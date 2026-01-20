Teknoloji bağımlılığı alarm veriyor: İnsanoğlu kendi ürettiği teknolojinin modern kölesi oldu!

Teknolojinin hayatı kolaylaştıran yüzü, beraberinde ciddi bir tehdit de getiriyor. Uzmanlar, dijital bağımlılığın kas-iskelet sistemi hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara kadar birçok sorunu tetiklediğini vurgularken, FOMO’dan Nomofobi’ye uzanan yeni nesil hastalıkların toplumu “modern kölelik” noktasına sürüklediği uyarısında bulunuyor.

Dijitalleşen dünyada teknoloji hayatı kolaylaştırırken, beraberinde getirdiği fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar toplumu adeta esir alıyor. Dijital 2025 Türkiye Raporu'na göre Türk halkı günün 7 saat 13 dakikasını internette geçirirken, uzmanlar bu durumun "modern kölelik" boyutuna ulaştığı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. TEKNOLOJİ HAYATIMIZI NASIL ETKİLİYOR? Hareketsiz yaşam kas-iskelet sistemini çökertirken, FOMO'dan Siberkondri'ye kadar pek çok yeni nesil dijital hastalık literatüre girmiş durumda.

(foto:ahaber.com.tr) DİJİTAL DÜNYANIN BEDELİ: KAS VE İSKELET SİSTEMİ ÇÖKÜYOR Sanayileşme sonrası doğadan kopan insanoğlu, artık vaktinin büyük bir kısmını ekran başında geçiriyor. Uzun süreli bilgisayar kullanımı ve elden düşmeyen akıllı telefonlar, vücut mekaniğini derinden sarsıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Hatice Reşorlu, "Hastalarda postürün değiştiğini, başın öne doğru gelmesi ve omuzların içe yuvarlanmasıyla birlikte omuz ve boyun bölgesinde uyuşma ve ağrılar yaşandığını görüyoruz. Kaslar kullanılmadığı için zayıflıyor ve eklemlere binen yük artıyor" sözleriyle fiziksel tahribatın boyutlarını gözler önüne serdi. Bilişim Uzmanı Osman Demircan ise bu durumu bir bağımlılık olarak nitelendirerek, "Aile ve sosyal hayatla geçirilmesi gereken zamanı dijital ortamda tüketerek adeta birer robot gibi yaşıyoruz, bu son derece sakıncalı" ifadelerini kullandı.