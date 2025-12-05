Uluslararası uyuşturucu hattına Orkinos Bulut darbesi! Detaylar A Haber’de

Ekran görüntüsü / A Haber

"İŞ İNSANI" MASKESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Operasyonun dikkat çeken detaylarından biri, uyuşturucu baronlarının kendilerini kamuoyuna "iş insanı" olarak tanıtması oldu. Bu isimlerden biri olan ve daha önce televizyon programlarında ihracat başarılarını anlatan lojistik firması sahibi Fehim Karcı da yakalananlar arasında yer aldı. Karcı'nın "TIR filosu yetmedi, denizden çalışacağız" diyerek satın aldığı kuru yük gemisine de devlet tarafından el konuldu.

Mehmet Karataş, yakalananlar arasında siyasi parti bağlantılı isimlerin ve fenomenlerin de bulunduğunu, bu kişilerin yasal görünümlü şirketler üzerinden uyuşturucu trafiğini yönettiklerini belirtti.