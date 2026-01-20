Suriye’de tarihi dönüşüm: Trump ve Şara’dan “birlik” mesajı! SDG için çember daralıyor
Suriye’de son 19 günde sahadaki dengeler kökten değişirken, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın “birlik ve bütünlük” mesajı terör örgütü SDG üzerindeki baskıyı artırdı. A Haber canlı yayınında konuşan Gazeteci Bekir Atacan, örgüt içindeki çözülmeyi, halkın Suriye ordusuna desteğini ve bölgede daralan çemberi tüm yönleriyle değerlendirdi.
Suriye'de son 19 günde yaşanan gelişmeler, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki işgalini sona erdirme noktasına getirirken; ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki kritik görüşme yeni bir dönemin kapısını araladı. Gazeteci Bekir Atacan, A Haber canlı yayınında terör örgütü içindeki büyük çözülmeyi, halkın Suriye ordusuna olan coşkulu desteğini ve bölgede yeniden çizilen haritayı tüm detaylarıyla değerlendirdi.
19 GÜNDE TEMİZLENEN HARİTA VE HALKIN TEPKİSİ
Suriye'de 1 Ocak 2026'dan bu yana geçen kısa sürede sahadaki dengelerin tamamen değiştiğini belirten Gazeteci Bekir Atacan, "PKK/PYD veya SDG adıyla anılan yapının Suriye topraklarına mensup olmadıkları, orayla yakın uzak ilgileri olmadığı ortaya çıkıyor. Bir proje uygulamak için sağdan soldan toplandılar ancak yerel halk onları kısa sürede yok etti, tabiri caizse gömdü" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki kozmetik yapının karmaşıklığına rağmen terör örgütünün "temsiliyet" iddiasının çöktüğünü vurgulayan Atacan, "Suriye halkı; Kürdüyle, Arabıyla, Türkmeniyle bu yapıyı kabul etmediğini açıkça gösterdi" sözleriyle sahadaki durumu özetledi.
HASEKE KAPISINDA GERGİN BEKLEYİŞ
Bölgeden sıcak bilgileri aktaran muhabir Mehmet Geçgel, Suriye ordusunun Haseke'nin giriş noktalarına ulaştığını belirterek, "Suriye ordusu şu an Haseke çevresinde dört ayrı noktada konuşlanmış durumda. Bölge halkı orduyu büyük bir coşkuyla ve şükür secdeleriyle karşıladı. 'Gelin bizi kurtarın' çağrıları karşılık buluyor" dedi. Terör örgütü YPG'nin içerisindeki bazı grupların anlaşmayı reddettiğini ve provokasyon hazırlığında olduğunu hatırlatan Geçgel, "Şu an bir sükunet var ancak bu fırtına öncesi sessizlik olabilir. Eğer YPG saldırırsa ordu karşılığını verecektir" ifadelerini kullandı.