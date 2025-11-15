Sındırgı deprem fırtınası! Fay kırığını ilk kez A Haber görüntülendi
Sındırgı depreminin ardından "hareket yok" denilen bölgede yeryüzüne ulaşan fay kırığı ilk kez A Haber görüntülendi. Görüntülerle birlikte muhabirimiz Sefer Ayçe açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir 40 kilometrelik fayın henüz kırılmayan bir bölümü olduğunu belirterek, "Deprem fırtınası devam ediyor, yeni bir depremle karşımıza çıkabilir." dedi.
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen iki büyük depremin ardından bilim insanlarının başlangıçta "yeryüzünde bir hareket olmadığını" belirtmesine karşın bölgede depreme neden olan fayın yüzeydeki izi tespit edildi.
A Haber ekibi, Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile birlikte yaptığı arazi çalışmasında depremlerin yol açtığı ve yeryüzüne kadar ulaşan kırığı ilk kez görüntüledi.
"İKİNCİ DEPREMDEN SONRA İZ BÜYÜDÜ"
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, normal şartlarda 6.0 büyüklüğünü geçen depremlerin yüzeyde kırıklar oluşturduğunu Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremin ise tam sınırda olduğunu belirtti. Bilim insanlarının daha önceki araştırmalarında bu izi bulamadığını ifade eden Sözbilir, "Bugün ikinci depremden sonra özellikle iz büyüdüğü için bunu gözlemleyebildik. Şu anda yerde bakın bir çatlak görüyoruz. Yaklaşık kuzey 60 batı doğrultusunda bir iz." dedi.
Sözbilir, bu kırığın daha önce Sındırgı fayının başlangıcında olduğu yönündeki değerlendirmelerin aksine, dağın içinde bir faydan kaynaklandığını söyledi:
"Şu anda dağın içindeyiz ve dağın içindeki bir kırıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla 6.1 büyüklüğündeki depremler aslında dağın içindeki herhangi bir faydan kaynaklandığı anlamına geliyor."
FAYIN HAREKETİ VE ÖZELLİKLERİ
Arazideki incelemeler sırasında kırığın yolu dikine kestiği ve belirgin bir şekilde izlenebildiği görüldü. Prof. Dr. Sözbilir, fayın hareketi hakkında şu teknik bilgileri verdi:
"Buradaki hareketine baktığımızda, yanal yönde bir hareket görmüyoruz. Düşey yönde bir hareket var. Bu da eğim atımlı bir normal faya işaret ediyor. Odak mekanizma çözümüyle aynı. Dolayısıyla bu aslında depreme neden olan fayın yüzeydeki izi."
TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI GÜNCELLENMELİ
Bu keşfin iki önemli sonucu olduğunu vurgulayan Sözbilir, "Bu bize, bu bölgede bizim Türkiye Diri Fay Haritası'ndaki bazı fayların eklenmesi gerektiğini söylüyor diri fay anlamında. İkincisi de buradaki sismik tehlikenin daha farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.
"DAHA KIRILMASI GEREKEN BİR UZUNLUK VAR"
Hasan Sözbilir, bölgedeki tehlikenin henüz geçmediğini belirterek yeni bir deprem uyarısında bulundu:
"Dağdaki fayların uzunluklarına baktığımız zaman 40 kilometreye varan bir uzunluk biz haritalamıştık. Şu anda 30 kilometreye yakın bir uzunluk kırılmış oldu. Daha kırılması gereken bir uzunluk var. O yüzden şu anki deprem aktivitesi yeni bir fayla sonuçlanabilir ve yeni bir depremle karşımıza çıkabilir. Bu deprem fırtınası dediğimiz olay devam edecek ve yeni bir kırılmayla tekrar bir artçı deprem aktivitesine bir daha gireceğiz."
Olası yeni depremin büyüklüğünün 6.1 civarında olabileceğini ve güneydoğuya doğru bir hareket gözlenebileceğini ekledi.
"CAN KAYBI BEKLENMEMESİ LAZIM"
Bölgedeki yapıların durumu hakkında da bilgi veren Sözbilir, fay hattına yakın tek katlı bir köy evinin iki depremi de hasarsız atlattığını, bunun yapının depremi karşılayabildiğini gösterdiğini belirtti. Sındırgı merkezde ise ağır hasarlı binaların boşaltıldığını hatırlatarak, "Yani can kaybı yine beklenmemesi lazım. Tabii halkın burada dikkatli olması gerekiyor." dedi.
