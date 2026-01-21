Rakka’da terörün izleri siliniyor! Vali Selame A Haber’de: Kenti yeniden ayağa kaldıracağız

Suriye hükümeti, 10 Mart mutabakatını ihlal ederek Halep'te sivilleri hedef alan YPG'ye karşı geniş çaplı operasyonlar başlattı. Birçok bölgede eş zamanlı yürütülen askeri harekâtlar sonucunda terör unsurları kentlerden birer birer temizlendi.

Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının ardından Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Selame, Rakka Valisi olarak görevlendirildi. Operasyonlarla terörden arındırılan Rakka'da yeniden yapılanma süreci hızlanırken, Vali Selame A Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.

RAKKA VALİSİ SELAME A HABER'DE

Kentte öncelikli olarak altyapı hasarlarının tespit edildiğini belirten Vali Selame, yıkılan köprülerin yeniden inşası için çalışmalara kısa sürede başlanacağını söyledi. Selame, "Şu anda köprüdeki hasarı değerlendiriyoruz. İskân Bakanlığı'ndan bir mühendis ekibinin gelmesini bekliyoruz. İnşallah bu köprünün ve yıkılan diğer köprünün yeniden inşasına hızla başlayacağız" dedi. Rakka Valisi Abdurrahman Selame, A Haber’e önemli açıklamalarda bulundu (Ekran görüntüsü)

"RAKKA'DA ÖNCELİK OKULLAR VE TEMEL HİZMETLER"

Rakka Valiliği binasında da kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptıklarını aktaran Selame, önceliklerinin eğitim, temizlik ve kamu hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesi olduğunu vurguladı. Selame, "Ana odak noktamız okullar, eğitim ve temizlik. Diğer bakanlıklar ve kurumlar binalarda kontrollerini tamamladı. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde Rakka'daki tüm kurumlar faaliyetlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.