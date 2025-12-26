Türkiye’den İsrail’in Somaliland iddiasına sert yanıt: Hukuk dışı adımları reddediyoruz

26 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2025 20:20 Güncelleme: 26.12.2025 21:40
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Somaliland’ın bağımsızlığını tanıdığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, söz konusu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgesel istikrarsızlığı hedeflediğini vurguladı. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına dair açıklamasının, uluslararası hukukun açık bir ihlali niteliği taşıdığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland'a yönelik açıklamasının Binyamin Netanyahu hükümetinin istikrarsızlaştırıcı ve hukuk dışı politikalarının yeni bir örneği olduğunu vurguladı.

"HUKUK DIŞI ADIMLARI REDDEDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır.

Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır.

Afrika Boynuzu'nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali'nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir."

BURHANETTİN DURAN: İSRAİL BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRİYOR

İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklamasının uluslararası hukukun açık bir ihlali niteliğinde olduğunu belirten İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Somali'nin iç işlerine müdahale anlamına gelen bu adım, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hâle getirmektedir.

Bu tutum, bölgede barış ve istikrar çabalarına zarar veren, soykırım ve işgal gibi karanlık bir sicile sahip Netanyahu hükûmetinin sorumsuz tutumlarından biridir.

Uluslararası toplumun, Afrika Boynuzu'nda gerilimi tırmandıracak, güvenlik risklerini artıracak bu tür girişimlere karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyorum.

Türkiye, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir."

