızıldeniz'e uzanan çoklu krizler alırken; Türkiye, tarihî tecrübesiyle "üstünlerin hukukuna" karşı "hukukun üstünlüğünü" savunarak barışın ve dengenin kalesi olmaya devam ediyor. A Haber'in hazırladığı özel dosya, küresel felaketin ayak seslerini mercek altına alıyor.
TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR? 1914'TEN BUGÜNE KARANLIK MİRAS
Dünya, tıpkı Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi büyük güçlerin sert rekabetine sahne oluyor. 1914 öncesi ittifakların keskinleşmesi ve küresel fay hatlarının gerilmesi, bugün modern silahlarla yeniden canlanıyor. O dönemde Balkanlar'da patlayan tek bir kurşun milyonların hayatını karartırken, bugün benzer bir zincirleme tepki riski tüm dünyayı tehdit ediyor.
Dönemin tanığı Winston Churchill, "Bizi yıkmaya çalışan bir grup azılı düşmanla karşı karşıyayız. Özgür insanlar için her şeyi savunmak için buradayız. Bu nesil ikinci kez dünya savaşı felaketine şahitlik ediyor" sözleriyle o karanlık günleri özetlerken; savaştan sonra ise, "Şundan son derece eminim ki, bugün kendi kaderimizin efendileri biziz. İnandığımız sürece zafer bizim olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.