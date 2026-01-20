CANLI YAYIN

Teknoloji bağımlılığı alarm veriyor: İnsanoğlu kendi ürettiği teknolojinin modern kölesi oldu!

ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga
Teknolojinin hayatı kolaylaştıran yüzü, beraberinde ciddi bir tehdit de getiriyor. Uzmanlar, dijital bağımlılığın kas-iskelet sistemi hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara kadar birçok sorunu tetiklediğini vurgularken, FOMO’dan Nomofobi’ye uzanan yeni nesil hastalıkların toplumu “modern kölelik” noktasına sürüklediği uyarısında bulunuyor.

Dijitalleşen dünyada teknoloji hayatı kolaylaştırırken, beraberinde getirdiği fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar toplumu adeta esir alıyor. Dijital 2025 Türkiye Raporu'na göre Türk halkı günün 7 saat 13 dakikasını internette geçirirken, uzmanlar bu durumun "modern kölelik" boyutuna ulaştığı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

TEKNOLOJİ HAYATIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

Hareketsiz yaşam kas-iskelet sistemini çökertirken, FOMO'dan Siberkondri'ye kadar pek çok yeni nesil dijital hastalık literatüre girmiş durumda.

DİJİTAL DÜNYANIN BEDELİ: KAS VE İSKELET SİSTEMİ ÇÖKÜYOR

Sanayileşme sonrası doğadan kopan insanoğlu, artık vaktinin büyük bir kısmını ekran başında geçiriyor. Uzun süreli bilgisayar kullanımı ve elden düşmeyen akıllı telefonlar, vücut mekaniğini derinden sarsıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Hatice Reşorlu, "Hastalarda postürün değiştiğini, başın öne doğru gelmesi ve omuzların içe yuvarlanmasıyla birlikte omuz ve boyun bölgesinde uyuşma ve ağrılar yaşandığını görüyoruz. Kaslar kullanılmadığı için zayıflıyor ve eklemlere binen yük artıyor" sözleriyle fiziksel tahribatın boyutlarını gözler önüne serdi. Bilişim Uzmanı Osman Demircan ise bu durumu bir bağımlılık olarak nitelendirerek, "Aile ve sosyal hayatla geçirilmesi gereken zamanı dijital ortamda tüketerek adeta birer robot gibi yaşıyoruz, bu son derece sakıncalı" ifadelerini kullandı.

FOMO'DAN NOMOFOBİ'YE: YENİ NESİL PSİKOLOJİK HASTALIKLAR

Teknoloji sadece bedeni değil, ruh sağlığını da tehdit ediyor. Gelişmeleri takip edememe kaygısı olarak bilinen FOMO ve telefondan uzak kalma korkusu olan Nomofobi, toplumun geniş kesimlerini etkisi altına almış durumda. Klinik Psikolog Elif Pehlivan, "Kaygıya yatkın bireyler vücutlarındaki en ufak bir belirtiyi internetten araştırdığında karşılarına milyonlarca ihtimal çıkıyor. Zihin bir alarm hali veriyor ve gerçek tehlike ile ihtimal arasındaki ayrımı yapamayarak tüm senaryoları gerçekmiş gibi hissettiriyor" dedi. Öte yandan, sürekli kendi ismini internette aratma hastalığı olan "Ego Sörfü" ve cihaz performansındaki düşüşe bağlı gelişen "İnternet Siniri" gibi rahatsızlıklar da sosyal yaşamı tehdit ediyor.

DİJİTAL UYKUSUZLUK VE SELFİE ÇILGINLIĞI

Dinlenme saatlerinde dahi dijital cihazlardan kopamama hali "Elektronik Uykusuzluk" olarak tanımlanırken, sosyal medya alışkanlıkları da yeni tanıları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kişinin sosyal medyada paylaşmasa bile günde en az üç kez kendi fotoğrafını çekmesini "Borderline Selfitis" olarak adlandırıyor. Sosyal hesaplarda sürekli başkalarının fotoğraflarına bakıp takipçi kontrolü yapma eylemi ise "Photolurking" olarak literatürde yerini alıyor. Psikiyatrist Prof. Dr. İlhan Murat Atagün, "İnternet ve yapay zekaya sağlıkla ilgili sorular sormak riskli olabilir. Yapay zeka çoğu zaman gerçekleri değil, duymak istediklerimizi söyleyerek bizi kendine bağımlı hale getirebilir" şeklinde konuştu.

GÖRÜNMEYEN TAKİPÇİLER: ÇEREZLER VE ALGORİTMALAR

Dijital dünyada atılan her adım, aslında devasa bir veri toplama mekanizmasının parçası haline geliyor. Bir web sitesine tıklamak veya sosyal medyada bir gönderiye bakmak, arkada ciddi izler bırakıyor. "Çerez" adı verilen veri parçacıklarının kullanıcıları adım adım takip ettiğini belirten uzmanlar, algoritmaların ruh halimize ve ilgi alanlarımıza göre bizi şekillendirdiğine dikkat çekiyor. Arama motorlarına yazılan anahtar kelimelerden, bir içerikte geçirilen süreye kadar her detayın kaydedildiği bu sistem, insanları dijital birer profil haline getirerek hem mahremiyeti hem de zihinsel özgürlüğü kısıtlıyor.

