Danimarka Meclisi Grönland Sözcüsü A Haber'e konuştu: Satılık değiliz
Danimarka Meclisi Grönland Sözcüsü ve Savunma Komitesi Başkanı Rasmus Jarlov, A Haber’de yaptığı açıklamada, Grönland’ın ABD’nin parçası olmak istemediğini vurgulayarak, “Grönland satılık değil, Danimarka da egemenlik hakkını devretmez” dedi.
Danimarka Meclisi Grönland Sözcüsü ve Savunma Komitesi Başkanı Rasmus Jarlov, A Haber'de Grönland'ın statüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"GRÖNLANDLILAR ABD'NİN BİR PARÇASI OLMAK İSTEMİYOR"
ABD ile yaşanan tartışmaların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Jarlov, "Bu Sorun Amerikalılarla Grönlad'da halihazırda sahip oldukları, tam askeri erişime sahip oldukları ve isterlerse madencilik de yapabilecekleri konusunda diyalog yoluyla çözülmelidir. Grönland, Danimarka'nın bir parçasıdır ve bizim konumumuz bu durumda oldukça net. Grönlandlılar Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmak istemiyor. Satılık Değiller. Satın alınamazlar ve Grönland üzerinde egemenliği olan Danimarka da onları satmayacak.
"1800'LERDE YAŞAMIYORUZ: İNSANLARI SATMIYORUZ"
Artık 1800'lerde yaşamıyoruz. İnsanları, başkalarına satabileceğiniz bir ürün gibi satmıyoruz. Grönland'da Amerikalılar için çalışmaya hazırız ve Amerikalılar her zaman hoş karşılandı ve zaten askeri üsler kurma yetenekleri var. Grönland'da birçok şey yapabilirler ama birlikte çalışmalıyız. Birbirimizden toprak ve insan almaya çalışmak yerine birbirimizle yapıcı bir şekilde konuşmalıyız. Çünkü bunu yaparsak dünya çok daha düşmanca bir yer olacak ve bu kimse için iyi olmayacak.
"ABD'NİN TOPRAK ALMA HAKKI KESİNLİKLE YOK"
Bu sadece Danimarka ve Grönland ile ilgili değil. Aynı zamanda dünyanın desteklemediği ilkelerle ilgili de değil; yani bir ülkenin hiçbir meşruiyet iddiası olmaksızın başka bir ülkeden toprak alabileceğini düşünmesi... Bunun özü şu ki, Amerikalıların Danimarka'dan toprak alma hakkı kesinlikle yok. Çünkü o bizim ülkemizin bir parçası ve buna saygı duymalılar.