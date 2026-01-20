CANLI YAYIN

Suriye’de tarihi dönüşüm: Trump ve Şara’dan “birlik” mesajı! SDG için çember daralıyor

Suriye’de son 19 günde sahadaki dengeler kökten değişirken, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın “birlik ve bütünlük” mesajı terör örgütü SDG üzerindeki baskıyı artırdı. A Haber canlı yayınında konuşan Gazeteci Bekir Atacan, örgüt içindeki çözülmeyi, halkın Suriye ordusuna desteğini ve bölgede daralan çemberi tüm yönleriyle değerlendirdi.

Suriye'de son 19 günde yaşanan gelişmeler, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki işgalini sona erdirme noktasına getirirken; ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki kritik görüşme yeni bir dönemin kapısını araladı. Gazeteci Bekir Atacan, A Haber canlı yayınında terör örgütü içindeki büyük çözülmeyi, halkın Suriye ordusuna olan coşkulu desteğini ve bölgede yeniden çizilen haritayı tüm detaylarıyla değerlendirdi.

SURİYE'DE YENİ ANLAŞMA ARAYIŞI MI?

19 GÜNDE TEMİZLENEN HARİTA VE HALKIN TEPKİSİ

Suriye'de 1 Ocak 2026'dan bu yana geçen kısa sürede sahadaki dengelerin tamamen değiştiğini belirten Gazeteci Bekir Atacan, "PKK/PYD veya SDG adıyla anılan yapının Suriye topraklarına mensup olmadıkları, orayla yakın uzak ilgileri olmadığı ortaya çıkıyor. Bir proje uygulamak için sağdan soldan toplandılar ancak yerel halk onları kısa sürede yok etti, tabiri caizse gömdü" ifadelerini kullandı.

(foto:AA)(foto:AA)

Bölgedeki kozmetik yapının karmaşıklığına rağmen terör örgütünün "temsiliyet" iddiasının çöktüğünü vurgulayan Atacan, "Suriye halkı; Kürdüyle, Arabıyla, Türkmeniyle bu yapıyı kabul etmediğini açıkça gösterdi" sözleriyle sahadaki durumu özetledi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

HASEKE KAPISINDA GERGİN BEKLEYİŞ

Bölgeden sıcak bilgileri aktaran muhabir Mehmet Geçgel, Suriye ordusunun Haseke'nin giriş noktalarına ulaştığını belirterek, "Suriye ordusu şu an Haseke çevresinde dört ayrı noktada konuşlanmış durumda. Bölge halkı orduyu büyük bir coşkuyla ve şükür secdeleriyle karşıladı. 'Gelin bizi kurtarın' çağrıları karşılık buluyor" dedi. Terör örgütü YPG'nin içerisindeki bazı grupların anlaşmayı reddettiğini ve provokasyon hazırlığında olduğunu hatırlatan Geçgel, "Şu an bir sükunet var ancak bu fırtına öncesi sessizlik olabilir. Eğer YPG saldırırsa ordu karşılığını verecektir" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN "İNFAZ" TEHDİDİ

Sahadaki sessizliğin arkasında terör örgütünün halka yönelik baskısının olduğunu dile getiren Bekir Atacan, "Bana gelen bilgilere göre PKK/PYD halkı tehdit ediyor; 'Eğer sokağa çıkıp gösteri yaparsanız sizi silahla tarayacağız' diyorlar. Bu yüzden bir sessizlik hakim, yani teslim olduklarından değil halkın can güvenliği endişesinden kaynaklanıyor" dedi. Atacan ayrıca, terör örgütünün Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı yönündeki bilgileri hatırlatarak, bölgedeki kaos planına dikkat çekti.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

TRUMP VE ŞARA GÖRÜŞMESİ: SURİYE'NİN BİRLİĞİ MASADA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon trafiğinin önemine değinen Atacan, "Trump çok net bir şekilde Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsız devlet yapısını desteklediğini söylüyor. Artık PKK/YPG ile değil, Suriye'nin yeni hükümeti ve ordusuyla DEAŞ'a karşı savaşmaya hazır olduklarını belirtiyorlar" şeklinde konuştu. Ahmet Şara'nın Kürt vatandaşlara yönelik kültürel ve idari hakları içeren yeni açılım paketinin de bu süreçte kritik bir rol oynadığını belirten Atacan, "Şara, Kürtlerin haklarının anayasal güvence altına alınacağını açıkladı. Bu durum, ayrılıkçı terör örgütünün elindeki tüm argümanları bitirdi" sözlerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

SDG İÇİNDE "MAZLUM ABDİ" ÇATLAĞI

Terör örgütü içindeki bölünmenin ayyuka çıktığını ifade eden Bekir Atacan, "SDG içinde Kandil ekibi ile Mazlum Abdi ekibi birbirine girmiş durumda. Kandil grubu 'sonuna kadar savaşalım' derken Mazlum Abdi'yi hainlikle suçluyorlar. İlham Ahmed, Foza Yusuf gibi isimler Mazlum Abdi'yi uçuruma sürüklenmekle itham ediyor" dedi. Terör örgütünün hem sahada hem masada kaybettiğini vurgulayan Atacan, "Suriye halkı artık bu örgütün varlığını bile istemiyor. 1962'den beri vatandaşlık alamayan Kürtlerin haklarının iade edilmesiyle birlikte, PKK'nın bölgedeki istismar alanı tamamen kapanmıştır" ifadeleriyle değerlendirmesini noktaladı.

