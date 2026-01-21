Bakan Bayraktar dev projeleri ve yeni müjdeleri A Para’da açıklayacak!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık vizyonu tüm hızıyla sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kritik açıklamalarda bulunmak üzere A Para ekranlarına konuk oluyor. Karadeniz’deki yeni doğal gaz keşiflerinden Akkuyu Nükleer Santrali’nin dev açılış tarihine, vatandaşa yönelik devasa enerji desteklerinden Türkiye’nin küresel enerji rotasındaki stratejik konumuna kadar tüm merak edilenler "Ekonomi Masası" özel röportajında masaya yatırılacak.
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği dev doğal gaz rezervlerinin ardından, gözler yeni sondaj çalışmalarına çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün saat 17.00'de A Para ekranlarında yayımlanacak Ekonomi Masası özel röportajında, Karadeniz'de yeni keşif olup olmayacağından Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye alınacağı tarihe, vatandaşlara yönelik enerji desteklerinden "Enerjide Türk Yolu" stratejisinin yol haritasına kadar merak edilen sorulara yanıt verecek.
Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak olan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerini ve sahadaki son durumu tüm yönleriyle değerlendirecek.