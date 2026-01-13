İran'da son durum ne? A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Tahran'da
İran'da protestolar 17. gününde devam ederken hayatını kaybedenlerim sayısı 600'ü aştı. İnternet ve bağlantıların kesildiği bölgeden son durumu A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ aktardı. Özellikle güvenlik güçlerinin büyük çoğunluğunun sivil olarak gezdiğini aktaran Karabağ "Belki daha rahat bir şekilde bu protestoların önünü almak için böyle bir tedbir aldılar ne aldılar" dedi. Pehlevi taraftarlarının kadınları ön plana sürerek ilk günden bu yana gerilimi artırdığını belirten Karabağ "Bazı insanlar özgürlüğe yönelik sloganlar atsa da Pehlevi taraftarları onları yönlendirerek bir şekilde kendi yanlarına çekmeye çalışması, bu dikkatimi çekti." şeklinde konuştu.
İran'da protestolar 17. gününde devam ederken hayatını kaybedenlerim sayısı 600'ü aştı. İnternetin ve bağlantıların kesildiği Tahran'dan canlı yayın ise A Haber'de yapıldı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ son durumu aktardı.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
BİNLERCE GÖZALTI VAR
ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 16 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Rapora göre, bu süre zarfında İran'daki 31 eyalete yayılan gösterilerde 9'u on sekiz yaşından küçük 505 eylemci ile emniyet güçlerine bağlı 133 kişi ve 1 savcı yaşamını yitirdi. Ayrıca gösteriler sırasında orada bulunan 7 kişi hayatını kaybetti. Ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 646'ya yükselirken, 10 bin 721 kişi gözaltına alındı.
500'Ü AŞKIN ÖLÜ
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere 538 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
A HABER GERİLİM TIRMANDIĞI TAHRAN'DAN AKTARDI
Gerilim devam ederken bölgeden canlı yayın A Haber'de gerçekleşti. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ son durumu aktardı. Bölgedeki tansiyonun yükseldiğini belirten Ekber Karabağ ölü sayısının tam olarak verilmediğini söyledi.
BÖLGEDE SON DURUM NE?
Özellikle güvenlik güçlerinin büyük çoğunluğunun sivil olarak gezdiğini aktaran Karabağ "Belki daha rahat bir şekilde bu protestoların önünü almak için böyle bir tedbir aldılar ne aldılar" dedi. Pehlevi taraftarlarının kadınları ön plana sürerek ilk günden bu yana gerilimi artırdığını belirten Karabağ "Zaman zaman mesela bazı insanlar özgürlüğe yönelik sloganlar atsa da Pehlevi taraftarları onları yönlendirerek bir şekilde kendi yanlarına çekmeye çalışması, bu dikkatimi çekti." şeklinde konuştu.