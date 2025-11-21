Kerem Aktürkoğlu’na açılan Harry Potter davasında hukuki boyut

Ekran görüntüsü / A Haber

"ZARAR VE NEDENSELLİK BAĞI KURULAMIYOR"

Dündar, hukuka aykırı bir eylemden söz edilebilmesi için zararın doğmuş olması, bir kusurun bulunması ve tüm bunların bir nedensellik bağı ile birbirine bağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Mevcut durumda rakip tarafı zarara uğratacak gerçek bir eylemin tespitinin zor olduğunu belirten Dündar, "Hukuka aykırı bir davranış ve buna bağlı bir zararın doğmuş olması gerekir." dedi.