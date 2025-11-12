Askeri uçak neden düştü? Bölge analizi A Haber’de: Faciayı karakutular aydınlatacak
Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye ait olan C130 kargo uçağı henüz nedeni bilinmyeen bir sebepten dolayı düştü. Askeri uçağın neden düştüğü ve hangi ihtimlaalerin düşmesine neden olabileceğini A Haber ekranlarından değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, uçağın neden düşebileceğini ihtimallerini açıkladı.
Türkiye, bugün Azerbaycan'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesiyle, 20 evladını kaybetmenin acısıyla yasa boğuldu.
Olayın ardından Ankara, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla diplomatik temaslarını hızlandırdı ve kapsamlı bir inceleme başlattı. Bölgeye Türk ekiplerinin yanı sıra diğer ülkelerden de arama-kurtarma timleri sevk edilirken, kazanın nedenine yönelik teknik çalışmalar sürüyor.
A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, uçağın düşmesine neden olabilecek olası ihtimalleri değerlendirdi.
Kazanın, dış etkenlerden ziyade uçağın içinde meydana gelen ani bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirten Güçlüer, uçağın transponder sistemiyle acil sinyal gönderememesinin ani bir arıza ya da pilotların bilinç kaybı sonucu yaşanmış olabileceğine dikkat çekti.
"KESİN NEDEN KARAKUTULARIN İNCELENMESİYLE NETLEŞECEKTİR"
Güçlüer, eldeki bulguların teknik arıza ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, "Radar verileri dış müdahale ihtimaline işaret etmiyor. Kesin neden, karakutuların incelenmesiyle netleşecektir." dedi.
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Bu rota zaten sürekli kullanılan bir güzergâh. Uçak gündüz Türkiye'den geçerek aynı rotadan Gürcistan'a gitmişti ve dönüşte de büyük ihtimalle aynı yolu izleyecekti. Diğer uçaklar da, ister Bakü'den ister Gence'den kalksın, genellikle bu hattı kullanıyor. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki hava trafiği ağırlıklı olarak bu güzergâhtan geçer.
"HAVA VE ARAZİ ŞARTLARI NORMALDİ DIŞ ETKEN İHTİMALİ ZAYIF"
Bölge dağlık olmasına rağmen dağlar uçağın kapasitesini zorlayacak yükseklikte değil. Afganistan'daki gibi ekstrem koşullar söz konusu değil. Uçuş şartları da uygundu. Hava durumuna ilişkin eldeki veriler de normaldi. Eğer olumsuz bir hava durumu olsaydı, pilotlar uçuşu iptal eder ya da geri dönerdi. Bu yüzden hava, arazi veya diğer dış etkenlerin kazada belirleyici bir rol oynadığı söylenemez.
C-130 tipi uçaklarda yıldırım gibi risklere karşı paratoner sistemleri bulunur. Ayrıca, füze tehdidi durumunda füzeyi yanıltmak için fişek atan flare sistemleri de mevcuttur. Radar donanımı da güçlüdür. Bu nedenle dış faktörlerin ya da hava koşullarının kazayı doğrudan tetiklediği yönünde bir bulgu bulunmuyor.
"EN GÜÇLÜ İHTİMAL: ANİ TEKNİK ARIZA VE SİNYAL KESİNTİSİ"
Bu durumda en güçlü ihtimal, uçağın içinde meydana gelen bir arıza veya teknik problem. Bu arıza nedeniyle uçak sinyal gönderememiş olabilir. Sinyal, transponder adlı cihaz üzerinden gönderilir ve uçuş bilgilerini (konum, hız, irtifa, kimlik) iletir. Radarlar bu bilgileri saniye saniye takip eder. Eğer bir radar boşluk bıraksa bile, diğerleri aynı uçağı görür ve veriler kesişerek uçağın konumunu tespit eder. Bu şekilde uçağın hangi noktada kaybolduğu belirlenir.
