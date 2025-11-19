Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de: Böcek ailesini ilaçlama öldürmüş olabilir

İstanbul'da Böcek ailesinin ölümüyle ilgili gıda zehirlenmesi iddiaları gündemdeki yerini korurken, adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu. Olayın gıda zehirlenmesiyle açıklanamayacağını belirten Alkan, Adli Tıp bilgi notuna işaret ederek, "en güçlü olasılığın" otelde yapılan ve son derece zehirli bir madde içeren ilaçlama olduğunu vurguladı.

