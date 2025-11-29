"Kadınla Yükselen Şehirler" Zirvesi İstanbul'da: Siyasette kadın görünürlüğü artacak
İstanbul, 4-6 Aralık tarihlerinde 10 uluslararası kadın liderin katılımıyla düzenlenecek Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. A Haber’de açıklamalarda bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, altı ana tema etrafında kurgulanan programın hedefinin şehir diplomasisini güçlendirmek olduğunu belirtti.
İstanbul önümüzdeki ay uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapacak. Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi 4-6 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek. Zirve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenleniyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan Tuğba Işık Ercan A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Tuğba Işık Ercan, "Kadınların siyasette görünürlüğü artacak. Kadınlar siyasette daha etkin olacak. Kadınlar olduğu yere farklı hava katıyor." ifadelerini kullandı.
Tuğba Işık Ercan, A Haber'de 4-6 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi"nin detaylarını paylaştı. Aynı zamanda TBMM NATO PA üyesi ve Finlandiya Dostluk Grubu Başkanı olan Ercan, kadınların siyasetteki yeri, CHP'li belediyelerdeki baskı iddiaları, kadın girişimciliği projeleri ve aile kurumuna yönelik politikalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
"KADINLA YÜKSELEN ŞEHİRLER" SLOGANIYLA ULUSLARARASI ZİRVE
Ercan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 5 Aralık'ta ana oturumların gerçekleşeceği zirvenin, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarı hikayesini kadın siyasetçiler üzerinden güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.
"Kadınla Yükselen Şehirler" sloganıyla düzenlenecek zirveye İngiltere, Filistin, Bosna Hersek, Makedonya, Sri Lanka ve Endonezya gibi birçok ülkeden kadın belediye başkanlarının katılacağını aktaran Ercan, etkinliğin uluslararası tecrübe paylaşımı ve "kardeş şehir" diplomasisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Zirve kapsamında, 4 Aralık'ta kadın belediye meclis üyelerine yönelik, genel başkan yardımcılarının katılımıyla bir eğitim programı düzenleneceğini belirten Ercan, panellerde ele alınacak başlıkları şu şekilde sıraladı:
-Kadın ve aile dostu şehirlerin inşası.
- Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki "Sıfır Atık" projesi, çevre, şehir ve iklim politikaları.
- Akıllı şehirler, dijital dönüşüm ve enerji yönetimi.
- Göç, göçmen politikaları ve sosyal uyum.
- Afet ve risk yönetimi (Deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecinin anlatılması).
HEDEF: SİYASETTE YÜZDE 50 TEMSİL
Kadınların siyasetteki görünürlüğünü artırmak için çalıştıklarını ifade eden Ercan, 2002 yılında yüzde 4.4 olan kadın milletvekili oranının bugün yüzde 20'lere ulaştığını hatırlattı. Ercan, "Yaratılış itibariyle toplumdaki oranımız yüzde 50 ise, temsil noktasında da hedefimiz en az yüzde 50 olmalı." dedi.
Siyaseti "zor, külfetli ama kutsal" bir alan olarak tanımlayan Ercan, genç kadınları siyasete teşvik etmek amacıyla İstanbul'da başlatılan ve 81 ile yayılacak olan "Münazara Kulübü" projesiyle, kadınların hitabet ve kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 81 ilde yeni eğitim programları başlattıklarını, kadınların hukuki hakları ve şiddet anında yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirildiğini aktardı.
CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ BASKI İDDİALARI
Programda gündeme gelen CHP'li belediyelerde kadın siyasetçilere yönelik mobbing ve baskı iddialarını değerlendiren Ercan, bu durumun üzücü olduğunu belirtti. CHP'den AK Parti'ye geçen üç kadın belediye başkanının benzer şikayetlerde bulunduğunu ifade eden Ercan, "Kadınlar bir işe inandıklarında dosdoğru yaparlar. CHP'li arkadaşlarımızdan dinlediğimizde, kendilerine fazlasıyla baskı yapıldığını ve bu noktada parti değiştirme kararı aldıklarını görüyoruz. Hangi partide olursa olsun kadına yönelik baskının karşısındayız." ifadelerini kullandı.
KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK VE "İŞTE KADIN KARDEŞİM" PROJESİ
Kadın istihdamı ve girişimciliği konusundaki çalışmalara değinen Ercan, evden üretim yapan ve internet ticaretiyle uğraşan kadınlara vergi muafiyeti getirildiğini hatırlattı. Tarım Bakanlığı iş birliğiyle kadın kooperatiflerinin desteklendiğini belirten Ercan, deprem bölgesindeki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla başlatılan "İşte Kadın Kardeşim" projesinden bahsetti. Proje kapsamında Batı illerindeki iş kadınlarının, deprem bölgesindeki kadınlara mentörlük yaptığını ve sermaye desteği sağladığını dile getirdi.
"GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE" VURGUSU
Aile kurumunun önemine dikkat çeken Tuğba Işık Ercan, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Evlilik yaşının yükselmesi ve doğum oranlarının düşmesiyle ilgili olarak, devletin evlilik kredisi (250 bin TL) ve çocuk desteği (birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için artan maddi yardımlar) gibi teşvikler sağladığını aktardı.
Ancak maddi teşviklerin ötesinde kültürel bir bilinçlenmeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Ercan, geniş aile kültürünün ve aile bağlarının korunması gerektiğini söyledi. ABD'de yaşadığı dönemden bir anekdot paylaşarak bireyselleşmenin getirdiği yalnızlığa dikkat çeken Ercan, "Eşler birbirine rakip değil, birbirini tamamlayan iki elmanın yarısı gibidir. Geniş ailemizi diri tutmalıyız." dedi.
Boşanmaların önüne geçmek ve ailelere destek olmak amacıyla dijital ortamda aile danışmanlığı desteği üzerine çalışmalar yürüttüklerini de ekledi.
GENÇLERE YÖNELİK DİJİTAL PROJE: "OYUNU DA BİZ YAZARIZ"
Son olarak teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Ercan, Türkiye'de 49 milyon dijital oyun kullanıcısı olduğuna dikkat çekerek "Oyunu da Biz Yazarız" projesini duyurdu.
Bu proje ile genç kadınlara oyun yazarlığı ve stratejistlik eğitimleri verdiklerini belirten Ercan, bu alanda da kadın varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
