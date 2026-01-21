CANLI YAYIN

Rakka’da terörün izleri siliniyor! Vali Selame A Haber’de: Kenti yeniden ayağa kaldıracağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye hükümeti, 10 Mart mutabakatına uymayarak Halep’te sivilleri hedef alan YPG’ye yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında birçok bölgede geniş çaplı askeri harekat gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda terör unsurları şehirlerden birer birer temizlendi. Son olarak Rakka’da düzenlenen operasyonun ardından kent tamamen terörden arındırılırken, Rakka Valiliği görevine atanan Abdurrahman Selame, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Vali Selame, kentte eğitimden temel hizmetlere kadar birçok alanda yeni yapıların inşa edileceğini belirterek, “Allah’ın izniyle Rakka tamamen özgürleşecek” dedi.

Suriye hükümeti, 10 Mart mutabakatını ihlal ederek Halep'te sivilleri hedef alan YPG'ye karşı geniş çaplı operasyonlar başlattı. Birçok bölgede eş zamanlı yürütülen askeri harekâtlar sonucunda terör unsurları kentlerden birer birer temizlendi.

Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka Valisi olarak görevlendirildi. Operasyonlarla terörden arındırılan Rakka'da yeniden yapılanma süreci hızlanırken, Vali Selame A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.

RAKKA'NIN YENİ VALİSİ SELAME A HABER'DE

Kentte öncelikli olarak altyapı hasarlarının tespit edildiğini belirten Vali Selame, yıkılan köprülerin yeniden inşası için çalışmalara kısa sürede başlanacağını söyledi. Selame, "Şu anda köprüdeki hasarı değerlendiriyoruz. İskân Bakanlığı'ndan bir mühendis ekibinin gelmesini bekliyoruz. İnşallah bu köprünün ve yıkılan diğer köprünün yeniden inşasına hızla başlayacağız" dedi.

"RAKKA'DA ÖNCELİK OKULLAR VE TEMEL HİZMETLER"

Rakka Valiliği binasında da kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Selame, önceliklerinin eğitim, temizlik ve kamu hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesi olduğunu vurguladı. Selame, "Ana odak noktamız okullar, eğitim ve temizlik. Diğer bakanlıklar ve kurumlar binalarda kontrollerini tamamladı. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde Rakka'daki tüm kurumlar faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Rakka Valisi Abdurrahman Selame, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu

"RAKKA TAMAMEN GÜVENLİ HALE GETİRİLECEK"

Rakka halkına ve Türkiye'de yaşayan Rakkalılara da çağrıda bulunan Selame, güvenli geri dönüşlerin sağlanacağını belirterek, "Biz sadece Rakka'dakiler için değil, tüm Suriyeliler için varız. İnşallah önümüzdeki günlerde Rakka'yı tamamen güven altına alacağız. Halkımızın güvenli bir şekilde geri dönebilmesi için şehirdeki hizmetleri hızla iyileştireceğiz" diye konuştu.

Rakka Valisi Abdurrahman Selame, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu

VALİ SELAME: "AKTAN HAPİSHANESİ TAHLİYE EDİLECEK"

Kentteki hapishanelerle ilgili soruları da yanıtlayan Rakka Valisi Selame, Aktan Hapishanesi'ndeki tutukluların başka yerlere tahliyesi için görüşmelerin başlatıldığını açıkladı. Selame, "Allah'ın izniyle Rakka tamamen özgürleşecek" dedi.

Rakka Valisi Abdurrahman Selame, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu

"YPG'YE AİT TÜNELLERİN YÜZDE 95'İ TEMİZLENDİ"

Rakka'nın altında YPG tarafından açılan tünellere ilişkin de bilgi veren Selame, temizlik ve tarama çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Selame, "Temizlik operasyonlarının yüzde 95'inden fazlası tamamlandı. Çalışmalar bitene kadar devam edecek. İnşallah halkımız için korkulacak bir durum kalmayacak" ifadelerini kullandı.

