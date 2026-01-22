SDG için yolun sonu göründü: Kandil bağlantısı koptu ABD fişi çekti! Suriye sahasındaki tarihi kırılmanın şifreleri A Haber’de

Suriye sahasında dengeler kökten değişti, terör örgütü SDG için yolun sonu göründü. Yarubiye Sınır Kapısı’nın kontrol altına alınmasıyla Kandil ve Irak hattı tamamen kesilirken, ABD’den gelen “SDG devri kapandı” mesajı sahada çözülmeyi hızlandırdı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında terör koridoruna indirilen stratejik darbenin perde arkasını ve bölgede yaşanan kritik gelişmeleri özel bilgilerle açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/SDG için çanlar çalıyor. Sahada dengeleri kökten değiştiren stratejik hamleler ve gizli diplomasi trafiğinin perde arkasını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında özel bilgilerle paylaştı. Yarubiye Sınır Kapısı'nın kontrol altına alınmasıyla terör koridoruna neşter vurulurken, ABD'nin "SDG parantezi kapandı" mesajı ve Şam yönetiminin masadaki "cömert teklifi" sahadaki tüm taşları yerinden oynattı. İşte terör örgütünün Arap aşiretlerinin isyanıyla sarsıldığı, Kandil bağının koptuğu ve Ankara'nın "kırmızı çizgi" operasyonuyla şekillenen yeni Suriye denklemi.

SDG'NİN IRAK VE KANDİL BAĞLANTISI KESİLDİ, KOBANİ–HASEKE HATTI KOPTU

Suriye sahasında son birkaç gündür yaşanan hareketliliğin terör örgütü için tam bir bozgun olduğunu belirten Okan Müderrisoğlu, "Yarubiye Sınır Kapısı'nın alınmasıyla birlikte Rojava-SDG bağlantısı kesildi, bu stratejik hamle Kandil'in bölgeye olan intikal noktasını tamamen yok etti ve Kobani ile Haseke arasındaki hat fiilen koptu" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ ÇEVRESİ SDG'DEN TEMİZLENDİ, KARAKOZAK KÖPRÜSÜ KONTROL ALTINDA

Bölgedeki operasyonel başarıların altını çizen Müderrisoğlu, "Süleyman Şah Türbesi çevresi SDG'den temizlendi, Suriye güçleri ve Türkmen taburu bölgeye girerken Karakozak Köprüsü üzerinde aylardır bekletilen bomba yüklü araç patlatılamadan etkisiz hale getirildi" sözleriyle sahadaki tam hakimiyetin sağlandığını aktardı.

ABD'DEN SDG'YE NET MESAJ: OYUN BİTTİ, DEAŞ HAPİSHANELERİ ŞAM'A DEVREDİLİYOR

Diplomasinin en sıcak başlığına değinen Müderrisoğlu, Trump ve Şara arasındaki dolaylı görüşmeye dikkat çekerek, "Trump, DEAŞ konusundaki hassasiyetini vurgulayarak 'SDG devri kapandı' mesajını verdi ve bu kapsamda DEAŞ hapishanelerinin Şam yönetimine devri ile El Hol Kampı'nın kontrolünün sağlanması süreci hız kazandı" dedi.

ŞAM'DAN MAZLUM ABDİ'YE ENTEGRASYON TEKLİFİ: TEKLİF REDDEDİLDİ, GERGİNLİK TIRMANDI

Şam yönetiminin siyasi bir çözüm için masaya oturduğunu belirten Okan Müderrisoğlu, "Şara, Mazlum Abdi'ye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği gibi son derece cömert tekliflerde bulundu ancak Abdi'nin bu teklifleri reddetmesiyle Amerikalıların da şahit olduğu büyük bir gerginlik yaşandı" bilgilerini paylaştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Türkiye'nin ana hedefinin bölgeyi terörden arındırmak olduğunu vurgulayan Müderrisoğlu, "Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla devam ediyor, MİT bu süreçte hem SDG hem DEM hem de Kandil tarafıyla temasları sürdürerek sürecin titizlikle yönetilmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

DEAŞ HAPİSHANELERİNİN DEVRİ BAŞLADI: 4 CEZAEVİ ŞAM'A GEÇTİ, ŞANTAJ PLANLARI ELLERİNDE PATLADI

Terör örgütünün kirli oyunlarının deşifre olduğunu söyleyen Okan Müderrisoğlu, "SDG'nin şantaj için serbest bıraktığı 200 DEAŞ'lıdan 120'si anında yakalandı, Washington yönetimi Mazlum Abdi'nin bu tutumundan duyduğu büyük rahatsızlığı açıkça dile getirdi" şeklinde konuştu.

ARAP AŞİRETLERİNİN AYAKLANMASI SDG'Yİ ÇÖZDÜ

Örgütün sahadaki insan kaynağının hızla eridiğini ifade eden Müderrisoğlu, "SDG içindeki 40 bin kişilik Arap unsurunun aşiret ayaklanmalarıyla birlikte sahadan çekilmesi, örgütün 63 bin kişilik yapısının anında çözülmesine ve büyük bir bozguna uğramasına neden oldu" sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE: KÜRT–ARAP ÇATIŞMASINA İZİN VERİLMEDİ

Sürecin toplumsal bir çatışmaya dönüşmemesi için Ankara'nın teyakkuzda olduğunu belirten Müderrisoğlu, "Türkiye'nin en büyük önceliği bölgede bir Kürt-Arap veya Türk-Kürt çatışmasına izin vermemekti, bu hassas denge sahadaki disiplinli yönetimle bugüne kadar başarıyla korundu" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, KUZEY SURİYE DENKLEMİNDEN ÇIKTI

İsrail ile yapılan görüşmelerin detaylarını aktaran Okan Müderrisoğlu, "İsrail tarafına Suriye'nin kuzeyinin Türkiye için kırmızı çizgi olduğu net bir şekilde iletildi, İsrail bu mesajı alarak kuzey Suriye denklemine dahil olma hamlesinden geri adım attı" bilgisini aktardı.

ANKARA'DAN SON SÖZ: "SDG PARANTEZİ KAPANIYOR"

Bölgedeki 15 yıllık dönemin sonuna gelindiğini müjdeleyen Okan Müderrisoğlu, "SDG realitesi ABD ve Avrupa için artık bitti, 15 yıllık o karanlık parantez artık kapanıyor; Türkiye oyun bozucu rol oynayanlara karşı mücadelesini tavizsiz sürdürecektir" diyerek sözlerini tamamladı.