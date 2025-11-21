İsrail’in dezenformasyon ordusu: Jorge takımı! Algı yönetimi ve zihin oyunu

Ekran görüntüsü / A Haber

BİNLERCE SAHTE HESAPLA ZİHİN OYUNU

Öyle ki bir sektör haline gelen dezenformasyon pazarı, küresel markalardan yılda yaklaşık 2,6 milyar dolar reklam geliri elde ediyor. Jorge takımı bundan ciddi bir pay alıyor.

Yani binlerce sahte sosyal medya hesabıyla zihinler yönlendiriliyor. Mesela bir yalan sık sık kullanıcıların karşısına çıkartılarak doğru gibi algılamaları sağlanıyor. Bu sahte hesapların başındaysa genellikle birkaç dolar kazanmak için çabalayan çeşitli ülkelerdeki gençler yer alıyor. Diğer adıyla bir bot ordusu yani.