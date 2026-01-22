Kestel'de zırhlı araç kaza yaptı: 11 kilo altın çalındı!

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kuyumcu imalathanesinden aldığı 11 adet külçe altını taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, her biri 1 kilogram ağırlığında olan altınların bir kısmının kaybolduğu belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede dedektörlerle geniş çaplı bir altın arama çalışması başlattı.

GECE YARISI FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KAZA

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Bir altın imalathanesinden çıkan zırhlı araç, kuyumculara dağıtım yapmak üzere yola koyulduktan kısa süre sonra kaza yaptı. A Haber Muhabiri Yusuf Gül, "Kaza geçtiğimiz gün gece saatlerinde yaşandı. Saatler 23.30'u gösterdiğinde Kestel ilçesindeki bir imalathaneden, altın imalathanesinden 11 külçe alan zırhlı araç, daha sonra Karacabey yolu üzerinden çeşitli kuyumculara altınları götürme hazırlığındaydı," sözleriyle olayın başlangıcını aktardı.

21 yaşındaki genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine zırhlı aracın kontrolden çıktığını belirten Gül, "Araç maalesef refüje çıktı ve bariyerlere çarparak yan yattı. Hemen ardından araç düzeltildi ve bölgede yapılan incelemenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı," ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)

11 KİLO ALTININ BİR KISMI SIR OLDU

Kazanın ardından yapılan sayımda, araçta bulunması gereken 11 kilogram altının tam olmadığı fark edildi. Altınların akıbetine dair detayları paylaşan Yusuf Gül, "Yapılan incelemelerde araçta 11 külçe altın olduğu belirlendi. Her biri 1000 gram ağırlığındaydı. Yani 11 kilo altın taşıyordu zırhlı araç. Daha sonra yapılan incelemelerde altınların bazılarının kayıp olduğu da belirlenmiş oldu," şeklinde konuştu. Kazanın şiddetiyle altınların çevreye savrulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bölgeye özel ekipler sevk edildi.