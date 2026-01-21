Çocukluk masumiyeti suçla kırılıyor: Suç işleme yaşı neden düştü?

Suç artık sadece yetişkinlerin dünyasıyla sınırlı değil; şiddet, gasp ve hatta cinayet gibi ağır suçlar çocuk yaşlara kadar inmiş durumda. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın, kendisinden küçük 15 yaşındaki bir çocuk tarafından hayattan koparılması, toplumda derin bir endişe yarattı.

Uzmanlar A Haber ekranlarında; ilgisizlik, denetimsizlik ve sınır eksikliğinin çocukları suça iten en tehlikeli zemin olduğunu belirtirken, aile içi iletişimden dijital dünyanın kontrolüne kadar pek çok alanda radikal adımlar atılması gerektiğini vurguluyor.

(foto: ahaber.com.tr)

HUKUKİ ÇERÇEVE VE "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" KAVRAMI

Suç işleme yaşındaki düşüş, hukuki düzenlemeleri ve ceza indirimlerini de tekrar gündeme getirdi. Türk Ceza Kanunu'nun çocuklara yönelik yaklaşımını değerlendiren Avukat Aydoğan Ahıkan, "Türk Ceza Kanunu'nda suça sürüklenen çocuklar açısından 15 ile 18 yaş arasındaki çocukların özellikle işlemiş oldukları suçlardan dolayı 1/3 oranında bir ceza indirimi söz konusu" ifadelerini kullandı. Toplumda "suça sürüklenen çocuk" teriminin yanlış anlaşılabileceğine dikkat çeken Klinik psikolog Mehmet Büyükçorak, "Bir terim üretilmiş durumda, 'suça sürüklenen çocuklar' diye ve bunun altına birçok şey süpürülüyor. Bundan kaçınmakta fayda olduğunu düşünüyorum, çünkü suça sürüklenmeyen aynı yaştaki çocukların ve ailelerin günahı ne?" sözleriyle bu nitelemenin yarattığı algıya dikkat çekti.