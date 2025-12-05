Uluslararası uyuşturucu hattına Orkinos Bulut darbesi! Detaylar A Haber’de
Türkiye ve Avrupa polis teşkilatı Europol işbirliğinde düzenlenen ve tarihin en kapsamlı narko-operasyonlarından biri olan "Orkinos Bulut" operasyonlarında uluslararası uyuşturucu kartellerine ağır darbe indirildi. İran ve Afganistan’dan Güney Amerika ve Avrupa’ya uzanan uyuşturucu hattının deşifre edildiği operasyonda milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu.
Europol işbirliğiyle Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu hattına yönelik düzenlenen Orkinos Bulut operasyonlarında, kriptolu haberleşme sistemlerinin çözülmesiyle 18 ton uyuşturucu ve 1 milyon 300 bin hap ele geçirildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre; 1 holding, 113 şirket ve 1 lojistik firmasına kayyum atanan dev operasyonda, 15 milyar TL değerinde mal varlığına el konulurken yakalanan 142 kişiden 98'i tutuklandı.
TONLARCA UYUŞTURUCU VE MİLYONLARCA HAP ELE GEÇİRİLDİ
A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre; kriptolu haberleşme sistemlerinin çözülmesiyle başlatılan "Orkinos Bulut 1" ve "Orkinos Bulut 2" operasyonları kapsamında rekor düzeyde yakalama gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 18 ton 298 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 142 şüpheliden 98'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BARONLARIN MAL VARLIĞINA EL KONULDU!
Operasyonun mali boyutu ise suç örgütünün büyüklüğünü gözler önüne serdi. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önlenmesi amacıyla 15 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 1 holding, 113 şirket ve 1 lojistik firmasına kayyum atandı.
"İŞ İNSANI" MASKESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Operasyonun dikkat çeken detaylarından biri, uyuşturucu baronlarının kendilerini kamuoyuna "iş insanı" olarak tanıtması oldu. Bu isimlerden biri olan ve daha önce televizyon programlarında ihracat başarılarını anlatan lojistik firması sahibi Fehim Karcı da yakalananlar arasında yer aldı. Karcı'nın "TIR filosu yetmedi, denizden çalışacağız" diyerek satın aldığı kuru yük gemisine de devlet tarafından el konuldu.
Mehmet Karataş, yakalananlar arasında siyasi parti bağlantılı isimlerin ve fenomenlerin de bulunduğunu, bu kişilerin yasal görünümlü şirketler üzerinden uyuşturucu trafiğini yönettiklerini belirtti.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İSİMLER YAKALANDI
İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye'de 22 ilde, İstanbul'da 120 adreste ve Avrupa'nın 4 ülkesinde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda uluslararası düzeyde aranan kritik isimler de yakalandı. Bu isimler arasında Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan Ahmet Münir Güverte'nin yanı sıra Veysi Gündoğan, Orhan Turgut ve Koçer İlhanlı gibi suç örgütü liderleri yer alıyor.
OPERASYONUN İSMİ BAKAN YERLİKAYA'DAN: ORKİNOSLARI İSTİYORUM
Mehmet Karataş, operasyonun isminin hikayesini de paylaştı. Europol bünyesinde "Bulut" adıyla başlayan çalışmanın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve geldikten sonra yaptığı bir toplantıda verdiği talimatla değiştiği belirtildi. Bakan Yerlikaya'nın "Sadece küçük balıklar yetmez, orkinosları da istiyorum" demesi üzerine operasyonun adı "Orkinos Bulut" olarak güncellendi ve Europol kayıtlarına da bu şekilde geçti.
