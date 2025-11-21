İsrail'in dezenformasyon ordusu: Jorge takımı! Algı yönetimi ve zihin oyunu
Gerçeklik ve sahtenin bir araya karıştığı sosyal medya binlerce bilgi, yorum ve paylaşımla dolu. Öyle ki bu durum yeni bir sektörü ortaya çıkardı; dezenformasyon şirketleri. A Haber onlardan birinin hikayesine ekrana getirdi. İsrailli bu ekibin ismi Jorge takımı. Binlerce bot hesap ve sahte bilgi ile amaçladıkları tek şey ise sosyal medya kullanıcılarının zihinlerini kendilerine ödeme yapan kişiler için yönlendirmek.
Seçim sonuçlarının manipüle edilmesi, sosyal medya üzerinden sahte bilgi yaymak, bilgisayar korsanlığı ve isterseniz sizi öven paylaşımlar yapan binlerce bot hesap. İsrail'in gizli ordusu, dezenformasyon birimi. Jorge (Horhe) takımı ile tanışın.
BATILI LİDERLER KANDI
7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu yapan Hamas'a yönelik mantığa sığmayan suçlamalar olmuştu. Hatırlarsanız bebeklerin kafasının kesildiği gibi aşırılık içeren yalan haberler de vardı bunların arasında. Batılı liderler dahi buna inanmıştı.
BİDEN KİRLİ OYUNA ORTAK OLDU
İsrail'in soykırımına tam destek veren o dönemin ABD Başkanı Joe Biden "Bebeklerin katledildiğine dair mide bulandırıcı iddialar var." diyerek kirli dezenformasyonu tüm dünyaya yaymıştı. İşte dezenformasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu bu örnek ortaya koyuyordu.
JORGE TAKIMI 2023 YILINDA İFŞA OLDU
Jorge takımı, 2023 yılında ifşa olan bir sahte bilgi ordusu. Ve varlıkları ortaya çıkmadan önce sahte hesaplar ile dijital sabotaj yaparak tam 7 yıl gizlice faaliyet yürüttüler. Takımın beyni ise İsrailli Tal Hanan.
ÜLKELERİN SEÇİMLERİNE MÜDAHALE
Dahası İsrail'in kirli işlerini yapan bu ekibin 30'dan fazla seçime de müdahale ettiği düşünülüyor. Bir siyasi adayı karalamak, itibar suikastı yapmak ve sahte videolar hazırlamak onların işiydi. Yani halkların özgür iradesi İsrail eliyle değiştirildi. Böyle bir ekibin sponsorları ve destekçileri de çoktu.
BİNLERCE SAHTE HESAPLA ZİHİN OYUNU
Öyle ki bir sektör haline gelen dezenformasyon pazarı, küresel markalardan yılda yaklaşık 2,6 milyar dolar reklam geliri elde ediyor. Jorge takımı bundan ciddi bir pay alıyor.
Yani binlerce sahte sosyal medya hesabıyla zihinler yönlendiriliyor. Mesela bir yalan sık sık kullanıcıların karşısına çıkartılarak doğru gibi algılamaları sağlanıyor. Bu sahte hesapların başındaysa genellikle birkaç dolar kazanmak için çabalayan çeşitli ülkelerdeki gençler yer alıyor. Diğer adıyla bir bot ordusu yani.
YAPAY ZEKAYI KULLANIYORLAR
Kendi iradeleri yok. Emri yerine getiriyorlar. Hedefteki isme yönelik kara propaganda yapıyorlar. Tabii isterseniz sizi sosyal medyada bol bol övebilirlerdi.
Dahası Yapay Zeka ve Deep Fake gibi teknolojiler karşılaştığınız içeriklerin gerçekliğinin anlaşılmasını daha da zor bir hale getiriyor. Bu da dezenformasyonu kolaylaştırıyor.
SOSYAL MEDYA BU KİRLİ OYUNDAN KAR SAĞLIYOR
Dahası her gün kullandığımız sosyal medya platformları da bu sahte bilgilerden kar sağlıyor. Yani etkileşimler ister kötü ister iyi olsun para kazanıyorlar. Tehlike arz eden fikirleri dahi ifade özgürlüğü kapsamında koruyan sosyal medya platformlarının ne kadar tarafsız olduğunu söylemek ise oldukça güç.
