Akkuyu'da tarihi eşik! Batı'nın ambargolarına ve tüm engellere rağmen ilk reaktörde yüzde 99 tamamlandı

(foto:ahaber.com.tr) Yaşanan krizle ilgili olarak yetkililer, "Temmuz 2024'te, Siemens'in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ederek teslimatı nedensiz bir şekilde geciktirdiği ortaya çıkınca, şalt binasında kurulmuş olan ekipmanların sökülmesine ve Çinli alternatif tedarikçiden gelen ekipmanlar için sahanın hazırlanmasına başlandı" bilgisini paylaştı. Batı'nın bu ambargo oyunu, Çin ile yapılan hızlı tedarik anlaşmasıyla boşa çıkartıldı ve sevkiyatlar Ağustos 2024 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

(foto:ahaber.com.tr) MAAŞ KRİZLERİ VE PERSONEL OYUNLARI DA PROJEYİ DURDURAMADI Dev proje sadece dış ambargolarla değil, saha içindeki operasyonel zorluklarla da sınandı. 2022 yılında başlayan iş bırakma eylemleri ve Rus şirketi Rosatom bünyesinde çalışan personelin maaş ödemelerinde yaşanan aksaklık iddiaları, projeyi akamete uğratma girişimi olarak yorumlandı. Personel sayısının düşmesine neden olan bu süreçlere rağmen, sahadaki çalışma temposu düşürülmedi. Savaş ve yaptırımların gölgesinde yaklaşık 1,5 yıllık bir gecikme yaşansa da, Türkiye'nin nükleer kararlılığı tüm engelleri tek tek aşmayı başardı.