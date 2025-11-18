Kasada "fark" şoku yaşayanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de açıkladı: Bu yasal değil, paranızı geri alabilirsiniz

Son dönemde birçok işletmede karşılaşılan "kart komisyonu" uygulaması, tepkileri de beraberinde getiriyor. Bankaların yüksek komisyon oranlarını gerekçe gösteren bazı işletmeler, bu maliyeti doğrudan tüketiciye yansıtarak kartlı ve nakit ödemeler arasında fiyat farkı oluşturuyor. Bu durum, hem cebinden haksız yere para çıkan vatandaşı hem de bankalarla karşı karşıya kalan esnafı zor durumda bırakıyor. Konunun tüm yönleri A Haber'de masaya yatırıldı.

KARTLA ÖDEMEYE "KOMİSYON" TALEBİ KESİNLİKLE YASAL DEĞİL!

TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı, konunun hukuki boyutuna net bir şekilde dikkat çekti ve işletmelerin bu farkı talep etme hakkının olmadığını kesin bir dille belirtti.

Saraçlı, "Öncelikle söyleyelim, bu komisyonu tüketiciden almaları yasaya karşı yapılmış oldukları bir işlem. Net olarak bunu belirtmemiz gerekiyor. Herhangi bir şekilde bir ne ad altında olursa olsun bir fark, bir komisyon ücreti gibi tüketiciden tahsil edemezler. Yani esnaf, müşterisinden böyle bir fazladan bir tahsilat yapamaz, yaparsa yasaya aykırı davranmış olur," dedi.