Acil durum sinyali (emergency) transponder üzerinden gönderilen ayrı bir uyarıdır. Uçak saldırıya uğradığında, acil iniş yapması gerektiğinde veya düşme tehlikesiyle karşılaştığında devreye girer. Bu sinyalin gönderilmemesi, cihazın çalışmaz hale gelmesi ya da pilotların reaksiyon veremeyecek durumda olmasıyla açıklanabilir. Pilotların bilerek sistemi kapatması düşük bir ihtimaldir. Daha olası olan, ani bir arıza veya bilinç kaybı nedeniyle sinyalin verilememesidir.
C-130 uçaklarında elektronik karıştırmalara karşı koruma sağlayan Elektronik Karşı Tedbir (EKT) sistemleri bulunur. Dolayısıyla bir elektronik karıştırma sinyalin kesilmesine yol açsa bile uçağın düşmesine neden olmaz. Burada önemli olan, pilotların sinyal göndermeye fırsat bulamaması. Bu, uçağın çok kısa sürede kontrol dışı kalmasıyla açıklanabilir. Pilotların aynı anda etkisiz hale gelmesi veya yüksek irtifada kabin basıncının düşmesi sonucu bilinç kaybı yaşaması da mümkün.
KARAKUTULAR AYDINLATACAK: DIŞ MÜDAHALE İHTİMALİ ZAYIF
Karakutuların incelenmesiyle bu soruların net yanıtı alınacaktır. Dış müdahale iddiasını destekleyen herhangi bir veri bulunmuyor. Böyle bir durum yaşansaydı, Türk radar sistemleri ve istihbarat birimleri bunu anında tespit ederdi. C-130'lar savunma sistemleriyle donatılmış, radar kilidi veya füze tehdidi algılandığında otomatik olarak uyarı ve savunma tepkisi verebilen uçaklardır. Böyle bir durumda pilotlar "Mayday" çağrısı yapardı.
Şu anda eldeki veriler dış müdahaleye işaret etmiyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan bu konuda radar verilerini değerlendiriyor. C-130 uçakları, kısa pistlerden kalkış yapabilen, dört motorlu, orta menzilli taktik nakliye uçaklarıdır. Tek motorla bile uçuşa devam edebilecek şekilde tasarlanmışlardır. Türkiye'de yaklaşık 19 ila 20 arasında aktif C-130 uçağı bulunuyor. Bu uçaklar genellikle güvenilir kabul ediliyor. Havacılıkta önemli olan, "eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır" ilkesidir.
Sonuç olarak, eldeki veriler uçağın düşmesine neden olan şeyin içsel bir teknik arıza olduğunu, pilotların da acil durum sinyali göndermeye fırsat bulamadığını gösteriyor. Kesin neden, karakutuların analiz edilmesinden sonra ortaya çıkacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim derdi ki? Çöpe giden meyve kabuklarından hangileri sağlıklı? Vitamin, lif, antioksidan…
- Sakın kazımayın! Duvardaki yapışkan izlerini çıkaran doğal çözüm: Yıllardır göz önündeymiş
- WhatsApp o sorunu çözüyor: Tanımadığınız numaralardan mesaj almak artık isteğe bağlı!
- Sadece bir malzemeyle! İz bırakmayan ayna temizliğinin anahtarı ne?
- BEDAŞ’tan uyarı! 21 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak, elektrikler ne zaman gelecek?
- Neden sürekli tıkanıyor? Burun tıkanıklığının sebepleri ortaya çıktı! Aslında çok farklıymış
- ANADOLU EFES MAÇ TAKVİMİ | Virtus Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 13 KASIM AKTÜEL | İndirim günleri başlıyor! A101 hangi ürünler indirimde? Elektrikli semaver, darbeli matkap…
- Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? FB Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 12-18 Kasım ŞOK aktüel katalog: Çeyiz hazırlığında olanlar için özel fırsatlar ŞOK’ta! Battaniye, bornoz, süpürge…
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı nereden izlenir?
- Kış depresyonuna karşı ruh halinizi güçlendirin: Soğuk günlerde iyi hissetmenin 3 basit yolu