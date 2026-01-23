CANLI YAYIN

Akkuyu'da tarihi eşik! Batı'nın ambargolarına ve tüm engellere rağmen ilk reaktörde yüzde 99 tamamlandı

ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga
Batı’nın ambargolarına, küresel pandemiye ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen durdurulamayan yüzyılın projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi eşik aşıldı. İlk reaktörde inşaat yüzde 99 seviyesine ulaşırken, dev yatırım Türkiye’yi 2026 yılında nükleer güç sahibi ülkeler ligine taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru dev adımlarla ilerlerken, yüzyılın projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Dünyayı sarsan pandemiye, Rusya-Ukrayna savaşına ve Batılı şirketlerin sinsi ambargo girişimlerine rağmen durdurulamayan dev projede, ilk reaktörün inşaatı yüzde 99 oranında tamamlandı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NİN 'DİKENLİ' YOLU

25-30 milyar dolarlık dev yatırım, 2026 yılında milli sisteme ilk elektriği vererek Türkiye'yi nükleer güç sahibi ülkeler ligine resmen taşıyacak.

YÜZYILLIK HAYALDE İLK İMZALAR VE STRATEJİK VİZYON

Türkiye'nin yarım asırlık hayali olan nükleer enerji hamlesi için ilk somut adım Mayıs 2010'da atıldı. Rusya ile imzalanan "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeli, Türkiye'nin enerji arz güvenliği için milat oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nükleer enerji, ülkemizin güvenli ve sürdürülebilir enerjiye sahip olacağı bir gelecek için yaptığımız planlamalar içinde önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullanarak projenin stratejik önemine dikkat çekti.

2017 yılında ilk reaktör için kazmanın vurulmasının ardından, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla dev tesisin temelleri dualarla atıldı. Rusya lideri Putin, "2023 yılında Akkuyu'da ilk güç ünitesinin devreye alınmasını planlıyoruz" sözleriyle takvimi duyurmuştu.

BATI'NIN KİRLİ OYUNU: SIEMENS AMBARGOSU ÇİN HAMLESİYLE BOZULDU

Küresel pandemi ve ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı projeyi yavaşlatmaya çalışsa da, asıl büyük engel Alman teknoloji devi Siemens Energy'den geldi. Parası ödenmiş ekipmanları "ihracat izni" bahanesiyle göndermeyen Alman şirketine karşı Türkiye, yerli ve milli kararlılığından ödün vermedi.

Yaşanan krizle ilgili olarak yetkililer, "Temmuz 2024'te, Siemens'in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ederek teslimatı nedensiz bir şekilde geciktirdiği ortaya çıkınca, şalt binasında kurulmuş olan ekipmanların sökülmesine ve Çinli alternatif tedarikçiden gelen ekipmanlar için sahanın hazırlanmasına başlandı" bilgisini paylaştı. Batı'nın bu ambargo oyunu, Çin ile yapılan hızlı tedarik anlaşmasıyla boşa çıkartıldı ve sevkiyatlar Ağustos 2024 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

MAAŞ KRİZLERİ VE PERSONEL OYUNLARI DA PROJEYİ DURDURAMADI

Dev proje sadece dış ambargolarla değil, saha içindeki operasyonel zorluklarla da sınandı. 2022 yılında başlayan iş bırakma eylemleri ve Rus şirketi Rosatom bünyesinde çalışan personelin maaş ödemelerinde yaşanan aksaklık iddiaları, projeyi akamete uğratma girişimi olarak yorumlandı. Personel sayısının düşmesine neden olan bu süreçlere rağmen, sahadaki çalışma temposu düşürülmedi. Savaş ve yaptırımların gölgesinde yaklaşık 1,5 yıllık bir gecikme yaşansa da, Türkiye'nin nükleer kararlılığı tüm engelleri tek tek aşmayı başardı.

2026 HEDEFİ: 12 MİLYON NÜFUSA KESİNTİSİZ ENERJİ

Bugün gelinen noktada, Akkuyu'nun birinci reaktöründe inşaat çalışmaları yüzde 99 seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Akkuyu'da ilk reaktörden bu sene elektrik üretmeyi hedefliyoruz, sahada yüzde 99'luk bir inşaat tamamlanma oranına geldik" sözleriyle müjdeyi verdi.

Toplamda 4 reaktörden oluşacak santral, 2050 yılına kadar Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini tek başına karşılayacak. 11 bölgede 12 milyon nüfusa ulaşacak olan dev hatlar üzerinden verilecek elektrikle, Türkiye enerji ithalatı yükünden kurtulurken ekonomiye de devasa bir katma değer sağlanmış olacak.

