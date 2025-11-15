Sındırgı deprem fırtınası! Fay kırığını ilk kez A Haber görüntülendi

Ekran görüntüsü / A Haber

"DAHA KIRILMASI GEREKEN BİR UZUNLUK VAR"

Hasan Sözbilir, bölgedeki tehlikenin henüz geçmediğini belirterek yeni bir deprem uyarısında bulundu:

"Dağdaki fayların uzunluklarına baktığımız zaman 40 kilometreye varan bir uzunluk biz haritalamıştık. Şu anda 30 kilometreye yakın bir uzunluk kırılmış oldu. Daha kırılması gereken bir uzunluk var. O yüzden şu anki deprem aktivitesi yeni bir fayla sonuçlanabilir ve yeni bir depremle karşımıza çıkabilir. Bu deprem fırtınası dediğimiz olay devam edecek ve yeni bir kırılmayla tekrar bir artçı deprem aktivitesine bir daha gireceğiz."

Olası yeni depremin büyüklüğünün 6.1 civarında olabileceğini ve güneydoğuya doğru bir hareket gözlenebileceğini ekledi.