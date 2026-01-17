Dünya medyasında bir ilk: A Haber terör pençesinden kurtarılan Deyr Hafir'de!
Terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtarılan Deyr Hafir’de tarihi anlar yaşanıyor. Dünya medyasında bir ilke imza atan A Haber ekibi, özgürlüğüne kavuşan kente giren ilk televizyon oldu. Terör barikatlarının yıkıldığı şehirde halk, Türkiye’ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek özgürlük sevincini meydanlarda kutladı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı, zulüm ve işgal altında tuttuğu Suriye'nin kritik noktalarından biri olan Deyr Hafir, düzenlenen başarılı operasyonlarla özgürlüğüne kavuştu. Dünya televizyonları arasında bir ilke imza atan A Haber ekibi, teröristlerin arkalarına bakmadan kaçtığı o stratejik bölgeye giren ilk kanal oldu. YPG'li teröristlerin sivillerin kaçışını engellemek için kurduğu barikatların yerle bir edildiği şehirde, halk özgürlük sevincini "Türkiye" ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla kutladı.
TERÖR BARİKATLARI VE ZULÜM NOKTALARI GÖRÜNTÜLENDİ
A Haber muhabiri, bölgedeki ilk anları aktarırken terör örgütünün şehri nasıl bir hapishaneye çevirdiğini gözler önüne serdi. Geçgel, "Dünya televizyonlarında ilk kez A Haber şu anda Deyr Hafir'e girdi. İşte Deyr Hafir'in tabelası… Burası YPG'li teröristlerin o noktaya kapattıkları, beton bariyerlerle ördükleri Deyr Hafir giriş noktası. Şu anda Deyr Hafir'in merkezindeyiz. Burada YPG'li teröristler Deyr Hafir'den çıkmak isteyen sivilleri engelledi. İşte bu tırlar da yine teröristler tarafından engellenen tırlar. Askeri heyet içeride inceleme yapıyor," sözleriyle bölgedeki durumu aktardı.
Şehrin merkezine doğru ilerleyen A Haber ekibine eşlik eden bölge sakinlerinden Muhammed, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki tahribatını anlattı.
"KİMSE YOKKEN A HABER VARDI"
A Haber ekibine eşlik eden bölge sakini, "Şu an meydandayız. PKK burayı çok kullanmış, buraları yerin altını hep kazdılar. Karşı tarafı da kazdılar ama onlara izin vermedi. Biz özgürlüğümüze kavuştuk daha kimse burada yokken A Haber vardı. Bu da size yakışıyor." dedi.
"TÜRKİYE VE ERDOĞAN BİZİM HER ŞEYİMİZ"
Deyr Hafir meydanında toplanan binlerce sivil, ellerinde bayraklarla özgürlüğü kutlarken, Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan minnetlerini dile getirdi. Bölge halkı adına konuşan ve duygularını gizleyemeyen Muhammed, "Millet sevinmiş Deyr Hafir özgür oldu. Millet seviniyor, herkes Türkiye'ye teşekkür ediyor. Bakın herkes size yaklaşıyor, çok şükür Deyr Hafir'e girdik. Suriye Haber Ajansı bile daha buraya girmedi ama A Haber burada. Bundan sonra burada artık rahatlar, özgürler, hiç merak etmesinler. Millet zaten bunu bekliyordu," dedi.
Konuşmasının devamında Türkiye ile Suriye halkının kardeşliğine vurgu yapan Muhammed, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, Recep Tayyip Erdoğan'a, bütün Türk vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Yani sizle biz aynıyız. Suriye, Türkiye'de birdir. Fark etmiyor. Siz buraya gelirsiniz, evleriniz var, arabalarınız var, her şeyiniz var burada. Bizim evimiz her taraftan size açıktır, odalarımız açıktır, yataklarımız açıktır," sözleriyle Türkiye'ye olan sevgi ve bağlılığını ifade etti.
ŞEHİRDE TEKBİR SESLERİ YÜKSELİYOR
PKK/YPG zulmünün sona ermesiyle birlikte Deyr Hafir Belediye binası ve ana meydanlarda büyük bir coşku hakim oldu. Tekbir seslerinin yükseldiği sokaklarda vatandaşlar, terör örgütünün izlerinin silinmesini kutluyor.
A Haber'in ulaştığı görüntülerde, teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için kapattığı yolların artık özgürce kullanıldığı ve halkın güven içinde evlerine döndüğü görülüyor. Bölge sakinleri, Türkiye'nin desteğiyle gelen bu huzur ikliminin kalıcı olmasını dilediklerini belirterek kutlamalarına devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtılıyor
- AÖF final sınavları bu hafta sonu yapılacak: İşte giriş belgesi sorgulama ekranı
- Bakanlık ve MGM uyardı: 13 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak
- Alzheimer’ın ilk izi beyinde bulundu! Gizli sinyal erken teşhis sağlıyor
- Xiaomi Redmi Note 15 serisi satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
- Astronotlar dünyaya farklı dönüyor! Uzay dönüşü beyin yer değiştiriyor
- 17-18 Ocak sınav takvimi belli oldu: AÖF sınav saati ve detayları
- Karayolları 150 personel alımı başladı! Son gün 30 Ocak: İşte başvuru şartları ve kontenjanlar
- OGM 496 personel alımı sonuçları açıklandı! İşte isim listesi
- ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2026 OBS giriş ve sonuç sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı’ndan yarıyıl tatili için “sağlıklı tatil” önerileri: Uyku, beslenme ve ekran süresine dikkat
- e-Karne nasıl bakılır? 2026 e-Okul VBS ile karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme