Bakan Bayraktar dev projeleri ve yeni müjdeleri A Para’da açıklayacak!

Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık vizyonu tüm hızıyla sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kritik açıklamalarda bulunmak üzere A Para ekranlarına konuk oluyor. Karadeniz’deki yeni doğal gaz keşiflerinden Akkuyu Nükleer Santrali’nin dev açılış tarihine, vatandaşa yönelik devasa enerji desteklerinden Türkiye’nin küresel enerji rotasındaki stratejik konumuna kadar tüm merak edilenler "Ekonomi Masası" özel röportajında masaya yatırılacak.