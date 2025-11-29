"Kadınla Yükselen Şehirler" Zirvesi İstanbul'da: Siyasette kadın görünürlüğü artacak

Ekran görüntüsü / A Haber

HEDEF: SİYASETTE YÜZDE 50 TEMSİL

Kadınların siyasetteki görünürlüğünü artırmak için çalıştıklarını ifade eden Ercan, 2002 yılında yüzde 4.4 olan kadın milletvekili oranının bugün yüzde 20'lere ulaştığını hatırlattı. Ercan, "Yaratılış itibariyle toplumdaki oranımız yüzde 50 ise, temsil noktasında da hedefimiz en az yüzde 50 olmalı." dedi.

Siyaseti "zor, külfetli ama kutsal" bir alan olarak tanımlayan Ercan, genç kadınları siyasete teşvik etmek amacıyla İstanbul'da başlatılan ve 81 ile yayılacak olan "Münazara Kulübü" projesiyle, kadınların hitabet ve kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 81 ilde yeni eğitim programları başlattıklarını, kadınların hukuki hakları ve şiddet anında yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirildiğini aktardı.