Rakka’da terörün izleri siliniyor! Vali Selame A Haber’de: Kenti yeniden ayağa kaldıracağız
Suriye hükümeti, 10 Mart mutabakatına uymayarak Halep’te sivilleri hedef alan YPG’ye yönelik başlattığı operasyonlar kapsamında birçok bölgede geniş çaplı askeri harekat gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda terör unsurları şehirlerden birer birer temizlendi. Son olarak Rakka’da düzenlenen operasyonun ardından kent tamamen terörden arındırılırken, Rakka Valiliği görevine atanan Abdurrahman Selame, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Vali Selame, kentte eğitimden temel hizmetlere kadar birçok alanda yeni yapıların inşa edileceğini belirterek, “Allah’ın izniyle Rakka tamamen özgürleşecek” dedi.
Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka Valisi olarak görevlendirildi. Operasyonlarla terörden arındırılan Rakka'da yeniden yapılanma süreci hızlanırken, Vali Selame A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.
RAKKA VALİSİ SELAME A HABER'DE
Kentte öncelikli olarak altyapı hasarlarının tespit edildiğini belirten Vali Selame, yıkılan köprülerin yeniden inşası için çalışmalara kısa sürede başlanacağını söyledi. Selame, "Şu anda köprüdeki hasarı değerlendiriyoruz. İskân Bakanlığı'ndan bir mühendis ekibinin gelmesini bekliyoruz. İnşallah bu köprünün ve yıkılan diğer köprünün yeniden inşasına hızla başlayacağız" dedi.
"RAKKA'DA ÖNCELİK OKULLAR VE TEMEL HİZMETLER"
Rakka Valiliği binasında da kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Selame, önceliklerinin eğitim, temizlik ve kamu hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesi olduğunu vurguladı. Selame, "Ana odak noktamız okullar, eğitim ve temizlik. Diğer bakanlıklar ve kurumlar binalarda kontrollerini tamamladı. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde Rakka'daki tüm kurumlar faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.
"RAKKA TAMAMEN GÜVENLİ HALE GETİRİLECEK"
Rakka halkına ve Türkiye'de yaşayan Rakkalılara da çağrıda bulunan Selame, güvenli geri dönüşlerin sağlanacağını belirterek, "Biz sadece Rakka'dakiler için değil, tüm Suriyeliler için varız. İnşallah önümüzdeki günlerde Rakka'yı tamamen güven altına alacağız. Halkımızın güvenli bir şekilde geri dönebilmesi için şehirdeki hizmetleri hızla iyileştireceğiz" diye konuştu.
VALİ SELAME: "AKTAN HAPİSHANESİ TAHLİYE EDİLECEK"
Kentteki hapishanelerle ilgili soruları da yanıtlayan Rakka Valisi Selame, Aktan Hapishanesi'ndeki tutukluların başka yerlere tahliyesi için görüşmelerin başlatıldığını açıkladı. Selame, "Allah'ın izniyle Rakka tamamen özgürleşecek" dedi.