Dünya medyasında bir ilk: A Haber terör pençesinden kurtarılan Deyr Hafir’de!

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı, zulüm ve işgal altında tuttuğu Suriye'nin kritik noktalarından biri olan Deyr Hafir, düzenlenen başarılı operasyonlarla özgürlüğüne kavuştu. Dünya televizyonları arasında bir ilke imza atan A Haber ekibi, teröristlerin arkalarına bakmadan kaçtığı o stratejik bölgeye giren ilk kanal oldu. YPG'li teröristlerin sivillerin kaçışını engellemek için kurduğu barikatların yerle bir edildiği şehirde, halk özgürlük sevincini "Türkiye" ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla kutladı.

TERÖR BARİKATLARI VE ZULÜM NOKTALARI GÖRÜNTÜLENDİ

A Haber muhabiri, bölgedeki ilk anları aktarırken terör örgütünün şehri nasıl bir hapishaneye çevirdiğini gözler önüne serdi. Geçgel, "Dünya televizyonlarında ilk kez A Haber şu anda Deyr Hafir'e girdi. İşte Deyr Hafir'in tabelası… Burası YPG'li teröristlerin o noktaya kapattıkları, beton bariyerlerle ördükleri Deyr Hafir giriş noktası. Şu anda Deyr Hafir'in merkezindeyiz. Burada YPG'li teröristler Deyr Hafir'den çıkmak isteyen sivilleri engelledi. İşte bu tırlar da yine teröristler tarafından engellenen tırlar. Askeri heyet içeride inceleme yapıyor," sözleriyle bölgedeki durumu aktardı.