Başkan Erdoğan’ın stratejik zaferi: Suriye’de Baas rejimi tarihe gömüldü CHP yine sınıfta kaldı!

ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Suriye’de hem sahada hem masada tarihi bir başarıya imza attı. 61 yıllık Baas rejimi çökerken, terör koridoru hayalleri Mehmetçiğin kararlı adımlarıyla yerle bir edildi. Yıllarca alay konusu yapılan “Emevi Camii’nde namaz” söylemi gerçeğe dönüşürken, CHP ise Esad’la diyalog çağrılarıyla Suriye denkleminde bir kez daha sınıfta kaldı.

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'de hem sahada hem de masada tarihi bir zafer elde etti. 61 yıllık Baas rejimi bir gecede yıkılırken, "Emevi Camii'nde namaz" sözü bir temenni olmaktan çıkıp devletin zirvesiyle gerçeğe dönüştü. Muhalefetin "başaramazsınız" dediği ne varsa birer birer hayata geçirilirken, terör koridoru hayalleri de Mehmetçiğin demir yumruğuyla paramparça edildi. CHP ise rejim çökerken Esad ile diyalog peşinde koşarak siyaseten bir kez daha ofsayta düştü.

ANALİZ| CHP'NİN SURİYE POLİTİKASI!

KURTLAR SOFRASINDA TÜRKİYE'NİN DİK DURUŞU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 yıldır olduğu gibi uluslararası arenada Türkiye'nin haklarını savunmaya devam ediyor. Bölgedeki değişimi aylar öncesinden öngören Erdoğan, 61 yıllık zulüm düzeninin sona erdiğini, "61 yıllık zulmün, baskının, katliamın ve karanlığın ardından Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad, kuyruğunu kısıtırıp bir gecede Şam'dan kaçmak zorunda kaldı" sözleriyle aktardı.

Dünya liderlerinin de takdirini toplayan bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan çok zeki biri. Suriye'de anahtar ülke Türkiye" ifadelerini kullandı. Ancak bu stratejik başarıya rağmen içerideki muhalefet, Türkiye'nin gücünü küçümsemeye devam etti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu bataklığına girmeyin dedik. Türkiye'nin orada ne işi var dedik" diyerek Türkiye'nin güvenlik stratejisini hedef alırken, Başkan Erdoğan, "22 yıldır bir nevi kurtlar sofrası olan uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyoruz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

EMEVİ CAMİİ'NDE TARİHİ NAMAZ: ADRESE TESLİM MESAJ

Başkan Erdoğan'ın yıllar önce dile getirdiği "Emevi Camii'nde namaz kılacağız" sözü, CHP ve diğer muhalefet partileri tarafından yıllarca alay konusu yapılmıştı. Ümit Özdağ'ın, "Hani Şam'da Cuma namazı kılacaktık? Ne oldu Sayın Erdoğan?" ve Kılıçdaroğlu'nun, "Beyefendi Emevi Camii'nde namaz kılacaktı, 24 saatte kılacaktı" şeklindeki eleştirilerine en net cevap sahada verildi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'ın yolunu tuttu. İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde kıldığı namazla dünyaya Türkiye'nin gücünü gösterirken; Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kameraların karşısına geçerek, "Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi dileklerini ve selamlarını getirdim. Bugün Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk halkı ve Cumhurbaşkanımız her zaman yanınızda olacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'NİN "ESAD" ISRARI VE STRATEJİK KÖRLÜĞÜ

Suriye'de rejim çökerken ve tarih yeniden yazılırken CHP lideri Özgür Özel'in tutumu ise siyasi çevrelerde şaşkınlıkla karşılandı. Rejimin son saatlerinde dahi Esad ile görüşme çağrısı yapan Özel, "Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı" diyerek rasyonellikten uzak bir tavır sergiledi.

Türkiye'nin sahadaki başarısını itibarsızlaştırmaya çalışan Özel, "Erdoğan başarmadı, Erdoğan kazanmadı. Emevi Camii'ndeki namaz mefhumu 2012'de Erdoğan'ın ağzından çıkmıştı. Bu namaz o namaz değil" sözleriyle başarısızlığına kılıf aramaya çalıştı.

Başkan Erdoğan ise muhalefetin bu tutumunu sert sözlerle eleştirerek, "Burnunun ucunu göremeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar, fakat Suriye'deki sözde büyük oyunu hemen çözüveriyorlar" ifadelerini kullandı.

TERÖR KORİDORU HAYALLERİ YERLE BİR OLDU

Türkiye, güney sınırında bir terör yapılanmasına asla geçit vermedi. Başkan Erdoğan, "Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PYD... Topunuz gelin! Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü çok ciddi güç kaybına uğradı" sözleriyle Türkiye'nin kırmızı çizgisini hatırlattı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de, "Kürtler bizim canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdır" diyerek bu milli duruşa destek verdi.

Ancak CHP kanadından gelen açıklamalar, "Ya CHP iktidarda olsaydı?" sorusunu akıllara getirdi. CHP'li Muharrem Erkek, "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun, bizim için hiçbir sakıncası yok" derken; Selin Sayek Böke, "PYD'nin terör örgütü olduğuna dair istihbari bilgiye sahip değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Sezgin Tanrıkulu'nun "PYD kendi yaşamlarını korumaya çalışan bir örgüt" ve Kılıçdaroğlu'nun "PYD bize mi saldıracak?" şeklindeki açıklamaları, ana muhalefetin Türkiye'nin beka sorununa bakışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Erdoğan'ın "YPG kendini feshedip silah bırakmazsa akıbetinden kurtulamayacak" restiyle şekillenen yeni dönemde, Türkiye bölgenin tartışmasız en güçlü aktörü olduğunu kanıtlarken, CHP Suriye meselesinde de sınıfta kalan taraf oldu.

