Suriye’de tarihi dönüşüm: Trump ve Şara’dan “birlik” mesajı! SDG için çember daralıyor

(foto:ahaber.com.tr) TERÖR ÖRGÜTÜNDEN "İNFAZ" TEHDİDİ Sahadaki sessizliğin arkasında terör örgütünün halka yönelik baskısının olduğunu dile getiren Bekir Atacan, "Bana gelen bilgilere göre PKK/PYD halkı tehdit ediyor; 'Eğer sokağa çıkıp gösteri yaparsanız sizi silahla tarayacağız' diyorlar. Bu yüzden bir sessizlik hakim, yani teslim olduklarından değil halkın can güvenliği endişesinden kaynaklanıyor" dedi. Atacan ayrıca, terör örgütünün Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı yönündeki bilgileri hatırlatarak, bölgedeki kaos planına dikkat çekti.

(foto:ahaber.com.tr) TRUMP VE ŞARA GÖRÜŞMESİ: SURİYE'NİN BİRLİĞİ MASADA Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon trafiğinin önemine değinen Atacan, "Trump çok net bir şekilde Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsız devlet yapısını desteklediğini söylüyor. Artık PKK/YPG ile değil, Suriye'nin yeni hükümeti ve ordusuyla DEAŞ'a karşı savaşmaya hazır olduklarını belirtiyorlar" şeklinde konuştu. Ahmet Şara'nın Kürt vatandaşlara yönelik kültürel ve idari hakları içeren yeni açılım paketinin de bu süreçte kritik bir rol oynadığını belirten Atacan, "Şara, Kürtlerin haklarının anayasal güvence altına alınacağını açıkladı. Bu durum, ayrılıkçı terör örgütünün elindeki tüm argümanları bitirdi" sözlerini kullandı.