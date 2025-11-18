Kasada "fark" şoku yaşayanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de açıkladı: Bu yasal değil, paranızı geri alabilirsiniz
Kredi kartıyla ödemelerde vatandaştan talep edilen "komisyon" ücreti çığ gibi büyüyor. Nakit ve kartlı ödeme arasında oluşan fiyat farkı hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ediyor. Peki bu uygulama yasal mı? Tüketici ne yapmalı? Asıl sorunun kaynağı ne? TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı, tüm bilinmeyenleri ve hakkınızı aramanın yollarını A Haber'e anlattı.
Son dönemde birçok işletmede karşılaşılan "kart komisyonu" uygulaması, tepkileri de beraberinde getiriyor. Bankaların yüksek komisyon oranlarını gerekçe gösteren bazı işletmeler, bu maliyeti doğrudan tüketiciye yansıtarak kartlı ve nakit ödemeler arasında fiyat farkı oluşturuyor. Bu durum, hem cebinden haksız yere para çıkan vatandaşı hem de bankalarla karşı karşıya kalan esnafı zor durumda bırakıyor. Konunun tüm yönleri A Haber'de masaya yatırıldı.
KARTLA ÖDEMEYE "KOMİSYON" TALEBİ KESİNLİKLE YASAL DEĞİL!
TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı, konunun hukuki boyutuna net bir şekilde dikkat çekti ve işletmelerin bu farkı talep etme hakkının olmadığını kesin bir dille belirtti.
Saraçlı, "Öncelikle söyleyelim, bu komisyonu tüketiciden almaları yasaya karşı yapılmış oldukları bir işlem. Net olarak bunu belirtmemiz gerekiyor. Herhangi bir şekilde bir ne ad altında olursa olsun bir fark, bir komisyon ücreti gibi tüketiciden tahsil edemezler. Yani esnaf, müşterisinden böyle bir fazladan bir tahsilat yapamaz, yaparsa yasaya aykırı davranmış olur," dedi.
HAKKINIZI ARAYIN! İŞTE PARANIZI GERİ ALMANIN YOLU...
Peki, bu haksız taleple karşılaşan vatandaş ne yapmalı? Mücahit Saraçlı, tüketicinin hakkını nasıl arayacağını adım adım anlattı ve paranın iadesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir uygulamayla karşılaşan tüketici, eline almış olduğu fişte belirtilmesini ister, alınmış olan ekstra komisyonun. Alo 175 Tüketici Hattı'na ya da Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden herhangi bir şekilde portalına ulaştığında şikayet etmesi halinde, bu ödemiş olduğu fazladan ücreti geri alma hakkına sahip oluyorlar," diye konuştu.
MADALYONUN DİĞER YÜZÜ: "ESNAF DA SIKINTIDA!"
Saraçlı, sorunun tek taraflı olmadığını, bankaların uyguladığı yüksek komisyonlar ve ödemeleri bloke etmesi nedeniyle esnafın da büyük bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Saraçlı "Bir yandan da sizin söylediğiniz gibi esnafın da yaşadığı sıkıntılar var. Ya çok yüksek komisyon oranları ki bunlar artık duyduğumuza göre %5'ler mertebesinde... ya da belli bir süre hesapta bloke kalıyor, kullanamıyorlar. Dolayısıyla esnaf, bankaların uygulamış olduğu bu işlemlerden dolayı kendi yaşamış oldukları mağduriyeti maalesef tüketicilere de kısmen yüklemeye çalışıyorlar," ifadelerini kullandı.
ASIL SORUMLU BANKALAR MI? "SİSTEM KAYIT DIŞI EKONOMİYİ TETİKLİYOR!"
Uzman isim, bu sorunun temelinde bankaların "doymak bilmeyen kazanç hırsının" yattığını ve nakit ödemeyi teşvik eden bu durumun kayıt dışı ekonomiyi tetikleyerek devlete de zarar verdiğini söyleyerek, "Bu durum neyi getiriyor? Burada bir vergi kaybını meydana getiriyor. Yani kayıtsız ekonomiye bir kapı açmış oluyorlar. Ama işin musluğun başında olan nokta bankalar. Bankaların bu doymak bilmeyen kazançlarına karşı çok ciddi anlamda yaptırımlar ve denetimler yapılması gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın mutlak suretle denetimler yaparak bankaların bu uygulamalarına karşı belli sınırlamalar getirmesi ve özellikle küçük esnafın korunması, yine bunun neticesinde de küçük esnaf korunurken de tüketiciye karşı böyle taleplerin de önüne geçilmiş olacak," dedi.
