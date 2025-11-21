21 Kasım 2025, Cuma

İsrail’in gizli dezenformasyon ordusu! 30’dan fazla seçime müdahale

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 12:50
Tal Hanan liderliğinde 7 yıl boyunca gizlice faaliyet yürüten İsrail merkezli Jorge takımı; sahte sosyal medya hesapları, bot orduları ve Deep Fake teknolojisiyle halkların özgür iradesini hedef aldı. Bebeklerin katledildiği yalanı gibi manipülasyonlarla batılı liderleri dahi kandıran ve milyarlarca dolarlık dezenformasyon pazarından beslenen bu yapı, tehlikeli fikirleri ifade özgürlüğü sayan sosyal medya platformları üzerinden zihinleri yönlendiriyor.
