Haberler Gündem Videoları Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de: Böcek ailesini ilaçlama öldürmüş olabilir
Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de: Böcek ailesini ilaçlama öldürmüş olabilir

Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de: Böcek ailesini ilaçlama öldürmüş olabilir

Giriş: 19.11.2025 09:54
İstanbul'da Böcek ailesinin ölümüyle ilgili gıda zehirlenmesi iddiaları gündemdeki yerini korurken, adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu. Olayın gıda zehirlenmesiyle açıklanamayacağını belirten Alkan, Adli Tıp bilgi notuna işaret ederek, "en güçlü olasılığın" otelde yapılan ve son derece zehirli bir madde içeren ilaçlama olduğunu vurguladı.
