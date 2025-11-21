Kerem Aktürkoğlu’na açılan Harry Potter davasında hukuki boyut
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevinçlerinde kullandığı "Harry Potter" temalı hareket ve imaj kullanımı nedeniyle kendisine dava açılması, hukuk dünyasında tartışma konusu oldu. Konuyu A Haber’de değerlendiren avukat Hadi Dündar davanın haksız rekabet çerçevesinde değerlendirilmesinin Türk hukuk sistemine göre mümkün görünmediğine dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin oyuncusu ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun, Harry Potter serisiyle özdeşleşen "Expelliarmus" hareketi ve imaj kullanımı nedeniyle dava edilmesi hukuk dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Konuya ilişkin A Haber'de soruları yanıtlayan avukat Hadi Dündar, davanın hukuki altyapısını analiz etti.
Sürecin haksız rekabet veya telif hakları üzerinden okunabileceğini ifade eden Dündar, söz konusu eylemin görsel veya işitsel bir ticari ürün üretimi taşımadığını ve rakip tarafı zarara uğratacak yasal unsurları barındırmadığını vurguladı.
"DÜNYA LİTERATÜRÜNE GEÇEBİLECEK"
A Haber canlı yayınında spikerimiz Cansın Helvacı ve Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile konuyu değerlendiren avukat Hadi Dündar, söz konusu davanın "dünya literatürüne geçebilecek" nitelikte olduğunu belirtti. Hadi Dündar sürecin iki ana başlık altında; "haksız rekabet" veya "telif hakları" çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti.
"AYNI PAZARDA VE AYNI ÜRÜNDE REKABET YOK"
Türk hukuku açısından davanın haksız rekabet kapsamında bir yere konumlandırılamadığını belirten Dündar, bu durumun hukuki gerekçelerini şu şekilde sıraladı:
Görsel ve İşitsel Ürün Eksikliği: Ortada bir film veya benzeri bir görsel/işitsel ürün üretimi bulunmuyor.
Pazar Farklılığı: Haksız rekabetin oluşabilmesi için tarafların aynı pazarda bulunması, aynı malı üretiyor olması ve aynı hedef kitleye hitap etmesi gerekiyor.
Kriterlerin Uyuşmazlığı: Futbolcunun eyleminde, haksız rekabet için gerekli olan birden fazla kriterin hiçbiri mevcut değil.
"ZARAR VE NEDENSELLİK BAĞI KURULAMIYOR"
Dündar, hukuka aykırı bir eylemden söz edilebilmesi için zararın doğmuş olması, bir kusurun bulunması ve tüm bunların bir nedensellik bağı ile birbirine bağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Mevcut durumda rakip tarafı zarara uğratacak gerçek bir eylemin tespitinin zor olduğunu belirten Dündar, "Hukuka aykırı bir davranış ve buna bağlı bir zararın doğmuş olması gerekir." dedi.
"MAHKEME CİDDİYETLE KARAR VERECEK"
Davanın kamuoyunda tebessümle karşılanmasına rağmen hukuki bir süreç olduğunu hatırlatan Dündar, "Sonuçta bir dava ve mahkemenin önüne geldiğinde, mahkeme ciddiyetle bir karar vermek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.
