19 Kasım 2025, Çarşamba
Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de: Böcek ailesini ilaçlama öldürmüş olabilir
İstanbul'da Böcek ailesinin ölümüyle ilgili gıda zehirlenmesi iddiaları gündemdeki yerini korurken, adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu. Olayın gıda zehirlenmesiyle açıklanamayacağını belirten Alkan, Adli Tıp bilgi notuna işaret ederek, "en güçlü olasılığın" otelde yapılan ve son derece zehirli bir madde içeren ilaçlama olduğunu vurguladı.