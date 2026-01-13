İran'da son durum ne? A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Tahran'da

YURT DIŞI ARAMALARI KAPANDI Ekber Karabağ'ın aktardıkları şu şekilde: İnternet kısıtlı, yani internet kapalı. Kapalı, ben şu an itibariyle Basın Yayın Kurumu'nun gazeteciler için tahsis ettiği binadan konuşuyorum. Kısıtlama devam ediyor. Fakat aldığım bilgilere göre,gerçi ben tam olarak teyit edemedim artık bugünler itibariyle ev telefonlarından yurt dışı aranamıyor, biliniyor. İranda CIA-Mossad protestoların neresinde? İRAN'DA CIA-MOSSAD PROTESTOLARIN NERESİNDE? Bugün de buradaki gazeteci arkadaşlar dedi , Yani yurt dışından İran'ı, İran'dan yurt dışını sadece internet değil aynı zamanda telefonlar da kapalıydı. İlk kez İran'da böyle bir şey oluyor ve bu da ülke içindeki vahameti gösteriyor esasında.

ÖLÜ SAYISI TAM OLARAK NET DEĞİL Ölülerle ilgili kesin bir sayı elimde yok. Zaten İranlı yetkililer de bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Zaman zaman İran medyasında ölüm haberlerine yer veriliyor ancak genellikle İran medyasında polise yönelik, güvenlik güçlerine yönelik ölüm haberlerine yer veriliyor. Onlara yönelik işte yapılan saldırıların videoları yayınlanıyor. Ancak kaç kişi şu ana kadar hayatını kaybetti, şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yok. Reuters'ın geçtiği bu haber veya sabah saatlerinde İnsan Hakları Kurumlarının geçtikleri haberler işte doğruluğu yönüyle tartışmaya açık. Hatta bundan fazla da olabilir, bundan az da olabilir.